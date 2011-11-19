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في أول ثلاث دقائق .. بيع 20 ألف تذكرة لديربي جدة

شهد موقع مكاني المختص بتسويق وبيع تذاكر مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ‏إقبالًا كبيرًا جدًّا على حجز تذاكر ⁧‫لقاء ديربي جدة بين الاتحاد‬⁩ والأهلي‬⁩؛ حيث تم حجز 20,000 تذكرة في أول ثلاث دقائق من بداية الطرح.

يذكر أن اللقاء سيقام مساء الأحد المقبل ضمن الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويقام على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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في أول ثلاث دقائق .. بيع 20 ألف تذكرة لديربي جدة
سبق

شهد موقع مكاني المختص بتسويق وبيع تذاكر مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ‏إقبالًا كبيرًا جدًّا على حجز تذاكر ⁧‫لقاء ديربي جدة بين الاتحاد‬⁩ والأهلي‬⁩؛ حيث تم حجز 20,000 تذكرة في أول ثلاث دقائق من بداية الطرح.

يذكر أن اللقاء سيقام مساء الأحد المقبل ضمن الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويقام على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

19 نوفمبر 2018 - 11 ربيع الأول 1440
08:27 PM

في أول ثلاث دقائق .. بيع 20 ألف تذكرة لديربي جدة

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عبدالعزيز السلمي - جدة
3
1,890

شهد موقع مكاني المختص بتسويق وبيع تذاكر مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ‏إقبالًا كبيرًا جدًّا على حجز تذاكر ⁧‫لقاء ديربي جدة بين الاتحاد‬⁩ والأهلي‬⁩؛ حيث تم حجز 20,000 تذكرة في أول ثلاث دقائق من بداية الطرح.

يذكر أن اللقاء سيقام مساء الأحد المقبل ضمن الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويقام على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

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