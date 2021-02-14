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العثور على 13 تركياً بعد إعدامهم رمياً بالرصاص في كهف شمال العراق

"أكار" يتهم حزب العمال الكردستاني

كشف وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم (الأحد)، عن أن جنودًا أتراكًا كانوا ينفذون عملية ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، عثروا على جثث 13 تركيًا مختطفًا أعدموا في كهف.

وبين "أكار" في بيان نقلته "رويترز"، أن 12 من الأتراك الذين أعدموا أصيب برصاصة في الرأس، وواحد في الكتف.

وأوضح أن 48 من مقاتلي حزب العمال الكردستاني قتلوا في العملية، فيما قتل ثلاثة جنود أتراك وأصيب ثلاثة.

وأضاف وزير الدفاع أن "تركيا شنت عملية عسكرية ضد حزب العمال الكردستاني في منطقة جارا شمال العراق يوم 10 فبراير الجاري لتأمين حدودها والعثور على المواطنين الذين جرى اختطافهم في السابق".

وأشار إلى أنه لم تتضح هوية من عثر عليهم ميتين في الكهف.

وذكر "أكار" في مركز التحكم بالعملية بالقرب من الحدود العراقية، أن "المعلومات الأولية التي قدمها إرهابيان جرى أسرهما أحياء، تفيد بأن المواطنين الأتراك قتلوا في بداية العملية من قبل الإرهابي المسؤول عن الكهف".

ومن جانبه، قال حزب العمال الكردستاني في بيان على الإنترنت: "إن بعض السجناء الذين كان يحتجزهم، ومن بينهم أفراد المخابرات والشرطة والجيش التركي، لقوا حتفهم خلال اشتباكات في المنطقة".

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار

الرئيسية/ أخبار العالم

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العثور على 13 تركياً بعد إعدامهم رمياً بالرصاص في كهف شمال العراق
سبق

كشف وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم (الأحد)، عن أن جنودًا أتراكًا كانوا ينفذون عملية ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، عثروا على جثث 13 تركيًا مختطفًا أعدموا في كهف.

وبين "أكار" في بيان نقلته "رويترز"، أن 12 من الأتراك الذين أعدموا أصيب برصاصة في الرأس، وواحد في الكتف.

وأوضح أن 48 من مقاتلي حزب العمال الكردستاني قتلوا في العملية، فيما قتل ثلاثة جنود أتراك وأصيب ثلاثة.

وأضاف وزير الدفاع أن "تركيا شنت عملية عسكرية ضد حزب العمال الكردستاني في منطقة جارا شمال العراق يوم 10 فبراير الجاري لتأمين حدودها والعثور على المواطنين الذين جرى اختطافهم في السابق".

وأشار إلى أنه لم تتضح هوية من عثر عليهم ميتين في الكهف.

وذكر "أكار" في مركز التحكم بالعملية بالقرب من الحدود العراقية، أن "المعلومات الأولية التي قدمها إرهابيان جرى أسرهما أحياء، تفيد بأن المواطنين الأتراك قتلوا في بداية العملية من قبل الإرهابي المسؤول عن الكهف".

ومن جانبه، قال حزب العمال الكردستاني في بيان على الإنترنت: "إن بعض السجناء الذين كان يحتجزهم، ومن بينهم أفراد المخابرات والشرطة والجيش التركي، لقوا حتفهم خلال اشتباكات في المنطقة".

14 فبراير 2021 - 2 رجب 1442
02:41 PM

العثور على 13 تركياً بعد إعدامهم رمياً بالرصاص في كهف شمال العراق

"أكار" يتهم حزب العمال الكردستاني

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم (الأحد)، عن أن جنودًا أتراكًا كانوا ينفذون عملية ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، عثروا على جثث 13 تركيًا مختطفًا أعدموا في كهف.

وبين "أكار" في بيان نقلته "رويترز"، أن 12 من الأتراك الذين أعدموا أصيب برصاصة في الرأس، وواحد في الكتف.

وأوضح أن 48 من مقاتلي حزب العمال الكردستاني قتلوا في العملية، فيما قتل ثلاثة جنود أتراك وأصيب ثلاثة.

وأضاف وزير الدفاع أن "تركيا شنت عملية عسكرية ضد حزب العمال الكردستاني في منطقة جارا شمال العراق يوم 10 فبراير الجاري لتأمين حدودها والعثور على المواطنين الذين جرى اختطافهم في السابق".

وأشار إلى أنه لم تتضح هوية من عثر عليهم ميتين في الكهف.

وذكر "أكار" في مركز التحكم بالعملية بالقرب من الحدود العراقية، أن "المعلومات الأولية التي قدمها إرهابيان جرى أسرهما أحياء، تفيد بأن المواطنين الأتراك قتلوا في بداية العملية من قبل الإرهابي المسؤول عن الكهف".

ومن جانبه، قال حزب العمال الكردستاني في بيان على الإنترنت: "إن بعض السجناء الذين كان يحتجزهم، ومن بينهم أفراد المخابرات والشرطة والجيش التركي، لقوا حتفهم خلال اشتباكات في المنطقة".

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