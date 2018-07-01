"التجارة" تضبط 17 ألف قطعة ملابس رياضية مقلّدة لعلامات تجارية عالمية

أغلقت مستودعاُ .. في إطار الجهود المشتركة للحد من تسويق السلع المغشوشة

ضبطت وزارة التجارة والاستثمار، أكثر من 17 ألف قطعة من الملابس الرياضية المقلّدة لعلامات تجارية عالمية من خلال "حملة وطن بلا مخالف"، في إطار الجهود المشتركة للحد من تسويق السلع المغشوشة والمقلّدة.

وقام فريق الحملات الأمنية بالوزارة بمساندة من الحملة الأمنية المشتركة بقوة الضبط الميداني في إدارة الضبط الإداري بشرطة منطقة الرياض بمسحٍ للمستودعات الواقعة على طريق الحائر بمدينة الرياض، تمّ خلاله ضبط ملابس رياضية متنوّعة مقلّدة لعلامات تجارية معروفة عُثر عليها في أحد المستودعات التابعة لإحدى المؤسسات التجارية، ومن خلال التحقيقات اتضح أن هذه المؤسسة تقوم باستيراد الملابس من تركيا، وهي تحمل علامات تجارية مقلدة وتقوم بتسويقها على المستهلكين على أنها أصلية، وضبط فريق الوزارة بالتعاون مع الجهات الأمنية الكميات كاملة وإغلاق المستودع، كما تمّ إيصال المعلومات في حينه من خلال فريق العمل المشترك مع الهيئة العامة للجمارك لمتابعة المنتجات التي يتم استيرادها عن طريق هذه المؤسسة، وتمّ استدعاء صاحب المؤسسة للحضور إلى الوزارة لاستكمال الإجراءات النظامية ومن ثم رفع ملف القضية للنيابة العامة.

وتحذّر وزارة التجارة والاستثمار من بيع أو تسويق السلع والبضائع المقلّدة أو المغشوشة، حيث يعد ذلك مخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري ونظام العلامات التجارية ونظام البيانات التجارية تترتب عليه عقوبات تصل إلى السجن 3 سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقته، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانهم، والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.