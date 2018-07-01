النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"التجارة" تضبط 17 ألف قطعة ملابس رياضية مقلّدة لعلامات تجارية عالمية

أغلقت مستودعاُ .. في إطار الجهود المشتركة للحد من تسويق السلع المغشوشة

ضبطت وزارة التجارة والاستثمار، أكثر من 17 ألف قطعة من الملابس الرياضية المقلّدة لعلامات تجارية عالمية من خلال "حملة وطن بلا مخالف"، في إطار الجهود المشتركة للحد من تسويق السلع المغشوشة والمقلّدة.

وقام فريق الحملات الأمنية بالوزارة بمساندة من الحملة الأمنية المشتركة بقوة الضبط الميداني في إدارة الضبط الإداري بشرطة منطقة الرياض بمسحٍ للمستودعات الواقعة على طريق الحائر بمدينة الرياض، تمّ خلاله ضبط ملابس رياضية متنوّعة مقلّدة لعلامات تجارية معروفة عُثر عليها في أحد المستودعات التابعة لإحدى المؤسسات التجارية، ومن خلال التحقيقات اتضح أن هذه المؤسسة تقوم باستيراد الملابس من تركيا، وهي تحمل علامات تجارية مقلدة وتقوم بتسويقها على المستهلكين على أنها أصلية، وضبط فريق الوزارة بالتعاون مع الجهات الأمنية الكميات كاملة وإغلاق المستودع، كما تمّ إيصال المعلومات في حينه من خلال فريق العمل المشترك مع الهيئة العامة للجمارك لمتابعة المنتجات التي يتم استيرادها عن طريق هذه المؤسسة، وتمّ استدعاء صاحب المؤسسة للحضور إلى الوزارة لاستكمال الإجراءات النظامية ومن ثم رفع ملف القضية للنيابة العامة.

وتحذّر وزارة التجارة والاستثمار من بيع أو تسويق السلع والبضائع المقلّدة أو المغشوشة، حيث يعد ذلك مخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري ونظام العلامات التجارية ونظام البيانات التجارية تترتب عليه عقوبات تصل إلى السجن 3 سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقته، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانهم، والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"التجارة" تضبط 17 ألف قطعة ملابس رياضية مقلّدة لعلامات تجارية عالمية
سبق

ضبطت وزارة التجارة والاستثمار، أكثر من 17 ألف قطعة من الملابس الرياضية المقلّدة لعلامات تجارية عالمية من خلال "حملة وطن بلا مخالف"، في إطار الجهود المشتركة للحد من تسويق السلع المغشوشة والمقلّدة.

وقام فريق الحملات الأمنية بالوزارة بمساندة من الحملة الأمنية المشتركة بقوة الضبط الميداني في إدارة الضبط الإداري بشرطة منطقة الرياض بمسحٍ للمستودعات الواقعة على طريق الحائر بمدينة الرياض، تمّ خلاله ضبط ملابس رياضية متنوّعة مقلّدة لعلامات تجارية معروفة عُثر عليها في أحد المستودعات التابعة لإحدى المؤسسات التجارية، ومن خلال التحقيقات اتضح أن هذه المؤسسة تقوم باستيراد الملابس من تركيا، وهي تحمل علامات تجارية مقلدة وتقوم بتسويقها على المستهلكين على أنها أصلية، وضبط فريق الوزارة بالتعاون مع الجهات الأمنية الكميات كاملة وإغلاق المستودع، كما تمّ إيصال المعلومات في حينه من خلال فريق العمل المشترك مع الهيئة العامة للجمارك لمتابعة المنتجات التي يتم استيرادها عن طريق هذه المؤسسة، وتمّ استدعاء صاحب المؤسسة للحضور إلى الوزارة لاستكمال الإجراءات النظامية ومن ثم رفع ملف القضية للنيابة العامة.

وتحذّر وزارة التجارة والاستثمار من بيع أو تسويق السلع والبضائع المقلّدة أو المغشوشة، حيث يعد ذلك مخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري ونظام العلامات التجارية ونظام البيانات التجارية تترتب عليه عقوبات تصل إلى السجن 3 سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقته، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانهم، والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

01 يوليو 2018 - 17 شوّال 1439
12:04 PM

"التجارة" تضبط 17 ألف قطعة ملابس رياضية مقلّدة لعلامات تجارية عالمية

أغلقت مستودعاُ .. في إطار الجهود المشتركة للحد من تسويق السلع المغشوشة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
4
1,965

ضبطت وزارة التجارة والاستثمار، أكثر من 17 ألف قطعة من الملابس الرياضية المقلّدة لعلامات تجارية عالمية من خلال "حملة وطن بلا مخالف"، في إطار الجهود المشتركة للحد من تسويق السلع المغشوشة والمقلّدة.

وقام فريق الحملات الأمنية بالوزارة بمساندة من الحملة الأمنية المشتركة بقوة الضبط الميداني في إدارة الضبط الإداري بشرطة منطقة الرياض بمسحٍ للمستودعات الواقعة على طريق الحائر بمدينة الرياض، تمّ خلاله ضبط ملابس رياضية متنوّعة مقلّدة لعلامات تجارية معروفة عُثر عليها في أحد المستودعات التابعة لإحدى المؤسسات التجارية، ومن خلال التحقيقات اتضح أن هذه المؤسسة تقوم باستيراد الملابس من تركيا، وهي تحمل علامات تجارية مقلدة وتقوم بتسويقها على المستهلكين على أنها أصلية، وضبط فريق الوزارة بالتعاون مع الجهات الأمنية الكميات كاملة وإغلاق المستودع، كما تمّ إيصال المعلومات في حينه من خلال فريق العمل المشترك مع الهيئة العامة للجمارك لمتابعة المنتجات التي يتم استيرادها عن طريق هذه المؤسسة، وتمّ استدعاء صاحب المؤسسة للحضور إلى الوزارة لاستكمال الإجراءات النظامية ومن ثم رفع ملف القضية للنيابة العامة.

وتحذّر وزارة التجارة والاستثمار من بيع أو تسويق السلع والبضائع المقلّدة أو المغشوشة، حيث يعد ذلك مخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري ونظام العلامات التجارية ونظام البيانات التجارية تترتب عليه عقوبات تصل إلى السجن 3 سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقته، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانهم، والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

شارك برأيك
89
495

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
16,493
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
40,860
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
43,015
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
49,350

كاريكاتير

حقد الجزيرة على العرب

المقالات

الكهرباء من يتحمل ومن يدفع؟

الكهرباء من يتحمل ومن يدفع؟

يحيى فقيهي
هل استعدّت الباحة لموسم الصيف؟

هل استعدّت الباحة لموسم الصيف؟

محمد الغامدي
سُوق عكاظ.. و"ناطرينكم" ..!!

سُوق عكاظ.. و"ناطرينكم" ..!!

ماجد الحربي
"السنابيون" والتهريج في روسيا!

"السنابيون" والتهريج في روسيا!

عبدالرحمن المرشد
لماذا مكة بلا حدائق؟!

لماذا مكة بلا حدائق؟!

بندر الشهري
وزارتي.. صافي يا لبن..!!

وزارتي.. صافي يا لبن..!!

عبدالغني الشيخ
لغة العقل

لغة العقل

سلطان رديف
كان بالإمكان أفضل مما كان

كان بالإمكان أفضل مما كان

وحيد بغدادي
"سعود المهمات" .. مدافع الوطن وقاهر "التنظيمات"

"سعود المهمات" .. مدافع الوطن وقاهر "التنظيمات"

حواء القرني
مُسابقات "تويتر".. ضحك وبيض ونصف مليون !

مُسابقات "تويتر".. ضحك وبيض ونصف مليون !

ماجد الحربي
"عشرة عشرة" وخوف المجتمع!!

"عشرة عشرة" وخوف المجتمع!!

خالد الحقباني
سرقة البث أم سرقة الحكم من الوالد؟!

سرقة البث أم سرقة الحكم من الوالد؟!

صالح السعيد

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

خالد بن سلمان.. سفير بدرجة "مناضل"
خالد بن سلمان.. سفير بدرجة "مناضل"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة