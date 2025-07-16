النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"البرناوي" يحتفل بزواجه "افتراضيًا".. كيف حضر المعازيم وأديت المجسات؟

فاجأته "هدية الحاج والمعتمر" بالفكرة قبل الزفاف بأسبوع

احتفلت جمعية هدية الحاج بزفاف الشاب السعودي "خضر بن مصطفى البرناوي"، عن بُعد من خلال أحد البرامج الافتراضية، وبحضور الأهل والأصدقاء ومنسوبي الجمعية، مع الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي في ظل جائحة "كورونا".

واشتمل الحفل على الزفات والمجسات الحجازية، واستقبل العريس التهاني والتبريكات من المهنئين عبر برنامج "zoom"، أحد برامج التواصل المرئي والمسموع الافتراضية.

وقال العريس "البرناوي" في اتصال هاتفي مع برنامج "أخباركم" على قناة المجد، إنه ولأول مرة يسمع بذلك التطبيق، وكانت فكرة جميلة وجبارة للأهل والشباب ورؤسائي في العمل كانوا حولي وكأننا في قاعة واحدة تضمنا، نسمع بعضنا بعضًا عبر البرنامج الافتراضي.

وقدم "البرناوي" الشكر والعرفان لأعضاء الجمعية على هذه الفكرة قائلاً: "فاجأني بهذه الفكرة قبل الفرح بأسبوع، وشهادتي فيهم مجروحة".

واختتم قائلاً إن "حفل زفافي كان محددًا في شهر شوال، وجاءت أزمة كورونا وقدر الله وما شاء فعل، فأجلنا موعد الزواج، وحددنا موعدًا جديدًا وتم الزفاف ولله الحمد في أجواء بهيجة وسعادة غامرة عن بعد".

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
"البرناوي" يحتفل بزواجه "افتراضيًا".. كيف حضر المعازيم وأديت المجسات؟
سبق

احتفلت جمعية هدية الحاج بزفاف الشاب السعودي "خضر بن مصطفى البرناوي"، عن بُعد من خلال أحد البرامج الافتراضية، وبحضور الأهل والأصدقاء ومنسوبي الجمعية، مع الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي في ظل جائحة "كورونا".

واشتمل الحفل على الزفات والمجسات الحجازية، واستقبل العريس التهاني والتبريكات من المهنئين عبر برنامج "zoom"، أحد برامج التواصل المرئي والمسموع الافتراضية.

وقال العريس "البرناوي" في اتصال هاتفي مع برنامج "أخباركم" على قناة المجد، إنه ولأول مرة يسمع بذلك التطبيق، وكانت فكرة جميلة وجبارة للأهل والشباب ورؤسائي في العمل كانوا حولي وكأننا في قاعة واحدة تضمنا، نسمع بعضنا بعضًا عبر البرنامج الافتراضي.

وقدم "البرناوي" الشكر والعرفان لأعضاء الجمعية على هذه الفكرة قائلاً: "فاجأني بهذه الفكرة قبل الفرح بأسبوع، وشهادتي فيهم مجروحة".

واختتم قائلاً إن "حفل زفافي كان محددًا في شهر شوال، وجاءت أزمة كورونا وقدر الله وما شاء فعل، فأجلنا موعد الزواج، وحددنا موعدًا جديدًا وتم الزفاف ولله الحمد في أجواء بهيجة وسعادة غامرة عن بعد".

15 يوليو 2020 - 24 ذو القعدة 1441
11:36 PM

"البرناوي" يحتفل بزواجه "افتراضيًا".. كيف حضر المعازيم وأديت المجسات؟

فاجأته "هدية الحاج والمعتمر" بالفكرة قبل الزفاف بأسبوع

A A A
زيد الخمشي - الرياض
2
4,618

احتفلت جمعية هدية الحاج بزفاف الشاب السعودي "خضر بن مصطفى البرناوي"، عن بُعد من خلال أحد البرامج الافتراضية، وبحضور الأهل والأصدقاء ومنسوبي الجمعية، مع الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي في ظل جائحة "كورونا".

واشتمل الحفل على الزفات والمجسات الحجازية، واستقبل العريس التهاني والتبريكات من المهنئين عبر برنامج "zoom"، أحد برامج التواصل المرئي والمسموع الافتراضية.

وقال العريس "البرناوي" في اتصال هاتفي مع برنامج "أخباركم" على قناة المجد، إنه ولأول مرة يسمع بذلك التطبيق، وكانت فكرة جميلة وجبارة للأهل والشباب ورؤسائي في العمل كانوا حولي وكأننا في قاعة واحدة تضمنا، نسمع بعضنا بعضًا عبر البرنامج الافتراضي.

وقدم "البرناوي" الشكر والعرفان لأعضاء الجمعية على هذه الفكرة قائلاً: "فاجأني بهذه الفكرة قبل الفرح بأسبوع، وشهادتي فيهم مجروحة".

واختتم قائلاً إن "حفل زفافي كان محددًا في شهر شوال، وجاءت أزمة كورونا وقدر الله وما شاء فعل، فأجلنا موعد الزواج، وحددنا موعدًا جديدًا وتم الزفاف ولله الحمد في أجواء بهيجة وسعادة غامرة عن بعد".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,823
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,193
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,884
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
44,068

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

أكسجين السياحة

أكسجين السياحة

ماجد البريكان
هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

حسن آل عمير
ملك لا یتخلى عن شعبه!!

ملك لا یتخلى عن شعبه!!

غسان محمد عسيلان
زحام عسير يستعجل المدينة الطبية!

زحام عسير يستعجل المدينة الطبية!

بندر الشهري
احتـراف.. عنـدي لك..!!

احتـراف.. عنـدي لك..!!

محمد الصيـعري
هل نحتاج للخروج من جائحة النقد الثقافي والأدبي السعودي؟

هل نحتاج للخروج من جائحة النقد الثقافي والأدبي السعودي؟

ابتسام منصور القحطاني
لسانك حصانك..

لسانك حصانك..

عبدالغني الشيخ
الدبلوماسية السعودية

الدبلوماسية السعودية

عبدالسلام المشيطي
آخر القول.. العطاء المستمر اسمه "وينرار"

آخر القول.. العطاء المستمر اسمه "وينرار"

حسين الحازمي
هل نتحوَّل إلى حرفيين؟

هل نتحوَّل إلى حرفيين؟

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة