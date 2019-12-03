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خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من الرئيس التركي

عبَّر فيه عن عزائه ومواساته في وفاة "الأمير متعب"

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالاً هاتفيًّا اليوم من الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس جمهورية تركيا، عبَّر فيه عن عزائه ومواساته في وفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله -، وسأل اللهَ أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة وأبناء الفقيد الصبر والسلوان.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره للرئيس التركي على مشاعره الأخوية، وتعازيه ومواساته في الفقيد - رحمه الله -.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان الرئيس التركي رجب أردوغان وفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من الرئيس التركي
سبق

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالاً هاتفيًّا اليوم من الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس جمهورية تركيا، عبَّر فيه عن عزائه ومواساته في وفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله -، وسأل اللهَ أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة وأبناء الفقيد الصبر والسلوان.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره للرئيس التركي على مشاعره الأخوية، وتعازيه ومواساته في الفقيد - رحمه الله -.

03 ديسمبر 2019 - 6 ربيع الآخر 1441
10:05 PM

خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من الرئيس التركي

عبَّر فيه عن عزائه ومواساته في وفاة "الأمير متعب"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالاً هاتفيًّا اليوم من الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس جمهورية تركيا، عبَّر فيه عن عزائه ومواساته في وفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله -، وسأل اللهَ أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة وأبناء الفقيد الصبر والسلوان.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره للرئيس التركي على مشاعره الأخوية، وتعازيه ومواساته في الفقيد - رحمه الله -.

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