خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من الرئيس التركي

عبَّر فيه عن عزائه ومواساته في وفاة "الأمير متعب"

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالاً هاتفيًّا اليوم من الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس جمهورية تركيا، عبَّر فيه عن عزائه ومواساته في وفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله -، وسأل اللهَ أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة وأبناء الفقيد الصبر والسلوان.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره للرئيس التركي على مشاعره الأخوية، وتعازيه ومواساته في الفقيد - رحمه الله -.