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"ترشيد" تستكمل تأهيل مبنى "العدل" لتوفير 18% من استهلاك الطاقة

نسبة التوفير المتوقعة من هذا المشروع تساوي استهلاك 1,231 برميل نفط

استكملت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة "ترشيد" مع وزارة العدل أعمال إعادة تأهيل مبنى المقر الرئيسي للوزارة بشارع الوشم بالرياض، لتحقيق ما يعادل 61.9% من معدل الاستهلاك لأنظمة الإنارة الداخلية والخارجية سابقاً، أو 18.6% من إجمالي الاستهلاك العام.

وكانت الجهتان قد وقعتا عقداً في مدينة الرياض منتصف العام الماضي 1441هـ، تقوم الشركة بموجبه بإعادة تأهيل مقر الوزارة بما يحقق رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها، يحوي المقر ما يقارب 14,800 مصباح إنارة داخلي وخارجي تم استبدالها.

وعن تفاصيل المشروع؛ ذكر وليد الغريري، العضو المنتدب، والرئيس التنفيذي لشركة (ترشيد) أن آلية العمل بدأت من إعداد دراسة تفصيلية فنيّة على المبنى، شملت: تحديد معدلات استهلاك أنظمة الإنارة الحالية، والقيام بالدراسات الضوئية لتحديد معدلات الإضاءة المتطلبة، ومدى مطابقتها للمواصفات السعودية والمعايير الدولية، وتحديد الأنظمة المناسبة من حيث الاستهلاك وعلى الأخص شدة الإضاءة والتغطية، بعد ذلك تم إحلال أنظمة إنارة مرشدة للطاقة محل الأنظمة السابقة.

الجدير بالذكر بأن "ترشيد" قد قامت باستهداف أجهزة الإنارة الداخلية والخارجية للمبنى الرئيسي، والمرافق المجاورة له، وتركيب مستشعرات للحركة للتحكم بالإضاءة؛ إذ يبلغ معدل الاستهلاك الكلي للمجمع الرئيسي 4,157,000 (كيلو واط ساعة)، فيما يبلغ معدل الاستهلاك لأجهزة الإنارة 1,493,109 (كيلو واط ساعة). ومن المتوقع أن تحقق كل من "ترشيد" ووزارة العدل خفضاً بحوالي 771,694 كيلوواط ساعة، أي ما يعادل 61.9% من معدل الاستهلاك لأنظمة الإنارة الداخلية والخارجية سابقاً، أو 18.6% من إجمالي الاستهلاك العام.
وستكون نسبة التوفير المتوقعة من هذا المشروع تساوي استهلاك 1,231 برميل نفط مكافئ، وما يُعادل تفادي حوالي من 504 أطنان مترية من انبعاثات الكربون الضارة، أي ما يوازي الأثر البيئي لزراعة حوالي 8,402 شجرة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"ترشيد" تستكمل تأهيل مبنى "العدل" لتوفير 18% من استهلاك الطاقة
سبق

استكملت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة "ترشيد" مع وزارة العدل أعمال إعادة تأهيل مبنى المقر الرئيسي للوزارة بشارع الوشم بالرياض، لتحقيق ما يعادل 61.9% من معدل الاستهلاك لأنظمة الإنارة الداخلية والخارجية سابقاً، أو 18.6% من إجمالي الاستهلاك العام.

وكانت الجهتان قد وقعتا عقداً في مدينة الرياض منتصف العام الماضي 1441هـ، تقوم الشركة بموجبه بإعادة تأهيل مقر الوزارة بما يحقق رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها، يحوي المقر ما يقارب 14,800 مصباح إنارة داخلي وخارجي تم استبدالها.

وعن تفاصيل المشروع؛ ذكر وليد الغريري، العضو المنتدب، والرئيس التنفيذي لشركة (ترشيد) أن آلية العمل بدأت من إعداد دراسة تفصيلية فنيّة على المبنى، شملت: تحديد معدلات استهلاك أنظمة الإنارة الحالية، والقيام بالدراسات الضوئية لتحديد معدلات الإضاءة المتطلبة، ومدى مطابقتها للمواصفات السعودية والمعايير الدولية، وتحديد الأنظمة المناسبة من حيث الاستهلاك وعلى الأخص شدة الإضاءة والتغطية، بعد ذلك تم إحلال أنظمة إنارة مرشدة للطاقة محل الأنظمة السابقة.

الجدير بالذكر بأن "ترشيد" قد قامت باستهداف أجهزة الإنارة الداخلية والخارجية للمبنى الرئيسي، والمرافق المجاورة له، وتركيب مستشعرات للحركة للتحكم بالإضاءة؛ إذ يبلغ معدل الاستهلاك الكلي للمجمع الرئيسي 4,157,000 (كيلو واط ساعة)، فيما يبلغ معدل الاستهلاك لأجهزة الإنارة 1,493,109 (كيلو واط ساعة). ومن المتوقع أن تحقق كل من "ترشيد" ووزارة العدل خفضاً بحوالي 771,694 كيلوواط ساعة، أي ما يعادل 61.9% من معدل الاستهلاك لأنظمة الإنارة الداخلية والخارجية سابقاً، أو 18.6% من إجمالي الاستهلاك العام.
وستكون نسبة التوفير المتوقعة من هذا المشروع تساوي استهلاك 1,231 برميل نفط مكافئ، وما يُعادل تفادي حوالي من 504 أطنان مترية من انبعاثات الكربون الضارة، أي ما يوازي الأثر البيئي لزراعة حوالي 8,402 شجرة.

21 يونيو 2021 - 11 ذو القعدة 1442
02:15 PM

"ترشيد" تستكمل تأهيل مبنى "العدل" لتوفير 18% من استهلاك الطاقة

نسبة التوفير المتوقعة من هذا المشروع تساوي استهلاك 1,231 برميل نفط

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استكملت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة "ترشيد" مع وزارة العدل أعمال إعادة تأهيل مبنى المقر الرئيسي للوزارة بشارع الوشم بالرياض، لتحقيق ما يعادل 61.9% من معدل الاستهلاك لأنظمة الإنارة الداخلية والخارجية سابقاً، أو 18.6% من إجمالي الاستهلاك العام.

وكانت الجهتان قد وقعتا عقداً في مدينة الرياض منتصف العام الماضي 1441هـ، تقوم الشركة بموجبه بإعادة تأهيل مقر الوزارة بما يحقق رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها، يحوي المقر ما يقارب 14,800 مصباح إنارة داخلي وخارجي تم استبدالها.

وعن تفاصيل المشروع؛ ذكر وليد الغريري، العضو المنتدب، والرئيس التنفيذي لشركة (ترشيد) أن آلية العمل بدأت من إعداد دراسة تفصيلية فنيّة على المبنى، شملت: تحديد معدلات استهلاك أنظمة الإنارة الحالية، والقيام بالدراسات الضوئية لتحديد معدلات الإضاءة المتطلبة، ومدى مطابقتها للمواصفات السعودية والمعايير الدولية، وتحديد الأنظمة المناسبة من حيث الاستهلاك وعلى الأخص شدة الإضاءة والتغطية، بعد ذلك تم إحلال أنظمة إنارة مرشدة للطاقة محل الأنظمة السابقة.

الجدير بالذكر بأن "ترشيد" قد قامت باستهداف أجهزة الإنارة الداخلية والخارجية للمبنى الرئيسي، والمرافق المجاورة له، وتركيب مستشعرات للحركة للتحكم بالإضاءة؛ إذ يبلغ معدل الاستهلاك الكلي للمجمع الرئيسي 4,157,000 (كيلو واط ساعة)، فيما يبلغ معدل الاستهلاك لأجهزة الإنارة 1,493,109 (كيلو واط ساعة). ومن المتوقع أن تحقق كل من "ترشيد" ووزارة العدل خفضاً بحوالي 771,694 كيلوواط ساعة، أي ما يعادل 61.9% من معدل الاستهلاك لأنظمة الإنارة الداخلية والخارجية سابقاً، أو 18.6% من إجمالي الاستهلاك العام.
وستكون نسبة التوفير المتوقعة من هذا المشروع تساوي استهلاك 1,231 برميل نفط مكافئ، وما يُعادل تفادي حوالي من 504 أطنان مترية من انبعاثات الكربون الضارة، أي ما يوازي الأثر البيئي لزراعة حوالي 8,402 شجرة.

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