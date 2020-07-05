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ارتفاع وفيات "كورونا" بالطائف لـ 37 بعد تسجيل 4 حالات جديدة

167 حالة تعافٍ ترفع إجمالي المتعافين إلى 3511

سجلت الطائف أربع حالات وفاة جديدة، ليصل إجمالي الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا 37 وفاة حتى اليوم منذُ بدء الجائحة.

وما زالت تُسجل المحافظة أرقامًا يومية مرتفعة من حيث الإصابة بالفيروس، بعد تسجيلها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 271 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات فيها إلى 6488 إصابة، وفق تحديث وزارة الصحة للقائمة اليومية وما تم الإعلان عنه من خلال المؤتمر الصحفي اليوم.

وفي السياق ذاته، فقد تم تسجيل 167 حالة تعافٍ جديدة، ليصل الإجمالي إلى 3511 حالة تعافٍ، وفي المقابل ما زال 2940 مُصابًا يتلقون الرعاية الطبية باعتبارهم حالات نشطة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ارتفاع وفيات "كورونا" بالطائف لـ 37 بعد تسجيل 4 حالات جديدة
سبق

سجلت الطائف أربع حالات وفاة جديدة، ليصل إجمالي الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا 37 وفاة حتى اليوم منذُ بدء الجائحة.

وما زالت تُسجل المحافظة أرقامًا يومية مرتفعة من حيث الإصابة بالفيروس، بعد تسجيلها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 271 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات فيها إلى 6488 إصابة، وفق تحديث وزارة الصحة للقائمة اليومية وما تم الإعلان عنه من خلال المؤتمر الصحفي اليوم.

وفي السياق ذاته، فقد تم تسجيل 167 حالة تعافٍ جديدة، ليصل الإجمالي إلى 3511 حالة تعافٍ، وفي المقابل ما زال 2940 مُصابًا يتلقون الرعاية الطبية باعتبارهم حالات نشطة.

05 يوليو 2020 - 14 ذو القعدة 1441
07:04 PM

ارتفاع وفيات "كورونا" بالطائف لـ 37 بعد تسجيل 4 حالات جديدة

167 حالة تعافٍ ترفع إجمالي المتعافين إلى 3511

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فهد العتيبي - الطائف
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سجلت الطائف أربع حالات وفاة جديدة، ليصل إجمالي الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا 37 وفاة حتى اليوم منذُ بدء الجائحة.

وما زالت تُسجل المحافظة أرقامًا يومية مرتفعة من حيث الإصابة بالفيروس، بعد تسجيلها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 271 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات فيها إلى 6488 إصابة، وفق تحديث وزارة الصحة للقائمة اليومية وما تم الإعلان عنه من خلال المؤتمر الصحفي اليوم.

وفي السياق ذاته، فقد تم تسجيل 167 حالة تعافٍ جديدة، ليصل الإجمالي إلى 3511 حالة تعافٍ، وفي المقابل ما زال 2940 مُصابًا يتلقون الرعاية الطبية باعتبارهم حالات نشطة.

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