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"الفيصل" منشدًا: وقمّة العشرين باكـِر عندنا يرأس الجلسات سلمان الشّرف

في قصيدة جيدة بعنوان قمة العشرين

نظم مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، قصيدة بعنوان ‎#قمة العشرين بمناسبة استضافة المملكة الأحد المقبل لقمة قادة مجموعة العشرين برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وجاء مطلع القصيدة:
شِلـت نحـو العالم الاول هدف
واستخفوا به بعَضْهم للأسف

لكن الـواقِع يأكـّد ما هقيت
والرّيادة ما تسوّيها الصّدف

القيادة والسياسة والفِعِـل
واقتصادٍ باْلمَعَرْفَهْ إحترف

السعودي في زمان الفقر شام
وارتفع عـن كل منقودٍ وعَف

ويوم ربـّي مكّنه ثم اكرمه
اكرم المحتاج بالمال وصَـرَف

وابتدا عزّه معَ توحيدها
ومن بِـذر فخرٍ على مجــدٍ قِـطَف

وقمّة العشرين باكـِر عندنا
ويرأس الجلسات سلمان الشّرف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الفيصل" منشدًا: وقمّة العشرين باكـِر عندنا يرأس الجلسات سلمان الشّرف
سبق

نظم مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، قصيدة بعنوان ‎#قمة العشرين بمناسبة استضافة المملكة الأحد المقبل لقمة قادة مجموعة العشرين برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وجاء مطلع القصيدة:
شِلـت نحـو العالم الاول هدف
واستخفوا به بعَضْهم للأسف

لكن الـواقِع يأكـّد ما هقيت
والرّيادة ما تسوّيها الصّدف

القيادة والسياسة والفِعِـل
واقتصادٍ باْلمَعَرْفَهْ إحترف

السعودي في زمان الفقر شام
وارتفع عـن كل منقودٍ وعَف

ويوم ربـّي مكّنه ثم اكرمه
اكرم المحتاج بالمال وصَـرَف

وابتدا عزّه معَ توحيدها
ومن بِـذر فخرٍ على مجــدٍ قِـطَف

وقمّة العشرين باكـِر عندنا
ويرأس الجلسات سلمان الشّرف

19 نوفمبر 2020 - 4 ربيع الآخر 1442
06:45 PM

"الفيصل" منشدًا: وقمّة العشرين باكـِر عندنا يرأس الجلسات سلمان الشّرف

في قصيدة جيدة بعنوان قمة العشرين

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
876

نظم مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، قصيدة بعنوان ‎#قمة العشرين بمناسبة استضافة المملكة الأحد المقبل لقمة قادة مجموعة العشرين برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وجاء مطلع القصيدة:
شِلـت نحـو العالم الاول هدف
واستخفوا به بعَضْهم للأسف

لكن الـواقِع يأكـّد ما هقيت
والرّيادة ما تسوّيها الصّدف

القيادة والسياسة والفِعِـل
واقتصادٍ باْلمَعَرْفَهْ إحترف

السعودي في زمان الفقر شام
وارتفع عـن كل منقودٍ وعَف

ويوم ربـّي مكّنه ثم اكرمه
اكرم المحتاج بالمال وصَـرَف

وابتدا عزّه معَ توحيدها
ومن بِـذر فخرٍ على مجــدٍ قِـطَف

وقمّة العشرين باكـِر عندنا
ويرأس الجلسات سلمان الشّرف

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