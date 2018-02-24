انتهاء المرحلة الأولى من المنحة السعودية لتعليم اللغة العربية في أوغندا

بدأت نهاية عام 2015م

أنهى مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية، المرحلة الأولى، من المنحة التي قدمها لدعم تعليم اللغة العربية، للطلاب الأوغنديين بجامعة ماكريري في أوغندا.

واحتفلت اللجنة المشرفة على المنحة، بتخريج الدفعة الأولى من طلاب درجتي البكالوريوس والدبلوم العالي من المنحة السعودية للطلاب الأوغنديين في جامعة ماكريري، التي بدأت في نهاية عام 2015م للدفعة الأولى.

ويستمر تمويل المشروع لثلاث دفعات مقبلة، لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم العالي.

وصرح الأمين العام للمركز، الدكتور عبدالله بن صالح الوشمي، أن هذا الدعم يأتي تحقيقًا لتوجيهات القيادة الحكيمة في المملكة العربية السعودية بخدمة اللغة العربية، وتعزيز حضورها دوليًا.

وأضاف: تحظى هذه المنحة بمتابعة حثيثة من وزير التعليم المشرف العام على المركز، وتعاون وثيق من السفارة السعودية في أوغندا.

وتابع قائلاً: عدد الطلاب المشمولين بالمنحة السعودية تجاوز الأربعين طالبًا للعام الدراسي 2016/2017م، يدرسون مواد اللغة العربية وعلومها، إضافة إلى تدريسهم مواد متطلبة من الجامعة باللغة العربية مثل الحاسوب والتجارة والمعاملات المالية.

يذكر أن المركز يعمل ضمن برامجه الدولية على تنفيذ دورات تدريبية لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، لدول عدة منها باكستان وفيتنام، وأنهى استعداداته للمشاركة في المؤتمر الدولي السابع للغة العربية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن جهة أخرى يشارك المركز في معرض القصيم الأول للكتاب، وأصدر بهذه المناسبة مجموعة من الكتب في سلسلته (العربية في العالم)، و(الأدلة والمعلومات)، ومنها: (اللغة العربية في سلطنة بروناي دار السلام)، و(دليل المؤسسات والعلماء والمؤلفات العربية في سلطنة بروناي دار السلام)، و(دليل أقسام اللغة العربية في الجامعات التركية)، و(دليل علماء اللغة العربية الأتراك)، و(اللغة العربية في نيجيريا)، و(نظام الكتابة العربية).

كما أطلق المركز قاعدة بيانات (المبادرات اللغوية)، وتضم مبادرات عدة من الجهات والأفراد والمؤسسات الخادمة للغة العربية.

ويدعو المركز أصحاب المبادرات اللغوية (أفرادًا ومؤسسات) إلى المشاركة في قاعدة بيانات (المبادرات اللغوية).