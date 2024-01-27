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لبنان وإسرائيل يعلنان استعدادهما لاستئناف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية المتنازع عليها

تعثرت عدة مرات.. وتستكمل الأسبوع المقبل

أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم "الأربعاء"، استعداد لبنان لاستئناف المفاوضات بشأن ترسيم الحدود البحرية الجنوبية المتنازع عليها مع إسرائيل، بما يحفظ حقوقه.

من جانبها ذكرت وزارة الطاقة الإسرائيلية أنها مستعدة لاستئناف المفاوضات بشأن ترسيم حدودها البحرية مع لبنان، وأن تلك المحادثات ستستأنف الأسبوع المقبل؛ وفقًا لـ"رويترز".

وبدأ لبنان وإسرائيل مفاوضات غير مباشرة من خلال وسيط أمريكي في 2020 في قاعدة لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة في الناقورة بلبنان، لكن المحادثات تعثرت عدة مرات.

ويعرقل النزاع الحدودي البحري أعمال التنقيب في المنطقة، التي يحتمل أن تكون غنية بالغاز.

الرئيسية/ أخبار العالم

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لبنان وإسرائيل يعلنان استعدادهما لاستئناف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية المتنازع عليها
سبق

أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم "الأربعاء"، استعداد لبنان لاستئناف المفاوضات بشأن ترسيم الحدود البحرية الجنوبية المتنازع عليها مع إسرائيل، بما يحفظ حقوقه.

من جانبها ذكرت وزارة الطاقة الإسرائيلية أنها مستعدة لاستئناف المفاوضات بشأن ترسيم حدودها البحرية مع لبنان، وأن تلك المحادثات ستستأنف الأسبوع المقبل؛ وفقًا لـ"رويترز".

وبدأ لبنان وإسرائيل مفاوضات غير مباشرة من خلال وسيط أمريكي في 2020 في قاعدة لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة في الناقورة بلبنان، لكن المحادثات تعثرت عدة مرات.

ويعرقل النزاع الحدودي البحري أعمال التنقيب في المنطقة، التي يحتمل أن تكون غنية بالغاز.

26 يناير 2022 - 23 جمادى الآخر 1443
04:10 PM

لبنان وإسرائيل يعلنان استعدادهما لاستئناف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية المتنازع عليها

تعثرت عدة مرات.. وتستكمل الأسبوع المقبل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم "الأربعاء"، استعداد لبنان لاستئناف المفاوضات بشأن ترسيم الحدود البحرية الجنوبية المتنازع عليها مع إسرائيل، بما يحفظ حقوقه.

من جانبها ذكرت وزارة الطاقة الإسرائيلية أنها مستعدة لاستئناف المفاوضات بشأن ترسيم حدودها البحرية مع لبنان، وأن تلك المحادثات ستستأنف الأسبوع المقبل؛ وفقًا لـ"رويترز".

وبدأ لبنان وإسرائيل مفاوضات غير مباشرة من خلال وسيط أمريكي في 2020 في قاعدة لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة في الناقورة بلبنان، لكن المحادثات تعثرت عدة مرات.

ويعرقل النزاع الحدودي البحري أعمال التنقيب في المنطقة، التي يحتمل أن تكون غنية بالغاز.

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