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"الصحة" : تسجيل 1912 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 39048

حالات التعافي من كورونا في المملكة تقترب من ثلث الإصابات.. الإجمالي 11,457 ألفًا

39,048 جملة الإصابات بالفيروس

ارتفع إجمالي حالات التعافي من فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد١٩، إلى 11,457 حالة في المملكة، في مؤشر إيجابي حقق قفزة كبيرة خلال الأيام الماضية وباتت حالات التعافي تقارب ثلث إجمالي الإصابات بالفيروس .
‏ وبحسب موقع وزارة الصحة بلغ إجمالي المتعافين 11,457 حالة تعافي من فيروس ‫كورونا المستجد.
وبلغ إجمالي الحالات المصابة بفيروس ‫كورونا المستجد في المملكة 39,048 حالة .

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حالات التعافي من كورونا في المملكة تقترب من ثلث الإصابات.. الإجمالي 11,457 ألفًا
سبق

ارتفع إجمالي حالات التعافي من فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد١٩، إلى 11,457 حالة في المملكة، في مؤشر إيجابي حقق قفزة كبيرة خلال الأيام الماضية وباتت حالات التعافي تقارب ثلث إجمالي الإصابات بالفيروس .
‏ وبحسب موقع وزارة الصحة بلغ إجمالي المتعافين 11,457 حالة تعافي من فيروس ‫كورونا المستجد.
وبلغ إجمالي الحالات المصابة بفيروس ‫كورونا المستجد في المملكة 39,048 حالة .

10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441
04:02 PM

حالات التعافي من كورونا في المملكة تقترب من ثلث الإصابات.. الإجمالي 11,457 ألفًا

39,048 جملة الإصابات بالفيروس

A A A
محمد المواسي - الرياض
2
5,332

ارتفع إجمالي حالات التعافي من فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد١٩، إلى 11,457 حالة في المملكة، في مؤشر إيجابي حقق قفزة كبيرة خلال الأيام الماضية وباتت حالات التعافي تقارب ثلث إجمالي الإصابات بالفيروس .
‏ وبحسب موقع وزارة الصحة بلغ إجمالي المتعافين 11,457 حالة تعافي من فيروس ‫كورونا المستجد.
وبلغ إجمالي الحالات المصابة بفيروس ‫كورونا المستجد في المملكة 39,048 حالة .

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