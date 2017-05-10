ارتفع إجمالي حالات التعافي من فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد١٩، إلى 11,457 حالة في المملكة، في مؤشر إيجابي حقق قفزة كبيرة خلال الأيام الماضية وباتت حالات التعافي تقارب ثلث إجمالي الإصابات بالفيروس . ‏ وبحسب موقع وزارة الصحة بلغ إجمالي المتعافين 11,457 حالة تعافي من فيروس ‫كورونا المستجد. وبلغ إجمالي الحالات المصابة بفيروس ‫كورونا المستجد في المملكة 39,048 حالة .

حالات التعافي من كورونا في المملكة تقترب من ثلث الإصابات.. الإجمالي 11,457 ألفًا محمد المواسي سبق 2020-05-10 ارتفع إجمالي حالات التعافي من فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد١٩، إلى 11,457 حالة في المملكة، في مؤشر إيجابي حقق قفزة كبيرة خلال الأيام الماضية وباتت حالات التعافي تقارب ثلث إجمالي الإصابات بالفيروس .

‏ وبحسب موقع وزارة الصحة بلغ إجمالي المتعافين 11,457 حالة تعافي من فيروس ‫كورونا المستجد.

وبلغ إجمالي الحالات المصابة بفيروس ‫كورونا المستجد في المملكة 39,048 حالة .

10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441 04:02 PM

حالات التعافي من كورونا في المملكة تقترب من ثلث الإصابات.. الإجمالي 11,457 ألفًا 39,048 جملة الإصابات بالفيروس





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ارتفع إجمالي حالات التعافي من فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد١٩، إلى 11,457 حالة في المملكة، في مؤشر إيجابي حقق قفزة كبيرة خلال الأيام الماضية وباتت حالات التعافي تقارب ثلث إجمالي الإصابات بالفيروس .

‏ وبحسب موقع وزارة الصحة بلغ إجمالي المتعافين 11,457 حالة تعافي من فيروس ‫كورونا المستجد.

وبلغ إجمالي الحالات المصابة بفيروس ‫كورونا المستجد في المملكة 39,048 حالة .