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"الإحصاء": ارتفاع نسبة المساكن المملوكة من الأسر السعودية إلى 62.08 %

فيما أكّد بيان الهيئة انخفاض المستأجرة إلى 35.49%

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم، عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa؛ نشرة إحصاءات المساكن لمنتصف عام 2019م، التي تجمع نتائج المسح الميداني، إضافة إلى بيانات سجلية من وزارة الإسكان تتعلق بالدعم السكني.

وتهدف نشرة إحصاءات المساكن إلى توفير بيانات عن المساكن المشغولة بأسر سعودية على مستوى المناطق الإدارية في المملكة العربية السعودية، ودراسة تأثير خصائص المسكن والبيئة المحيطة بها، وإيجاد قاعدة بيانات عن المساكن والاستيفاء بالمتطلّبات المحلية والدولية واحتياجات المخططين والباحثين من البيانات الأساسية عن خصائص المساكن، التي تتطلَّبُها خطط التنمية، بالإضافة إلى توفير البيانات والمؤشرات للمساكن دوريًّا؛ وذلك لقياس التغير الحاصل في خصائص المساكن مع مرور الزمن، وإجراء المقارنات المحلية والإقليمية والدولية.

وأظهرت نشرة إحصاءات المساكن لمنتصف عام 2019م من واقع المسح الميداني؛ ارتفاعًا في نسبة المساكن المشغولة بأسر سعودية من إجمالي المساكن المشغولة بأسر إلى (64.85%) مقارنة بـ(64.17 %) لمنتصف عام 2018م، بواقع (3.681.927) مسكنًا، وذلك بزيادة عن منتصف عام 2018م بلغت (90,829) مسكنًا، بنسبة تغير بلغت (2,53 %).

كما أظهرت نتائج النشرة زيادة في نسبة المساكن المملوكة المشغولة بأسر سعودية (من إجمالي المساكن المشغولة بأسر سعودية) إلى (62.08%) مقارنة بـ(60.49%) في منتصف عام 2018م، وزيادةً في نسبة المساكن المملوكة المشغولة بأسر سعودية (من إجمالي المساكن المشغولة بأسر سعودية) بعد استبعاد المساكن التي تم إنشاؤها بموادّ بناء غير مادة المسلح؛ كـ(الطين، والحجر، والطوب، والبلك) إلى (53.31%) مقارنة بـ(51.70%) في منتصف عام 2018م.

وكشفت النتائج انخفاضًا في نسبة المساكن المستأجرة المشغولة بأسر سعودية (من إجمالي المساكن المشغولة بأسر سعودية) إلى (35.49%) مقارنة بـ(37.63%) في منتصف عام 2018م، وزيادة في نسبة المساكن المقدمة من صاحب العمل المشغولة بأسر سعودية إلى (2.32%) مقارنة بـ(1.72%) في منتصف عام 2018م، علمًا بأنَّ هذه النسب لا تعكس نسب تملّك الأفراد للمساكن، وإنما صفة المسكن (مملوك، مُستأجر، مُقدم من جهة العمل) التي تقيم بها الأسرة أثناء زيارة الباحث خلال فترة الإسناد الزمني للمسح، ولا تشمل ما تملكه الأسرة من مساكن في أماكن أخرى.

كما أظهرت نتائج النشرة زيادةً في نسبة المساكن ذات البناء المسلح المشغولة بأسر سعودية إلى (89.84%) مقارنةً بـ(89،54%) في منتصف عام 2018م، بينما انخفضت نسبة المساكن المشغولة بأسر سعودية التي استُخدم في بنائها (البلك/ الطوب) إلى نسبة (10.15%) مقارنة بـ(10.44%) بمنتصف عام 2018م.

وبيّنت نتائج نشرة إحصاءات المساكن منتصف 2019م، أن الغالبية العظمى من المساكن المشغولة بأسر سعودية تعتمد على الشبكة العامة كمصدر رئيس للكهرباء بنسبة (99،89%). كما أظهرت نتائج النشرة من خلال البيانات السجلية لوزارة الإسكان؛ أن أعداد المستفيدين من عقود الدعم السكني المقدَّمة من قِبل برنامج سكني قد بلغت خلال الفترة من (26 أبريل 2018 وحتى 25 أبريل 2019) (79.641) أسرة سعودية على مستوى المناطق الإدارية.

الهيئة العامة للإحصاء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الإحصاء": ارتفاع نسبة المساكن المملوكة من الأسر السعودية إلى 62.08 %
سبق

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم، عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa؛ نشرة إحصاءات المساكن لمنتصف عام 2019م، التي تجمع نتائج المسح الميداني، إضافة إلى بيانات سجلية من وزارة الإسكان تتعلق بالدعم السكني.

وتهدف نشرة إحصاءات المساكن إلى توفير بيانات عن المساكن المشغولة بأسر سعودية على مستوى المناطق الإدارية في المملكة العربية السعودية، ودراسة تأثير خصائص المسكن والبيئة المحيطة بها، وإيجاد قاعدة بيانات عن المساكن والاستيفاء بالمتطلّبات المحلية والدولية واحتياجات المخططين والباحثين من البيانات الأساسية عن خصائص المساكن، التي تتطلَّبُها خطط التنمية، بالإضافة إلى توفير البيانات والمؤشرات للمساكن دوريًّا؛ وذلك لقياس التغير الحاصل في خصائص المساكن مع مرور الزمن، وإجراء المقارنات المحلية والإقليمية والدولية.

وأظهرت نشرة إحصاءات المساكن لمنتصف عام 2019م من واقع المسح الميداني؛ ارتفاعًا في نسبة المساكن المشغولة بأسر سعودية من إجمالي المساكن المشغولة بأسر إلى (64.85%) مقارنة بـ(64.17 %) لمنتصف عام 2018م، بواقع (3.681.927) مسكنًا، وذلك بزيادة عن منتصف عام 2018م بلغت (90,829) مسكنًا، بنسبة تغير بلغت (2,53 %).

كما أظهرت نتائج النشرة زيادة في نسبة المساكن المملوكة المشغولة بأسر سعودية (من إجمالي المساكن المشغولة بأسر سعودية) إلى (62.08%) مقارنة بـ(60.49%) في منتصف عام 2018م، وزيادةً في نسبة المساكن المملوكة المشغولة بأسر سعودية (من إجمالي المساكن المشغولة بأسر سعودية) بعد استبعاد المساكن التي تم إنشاؤها بموادّ بناء غير مادة المسلح؛ كـ(الطين، والحجر، والطوب، والبلك) إلى (53.31%) مقارنة بـ(51.70%) في منتصف عام 2018م.

وكشفت النتائج انخفاضًا في نسبة المساكن المستأجرة المشغولة بأسر سعودية (من إجمالي المساكن المشغولة بأسر سعودية) إلى (35.49%) مقارنة بـ(37.63%) في منتصف عام 2018م، وزيادة في نسبة المساكن المقدمة من صاحب العمل المشغولة بأسر سعودية إلى (2.32%) مقارنة بـ(1.72%) في منتصف عام 2018م، علمًا بأنَّ هذه النسب لا تعكس نسب تملّك الأفراد للمساكن، وإنما صفة المسكن (مملوك، مُستأجر، مُقدم من جهة العمل) التي تقيم بها الأسرة أثناء زيارة الباحث خلال فترة الإسناد الزمني للمسح، ولا تشمل ما تملكه الأسرة من مساكن في أماكن أخرى.

كما أظهرت نتائج النشرة زيادةً في نسبة المساكن ذات البناء المسلح المشغولة بأسر سعودية إلى (89.84%) مقارنةً بـ(89،54%) في منتصف عام 2018م، بينما انخفضت نسبة المساكن المشغولة بأسر سعودية التي استُخدم في بنائها (البلك/ الطوب) إلى نسبة (10.15%) مقارنة بـ(10.44%) بمنتصف عام 2018م.

وبيّنت نتائج نشرة إحصاءات المساكن منتصف 2019م، أن الغالبية العظمى من المساكن المشغولة بأسر سعودية تعتمد على الشبكة العامة كمصدر رئيس للكهرباء بنسبة (99،89%). كما أظهرت نتائج النشرة من خلال البيانات السجلية لوزارة الإسكان؛ أن أعداد المستفيدين من عقود الدعم السكني المقدَّمة من قِبل برنامج سكني قد بلغت خلال الفترة من (26 أبريل 2018 وحتى 25 أبريل 2019) (79.641) أسرة سعودية على مستوى المناطق الإدارية.

08 أكتوبر 2019 - 9 صفر 1441
08:14 PM

"الإحصاء": ارتفاع نسبة المساكن المملوكة من الأسر السعودية إلى 62.08 %

فيما أكّد بيان الهيئة انخفاض المستأجرة إلى 35.49%

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أصدرت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم، عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa؛ نشرة إحصاءات المساكن لمنتصف عام 2019م، التي تجمع نتائج المسح الميداني، إضافة إلى بيانات سجلية من وزارة الإسكان تتعلق بالدعم السكني.

وتهدف نشرة إحصاءات المساكن إلى توفير بيانات عن المساكن المشغولة بأسر سعودية على مستوى المناطق الإدارية في المملكة العربية السعودية، ودراسة تأثير خصائص المسكن والبيئة المحيطة بها، وإيجاد قاعدة بيانات عن المساكن والاستيفاء بالمتطلّبات المحلية والدولية واحتياجات المخططين والباحثين من البيانات الأساسية عن خصائص المساكن، التي تتطلَّبُها خطط التنمية، بالإضافة إلى توفير البيانات والمؤشرات للمساكن دوريًّا؛ وذلك لقياس التغير الحاصل في خصائص المساكن مع مرور الزمن، وإجراء المقارنات المحلية والإقليمية والدولية.

وأظهرت نشرة إحصاءات المساكن لمنتصف عام 2019م من واقع المسح الميداني؛ ارتفاعًا في نسبة المساكن المشغولة بأسر سعودية من إجمالي المساكن المشغولة بأسر إلى (64.85%) مقارنة بـ(64.17 %) لمنتصف عام 2018م، بواقع (3.681.927) مسكنًا، وذلك بزيادة عن منتصف عام 2018م بلغت (90,829) مسكنًا، بنسبة تغير بلغت (2,53 %).

كما أظهرت نتائج النشرة زيادة في نسبة المساكن المملوكة المشغولة بأسر سعودية (من إجمالي المساكن المشغولة بأسر سعودية) إلى (62.08%) مقارنة بـ(60.49%) في منتصف عام 2018م، وزيادةً في نسبة المساكن المملوكة المشغولة بأسر سعودية (من إجمالي المساكن المشغولة بأسر سعودية) بعد استبعاد المساكن التي تم إنشاؤها بموادّ بناء غير مادة المسلح؛ كـ(الطين، والحجر، والطوب، والبلك) إلى (53.31%) مقارنة بـ(51.70%) في منتصف عام 2018م.

وكشفت النتائج انخفاضًا في نسبة المساكن المستأجرة المشغولة بأسر سعودية (من إجمالي المساكن المشغولة بأسر سعودية) إلى (35.49%) مقارنة بـ(37.63%) في منتصف عام 2018م، وزيادة في نسبة المساكن المقدمة من صاحب العمل المشغولة بأسر سعودية إلى (2.32%) مقارنة بـ(1.72%) في منتصف عام 2018م، علمًا بأنَّ هذه النسب لا تعكس نسب تملّك الأفراد للمساكن، وإنما صفة المسكن (مملوك، مُستأجر، مُقدم من جهة العمل) التي تقيم بها الأسرة أثناء زيارة الباحث خلال فترة الإسناد الزمني للمسح، ولا تشمل ما تملكه الأسرة من مساكن في أماكن أخرى.

كما أظهرت نتائج النشرة زيادةً في نسبة المساكن ذات البناء المسلح المشغولة بأسر سعودية إلى (89.84%) مقارنةً بـ(89،54%) في منتصف عام 2018م، بينما انخفضت نسبة المساكن المشغولة بأسر سعودية التي استُخدم في بنائها (البلك/ الطوب) إلى نسبة (10.15%) مقارنة بـ(10.44%) بمنتصف عام 2018م.

وبيّنت نتائج نشرة إحصاءات المساكن منتصف 2019م، أن الغالبية العظمى من المساكن المشغولة بأسر سعودية تعتمد على الشبكة العامة كمصدر رئيس للكهرباء بنسبة (99،89%). كما أظهرت نتائج النشرة من خلال البيانات السجلية لوزارة الإسكان؛ أن أعداد المستفيدين من عقود الدعم السكني المقدَّمة من قِبل برنامج سكني قد بلغت خلال الفترة من (26 أبريل 2018 وحتى 25 أبريل 2019) (79.641) أسرة سعودية على مستوى المناطق الإدارية.

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