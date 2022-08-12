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مالي تسجل حالتيْ إصابة بفيروس كورونا

إجمالي الإصابات بلغ 2573 مقابل 1696 حالة شفاء

سجلت مالي خلال الساعات الـ24 الماضية، إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضح بيان صادر عن وزارة الصحة في مالي، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا بلغ 2573 حالة، مقابل 1696 حالة شفاء؛ فيما استقر إجمالي الوفيات عند 125 حالة.

مالي فيروس كورونا الجديد

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مالي تسجل حالتيْ إصابة بفيروس كورونا
سبق

سجلت مالي خلال الساعات الـ24 الماضية، إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضح بيان صادر عن وزارة الصحة في مالي، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا بلغ 2573 حالة، مقابل 1696 حالة شفاء؛ فيما استقر إجمالي الوفيات عند 125 حالة.

12 أغسطس 2020 - 22 ذو الحجة 1441
08:49 AM

مالي تسجل حالتيْ إصابة بفيروس كورونا

إجمالي الإصابات بلغ 2573 مقابل 1696 حالة شفاء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت مالي خلال الساعات الـ24 الماضية، إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضح بيان صادر عن وزارة الصحة في مالي، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا بلغ 2573 حالة، مقابل 1696 حالة شفاء؛ فيما استقر إجمالي الوفيات عند 125 حالة.

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