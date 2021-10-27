باكستان.. مقتل 3 شرطيين بنيران متشدّدين خلال مظاهرة مناهضة لفرنسا

استخدموا رشاشات كلاشينكوف

قُتل ثلاثة شرطيين باكستانيين، اليوم "الأربعاء"، عندما أطلق عناصر "حركة لبيك باكستان" المتشددة، النار خلال مظاهرة مناهضة لفرنسا في إقليم البنجاب.

وقال وزير الداخلية شيخ رشيد أحمد في مؤتمر صحافي: "أطلقوا النار على الشرطة من رشاشات كلاشنيكوف، واستشهد ثلاثة شرطيين"؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

من ناحيته بيّن متحدث باسم شرطة البنجاب أن 25 شخصًا أصيبوا بالرصاص خلال مظاهرة حركة "لبيك باكستان".