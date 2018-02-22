مدينة الملك عبد الله الاقتصادية تتعاقد مع "مالتي ايبكس فارما"

لإنشاء مصنع للمستحضرات الصيدلانية والطبية بالوادي الصناعي

وقعت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ممثلة في الوادي الصناعي، عقداً مع شركة "مالتي ايبكس فارما -Multi-APEX PHARMA" للمستحضرات الصيدلانيةوالدوائية، لاستئجار أرض صناعية على مساحة 49.900 متر مربع تقربياً بغرض إنشاء مصنع لإنتاج الأدوية والمستحضرات الصيدلانية البشريه.

وبهذا، تنضم شركة "مالتي ايبكس فارما -Multi-APEX PHARMA" إلى المستثمرين في المدينة الاقتصادية كأوّل تواجد للشركة في السوق السعودي، مما يؤكّد أنّ مدينة الملك عبدالله الاقتصادية قد أصبحت الخيار الأنسب للاستثمارات الخارجية والمحلية.

وتعتبر هذه الخطوة إشارة إلى أن المدينة تمضي قدماً نحو تحقيق أهدافها وخططها الإستراتيجية، حيث إن الإقبال المتزايد على شراء أو استئجار الأراضي في الوادي الصناعي أوالمجمعات السكنية، يعزّز حقيقة كونها الموقع الأمثل للسكن والاستثمار، وأنها مدينة شاملة توفر كافة متطلبات الحياة العصرية لساكنيها وأفضل الحلول الصناعية المتقدمة لمستثمريها.

وتتميز المدينة بموقعها الإستراتيجي، ووجود ميناء عالمي هو ميناء الملك عبدالله أصبح أحـد أكبر الموانيء في المملكة والأسرع نمواً على مستوى المنطقة، ومشاريع النقل البري السريع التي تربط المدينة براً بكافة الخطوط الدولية، مما يسهل نقل البضائع بالإضافة إلى محطة قطار الحرمين السريع والتي ربطت المدينة الاقتصادية خلال أقل من ساعة بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة وأقل من نصف ساعة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

وقال رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة مالتي ايبكس فارما، الدكتور مجدي علبة: شركة مالتي ايبكس فارما شركة مساهمة سعودية تمتلك شركة ايبكس فارما مصر80 % من أسهمها، بشراكة مع رجل الأعمال السعودي سالم بن عبدالرحيم باوزير ببقية الأسهم.

وأضاف: الاستثمار في الوادي الصناعي، يأتي في إطار خطط الشركة للتوسع خاصة السوق السعودي، حيث يمثل الحصة الأكبرمن صناعة الأدوية في منطقة الخليج العربي.

وأردف: تأمل الشركة أن تواكب وتساعد في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ الطموحة، وسيوفر مصنع الشركة الجديد بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، لنا فرصة الانطلاق السلس والمـرن لكافة الأسواق العالمي.

وتابع: الشركة ستبدأ في تنفيذ وبناء المشروع في نهاية العام 2018م، وستكون المنشأة جاهزة تعالى في العام 2020م.

من ناحيته، قال الرئيس التنفيذي للوادي الصناعي، المهندس أيمن منسي: الوادي الصناعي يخطو خطوات ناجحة ومتسارعة حتى يكون المركز الرئيس في مجال الصناعات الدوائية على مستوي المنطقة.

وأضاف: لدينا إهتمام خاص بقطاع المنتجات الدوائية لمساهمته في الإهتمام بصحة المواطن الكريم من خلال تأمين العلاج في كل وقت، ولما يوفره من فرص وظيفية متميزة للسعوديين.

وأردف: توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الدوائية والصيدلانية، أولوية إستراتيجية هامـة لتحقيق الأمن الدوائي في المملكة، حيث إن إستهلاك المملكة من الدواء يقدر بأكثر من 15مليار ريال سنوياً، وهو الأكبر من حيث القيمة من إجمالي السوق العربية للدواء، بينما تغطي الصناعة الوطنية ما يقارب 20 % فقط من حجم الطلب من السوق المحلية.

وتابع: حجم الفرص الاستثمارية الهائلة التي يوفرها الوادي الصناعي المتصل مباشرة بميناء الملك عبدالله وخطوط النقل البري؛ يؤهله لكي يكون وجهة رئيسة ونقطة إمداد متقدمةللخدمات اللوجستية والصناعية في المنطقة.