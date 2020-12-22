النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
المحكمة ردَّت دعواها التي ادَّعت فيها تعرُّضها للتعذيب

المحكمة الجزائية: التقارير الطبية وكاميرات المراقبة وإفادات العاملين والعاملات بالسجون والموقوفات أثبتت عدم صحة دعوى لجين الهذلول

"الزهراني" يتفقد الخدمات البلدية بأضم ويقف على الحديقة العامة بعد إعادة تأهيلها

دشن مشروع تسمية شوارع المحافظة بأسماء الشهداء وشهد توقيع عدة شراكات

قام وكيل الأمين لبلديات المحافظات محمد بن حسن الزهراني بزيارة ‫لبلدية محافظة أضم التقى خلالها محافظ أضم عمر بن عامر السفياني ورئيس بلدية المحافظة المهندس عمر بن أحمد الزهراني ورؤساء الأقسام بالبلدية وأعضاء المجلس البلدي. وقد حضر حفل تدشين أسماء شوارع المحافظة والمراكز بأسماء الشهداء، كما شهد توقيع عدة شراكات، ثم شاهد عرض فيديو عن منجزات البلدية.

وتفقد "الزهراني" خلال الزيارة سير العمل بالبلدية والوقوف على الحديقة العامة بعد إعادة تأهيلها، ومن ثم جولة على المشروعات قيد التنفيذ بالمحافظة ومنها مشروع المطل، والسوق الشعبي، تطوير وتحسين مثلث ضبيعة، وإنشاء الطريق الدائري، وحديقة الضحي.

كما قام بجولة على مراكز المحافظة، شملت مراكز المرقبان وربوع العين، وحقال.

واجتمع "الزهراني" برئيس وأعضاء المجلس البلدي ومنسوبي البلدية. وتهدف هذه الزيارة للوقوف ميدانيًا على احتياجات البلدية والمراكز وبذل المزيد من الجهد والتطوير الدائم تماشيًا مع تطلعات القيادة الرشيدة، لتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ في تعزيز التنمية الشاملة بالمملكة التي تصب في خدمة المواطنين والمقيمين.

ويقوم "الزهراني" غدًا الأربعاء بزيارة لمركز الجائزة للوقوف ميدانيًا على الخدمات المقدمة والمشروعات الجاري تنفيذها.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"الزهراني" يتفقد الخدمات البلدية بأضم ويقف على الحديقة العامة بعد إعادة تأهيلها
سبق

قام وكيل الأمين لبلديات المحافظات محمد بن حسن الزهراني بزيارة ‫لبلدية محافظة أضم التقى خلالها محافظ أضم عمر بن عامر السفياني ورئيس بلدية المحافظة المهندس عمر بن أحمد الزهراني ورؤساء الأقسام بالبلدية وأعضاء المجلس البلدي. وقد حضر حفل تدشين أسماء شوارع المحافظة والمراكز بأسماء الشهداء، كما شهد توقيع عدة شراكات، ثم شاهد عرض فيديو عن منجزات البلدية.

وتفقد "الزهراني" خلال الزيارة سير العمل بالبلدية والوقوف على الحديقة العامة بعد إعادة تأهيلها، ومن ثم جولة على المشروعات قيد التنفيذ بالمحافظة ومنها مشروع المطل، والسوق الشعبي، تطوير وتحسين مثلث ضبيعة، وإنشاء الطريق الدائري، وحديقة الضحي.

كما قام بجولة على مراكز المحافظة، شملت مراكز المرقبان وربوع العين، وحقال.

واجتمع "الزهراني" برئيس وأعضاء المجلس البلدي ومنسوبي البلدية. وتهدف هذه الزيارة للوقوف ميدانيًا على احتياجات البلدية والمراكز وبذل المزيد من الجهد والتطوير الدائم تماشيًا مع تطلعات القيادة الرشيدة، لتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ في تعزيز التنمية الشاملة بالمملكة التي تصب في خدمة المواطنين والمقيمين.

ويقوم "الزهراني" غدًا الأربعاء بزيارة لمركز الجائزة للوقوف ميدانيًا على الخدمات المقدمة والمشروعات الجاري تنفيذها.

22 ديسمبر 2020 - 7 جمادى الأول 1442
10:27 PM

"الزهراني" يتفقد الخدمات البلدية بأضم ويقف على الحديقة العامة بعد إعادة تأهيلها

دشن مشروع تسمية شوارع المحافظة بأسماء الشهداء وشهد توقيع عدة شراكات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - أضم
0
129

قام وكيل الأمين لبلديات المحافظات محمد بن حسن الزهراني بزيارة ‫لبلدية محافظة أضم التقى خلالها محافظ أضم عمر بن عامر السفياني ورئيس بلدية المحافظة المهندس عمر بن أحمد الزهراني ورؤساء الأقسام بالبلدية وأعضاء المجلس البلدي. وقد حضر حفل تدشين أسماء شوارع المحافظة والمراكز بأسماء الشهداء، كما شهد توقيع عدة شراكات، ثم شاهد عرض فيديو عن منجزات البلدية.

وتفقد "الزهراني" خلال الزيارة سير العمل بالبلدية والوقوف على الحديقة العامة بعد إعادة تأهيلها، ومن ثم جولة على المشروعات قيد التنفيذ بالمحافظة ومنها مشروع المطل، والسوق الشعبي، تطوير وتحسين مثلث ضبيعة، وإنشاء الطريق الدائري، وحديقة الضحي.

كما قام بجولة على مراكز المحافظة، شملت مراكز المرقبان وربوع العين، وحقال.

واجتمع "الزهراني" برئيس وأعضاء المجلس البلدي ومنسوبي البلدية. وتهدف هذه الزيارة للوقوف ميدانيًا على احتياجات البلدية والمراكز وبذل المزيد من الجهد والتطوير الدائم تماشيًا مع تطلعات القيادة الرشيدة، لتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ في تعزيز التنمية الشاملة بالمملكة التي تصب في خدمة المواطنين والمقيمين.

ويقوم "الزهراني" غدًا الأربعاء بزيارة لمركز الجائزة للوقوف ميدانيًا على الخدمات المقدمة والمشروعات الجاري تنفيذها.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,774
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,671
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,827
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,234

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

عبدالرحمن المرشد
لغتنا العربية.. هي هويتنا

لغتنا العربية.. هي هويتنا

غسان محمد عسيلان
المال يتحوَّل إلى كل شيء!!

المال يتحوَّل إلى كل شيء!!

عبدالمحسن الحارثي
السعودية الأولى في حقوق الإنسان!!

السعودية الأولى في حقوق الإنسان!!

صالح مطر الغامدي
ناصح وموجِّه بملابس النوم..!!

ناصح وموجِّه بملابس النوم..!!

حسن آل عمير
حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

علي آل شرمة
فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

غسان محمد عسيلان
عظماء بلا شهادات

عظماء بلا شهادات

إيمان صالح مطر
السعوديون ما يشتغلون..؟!!

السعوديون ما يشتغلون..؟!!

أحمد عجب
الملاحة الجوية وعنان السماء..!

الملاحة الجوية وعنان السماء..!

منيف الحربي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة