٩١١ ينبّه من هطول أمطار غزيرة على أجزاء من الطائف

نبّه المركز الوطني للعمليات الأمنية 911، من هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء متفرّقة من محافظة الطائف حاليّاً.

ودعا المركز إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.