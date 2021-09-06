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خلال 24 ساعة.. فلسطين تسجل 2742 إصابة جديدة و17 وفاة بكورونا

نسبة التعافي من الفيروس بلغت 91.6%

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية تسجيل17 وفاة، و2742 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و1440 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 91.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 7.3%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات، لافتةً النظر إلى وجود 55 مصاباً بفروس "كورونا" في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 139 مريضًا، بينهم 14 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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خلال 24 ساعة.. فلسطين تسجل 2742 إصابة جديدة و17 وفاة بكورونا
سبق

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية تسجيل17 وفاة، و2742 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و1440 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 91.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 7.3%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات، لافتةً النظر إلى وجود 55 مصاباً بفروس "كورونا" في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 139 مريضًا، بينهم 14 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

06 سبتمبر 2021 - 29 محرّم 1443
04:47 PM

خلال 24 ساعة.. فلسطين تسجل 2742 إصابة جديدة و17 وفاة بكورونا

نسبة التعافي من الفيروس بلغت 91.6%

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية تسجيل17 وفاة، و2742 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و1440 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 91.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 7.3%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات، لافتةً النظر إلى وجود 55 مصاباً بفروس "كورونا" في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 139 مريضًا، بينهم 14 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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