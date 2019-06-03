"آبل" تعرض نظام iOS 13 الجديد

أعلنت Apple اليوم عن نظام iOS 13، الذي يأتي بمظهر جديد وشيق لجهاز iPhone من خلال نمط التعتيم، كما يقدم طرقاً جديدة لتصفح الصور وتعديلها وتسجيل الدخول في التطبيقات والمواقع، والتنقل في أرجاء العالم بخريطة جديدة كلياً. ويتميز iOS 13 بأنه أسرع وأكثر استجابة، مع تحسينات في أرجاء النظام من أجل تشغيل التطبيقات على نحو أفضل وتقليل حجم تنزيل التطبيقات وجعل Face ID أكثر سرعة.

قال كريغ فيديريغي، نائب الرئيس الأول في إدارة هندسة البرمجيات في Apple: ”يأتي iOS 13 بإمكانيات جديدة في التطبيقات التي تستخدمها يومياً، حيث يشمل تحديثات تثري تطبيقي الصور والخرائط، إلى جانب ميزات حماية الخصوصية مثل Sign In with Apple، كل ذلك مع تقديم أداء أسرع. نحن نشعر بالحماس تجاه تجربة عملائنا كل جديد على iPhone هذا الخريف، وفي انتظار أن يشاهدوا كيف يبدو كل شيء أجمل في نمط التعتيم.“

يتمتع iPhone بمظهر جديد جميل مع نمط التعتيم، الذي يقدم مجموعة ألوان داكنة جديدة تعمل في أرجاء النظام وكل التطبيقات الداخلية لتجربة مشاهدة رائعة، خاصة في البيئات المحيطة ذات الإضاءة الخافتة. ويتوفر نمط التعتيم لمطوري التطبيقات الخارجية من أجل إدماجه في تطبيقاتهم، ويمكن ضبطه ليعمل تلقائياً عند الغروب أو في وقت محدد. ر

باستخدام التعلم الآلي على الجهاز، يبحث تطبيق الصور في المكتبة بالكامل عن أفضل الصور، ويخفي تلقائياً الفوضى والصور المتشابهة ليعرض الأحداث المهمة من اليوم أو الشهر أو العام الماضي. وتنظم الصور والفيديوهات بطريقة ذكية، مما يُسهل تصفحها وإيجاد أفضل الذكريات واسترجاعها، مع التشغيل التلقائي للفيديوهات الذي يجعل المكتبة تنبض بالحياة.

أصبح تعديل الصور أكثر شمولاً وسهولة مع مجموعة أدوات جديدة يسهل استخدامها وضبطها وعرضها في لحظة. فبمجرد تمريرة، يمكن زيادة التأثيرات أو تقليلها للوصول إلى أفضل مظهر، مما يتيح للمصورين المزيد من الإمكانيات الإبداعية والقدرة على التحكم في صورهم. وفي نظام iOS 13، تتوفر غالبية أدوات التعديل الآن لتعديل الفيديوهات أيضاً، بحيث يمكن التحريك والقص وإضافة الفلاتر من داخل تطبيق الصور.

مع نظام iOS 13، يمكن ضبط إضاءة بورتريه من داخل تطبيق الكاميرا، حيث يمكن تقريب الضوء بشكل افتراضي للتركيز على العيون وتفتيح ملامح الوجه وتصفيتها، أو إبعاده من أجل مظهر أكثر دقة ووضوحاً. يتيح تأثير High-Key Mono الجديد مظهراً جميلاً أحادي اللون في الصور الملتقطة بنمط بورتريه.

تقدم Apple طريقة جديدة وأكثر خصوصية لتسجيل الدخول في التطبيقات والمواقع ببساطة وسرعة، فبدلاً من استخدام حساب من مواقع التواصل الاجتماعي أو ملء الاستمارات والتحقق من الإيميل أو اختيار كلمات المرور، يمكن للعملاء استخدام Apple ID للمصادقة، وستحمي Apple خصوصية المستخدمين من خلال إعطاء المطورين مُعرف هوية عشوائياً وفريداً. وحتى في حالة طلب المطورين للاسم والإيميل، سيكون للمستخدمين خيار الاحتفاظ بالإيميل سرياً أو مشاركة إيميل عشوائي فريد بدلاً منه. وتسهل ميزة Sign In with Apple للمستخدمين المصادقة باستخدام Face ID أو Touch ID، ومدمج بها المصادقة باستخدام عنصرين من أجل مستوى إضافي من الأمان. لا تستخدم Apple ميزة Sign In with Apple لتكوين ملف عن المستخدمين أو نشاطهم على التطبيقات.

يساعد تطبيق الخرائط من Apple الملايين على التنقل واستكشاف العالم، مع حماية خصوصية المستخدم في الوقت ذاته. وبعد القيادة لمسافة 4 ملايين ميل لإعادة بناء الخريطة الأساسية كلياً، تقدم Apple تجربة جديدة في تطبيق الخرائط بتغطية أوسع للطرق، وبيانات أفضل للمشاة، وعناوين أكثر دقة، وتفاصيل أكثر عن سطح الأراضي. وتتوفر الخريطة الجديدة الآن في بعض المدن والولايات وستشمل أنحاء الولايات المتحدة بحلول نهاية 2019 والمزيد من البلدان في 2020.

باستخدام الخريطة الأساسية الجديدة وتصوير ثلاثي الأبعاد عالي الوضوح، تقدم ميزة Look Around الجديدة صوراً جميلة من مستوى الشارع للمدينة بانتقالات سلسة وانسيابية. ويقدم نظام iOS 13 ميزات جديدة إضافية لتطبيق الخرائط، ومنها ميزة Collections التي تسهل مشاركة المطاعم ووجهات السفر وأماكن التسوق المفضلة مع الأصدقاء، وميزة Favorites للانتقال إلى الوجهات المتكررة مثل المنزل والعمل والنادي والمدرسة بنقرة بسيطة من شاشة التشغيل.

يمكن لتطبيق الرسائل مشاركة اسم المستخدم وصورته أو Memoji أو Animoji مخصص تلقائياً لتسهيل تحديد من في سلسلة الرسائل. وتتحول رموز Memoji تلقائياً إلى مجموعات ملصقات مدمجة على لوحة مفاتيح iOS من أجل استخدامها في الرسائل والبريد والتطبيقات الأخرى. كما تتضمن رموز Memoji مجموعة جديدة من تصفيفات الشعر وأغطية الرأس والمكياج وثقوب الجسم والاكسسوارات.

يأتي تطبيق التذكيرات بمظهر جديد وطرق ذكية لإنشاء التذكيرات وتعديلها، مع المزيد من الطرق لتنظيمها ومتابعتها. ويسهل شريط الأدوات السريع إضافة الوقت والتاريخ والموقع والعلامات أو إضافة الملحقات. وبفضل تكامل أكبر مع تطبيق الرسائل، يسهل تعيين شخص ما في التذكير بحيث يظهر عند تبادل المستخدم الرسائل مع ذلك الشخص.

يتمتع Siri بصوت جديد طبيعي أكثر، وتدعم اختصارات Siri الآن Suggested Automations التي تضع روتيناً مخصصاً لأمور مثل الذهاب للعمل أو النادي الرياضي.

يشهد CarPlay أضخم تحديث له على الإطلاق، مع لوحة معلومات جديدة لعرض الموسيقى والخرائط وأكثر في شاشة واحدة، وكذلك تطبيق جديد للتقويم، ودعم Siri لتطبيقات التنقل والصوت من مطورين أخرين.

يستطيع HomePod تمييز أصوات أفراد المنزل المختلفة لتلبية طلباتهم الشخصية، بما في ذلك الرسائل والموسيقى وغيرها الكثير. كما يتيح البث المباشر للراديو وصول Siri لأكثر من مئة ألف محطة راديو من iHeartRadio وradio.com وTuneIn، كما يوقف مؤقِّت النوم الجديد الموسيقى بعد زمن محدد. وتمكن ميزة Handoff المستخدمين من نقل الموسيقى والبودكاست والمكالمات إلى HomePod بسهولة عند الوصول للمنزل.

مع AirPods، يستطيع Siri قراءة الرسائل الواردة فور تلقيها من تطبيق الرسائل أو أي تطبيق رسائل تم تفعيل SiriKit فيه. كما تسهل ميزة مشاركة الصوت الجديد مشاهدة فيلم أو مشاركة أغنية مع صديق من خلال وضع زوج آخر من AirPods بالقرب من iPhone أو iPad.

تقدم ميزة التحكم بالصوت تجربة قوية جديدة تمكن المستخدم من تشغيل iPhone أو iPad أو Mac بالكامل بواسطة صوته. وباستخدام أحدث تكنولوجيات Siri للتعرف على الكلام، يصبح التحكم بالصوت أكثر دقة في إملاء النصوص وتعديلها.1

يتمتع تطبيق الملاحظات بعرض Gallery View، وتعاون أقوى من خلال المجلدات المشتركة، وأدوات بحث جديدة، وخيارات قوائم التحقق.

توفر QuickPath سهولة الكتابة بيد واحدة على لوحة مفاتيح iOS من خلال التمرير المستمر فوق حروف الكلمة.2

تم تعزيز ميزة تعديل النصوص، مما يجعل التمرير في المستندات وتحريك المؤشر وتحديد النصوص أسرع وأكثر دقة.

يقدم تطبيق الملفات إمكانية مشاركة المجلدات من خلال iCloud Drive والوصول للملفات من أجهزة التخزين الخارجية مثل بطاقات SD ووحدات تخزين فلاش USB.

يقدم تطبيق صحتي طرقاً لمتابعة صحة السمع، كما يأتي بطرق جديدة لتعقب الدورة الشهرية لدى السيدات وعرضها وتوقع موعدها.

تعطي أدوات التحكم في خدمات الموقع المستخدم المزيد من الخيارات حول كيفية مشاركة بيانات الموقع مع التطبيقات، بما في ذلك خيار جديد لمشاركة الموقع مرة واحدة، والمزيد من المعلومات حول وقت استخدام التطبيقات للموقع في الخلفية.

تجعل تحسينات الأداء النظام بأكمله أكثر استجابة مع فتح أسرع للقفل باستخدام Face ID، وطريقة جديدة لتعبئة تطبيقات iPhone على App Store تقلل حجم التنزيل بنسبة تصل إلى 50%، وتجعل تحديثات التطبيقات أصغر بأكثر من 60%، مما يؤدي إلى تشغيل التطبيقات بسرعة أكبر مرتين.