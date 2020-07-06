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الصين تسجل 4 إصابات جديدة بكورونا.. ولا وفيات

11 إصابة بلا أعراض

قالت لجنة الصحة الوطنية بالصين، يوم الإثنين، إنه تم تسجيل أربع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيس في الخامس من يوليو نزولاً من ثماني حالات قبل يوم.

وأضافت اللجنة في بيان أن ثلاثاً من الحالات الجديدة واردة من الخارج، في حين سجلت العاصمة بكين حالة إصابة جديدة واحدة.. ولا توجد حالات وفاة جديدة.

وسجلت الصين 11 حالة إصابة جديدة بكورونا بلا أعراض بزيادة عن سبع حالات قبل يوم.

وأضافت اللجنة أنه بحلول الخامس من يوليو بلغ مجمل عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في بر الصين الرئيس 83557 حالة.

وما زال عدد حالات الوفاة بكورونا في الصين يبلغ 4634 حالة، كما هو دون تغيير، منذ منتصف مايو.

الصين فيروس كورونا الجديد

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الصين تسجل 4 إصابات جديدة بكورونا.. ولا وفيات
سبق

قالت لجنة الصحة الوطنية بالصين، يوم الإثنين، إنه تم تسجيل أربع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيس في الخامس من يوليو نزولاً من ثماني حالات قبل يوم.

وأضافت اللجنة في بيان أن ثلاثاً من الحالات الجديدة واردة من الخارج، في حين سجلت العاصمة بكين حالة إصابة جديدة واحدة.. ولا توجد حالات وفاة جديدة.

وسجلت الصين 11 حالة إصابة جديدة بكورونا بلا أعراض بزيادة عن سبع حالات قبل يوم.

وأضافت اللجنة أنه بحلول الخامس من يوليو بلغ مجمل عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في بر الصين الرئيس 83557 حالة.

وما زال عدد حالات الوفاة بكورونا في الصين يبلغ 4634 حالة، كما هو دون تغيير، منذ منتصف مايو.

06 يوليو 2020 - 15 ذو القعدة 1441
08:34 AM

الصين تسجل 4 إصابات جديدة بكورونا.. ولا وفيات

11 إصابة بلا أعراض

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قالت لجنة الصحة الوطنية بالصين، يوم الإثنين، إنه تم تسجيل أربع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيس في الخامس من يوليو نزولاً من ثماني حالات قبل يوم.

وأضافت اللجنة في بيان أن ثلاثاً من الحالات الجديدة واردة من الخارج، في حين سجلت العاصمة بكين حالة إصابة جديدة واحدة.. ولا توجد حالات وفاة جديدة.

وسجلت الصين 11 حالة إصابة جديدة بكورونا بلا أعراض بزيادة عن سبع حالات قبل يوم.

وأضافت اللجنة أنه بحلول الخامس من يوليو بلغ مجمل عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في بر الصين الرئيس 83557 حالة.

وما زال عدد حالات الوفاة بكورونا في الصين يبلغ 4634 حالة، كما هو دون تغيير، منذ منتصف مايو.

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