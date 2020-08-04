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إخفاء والتهديد موجة ثانية.. "أرقام كورونا الحقيقية" وجع في رأس تركيا

استهتار بالأرواح.. اتهامات يطلقها مسؤول طبي: فحص المشتبه فيهم محدود

اتهم رئيس الجمعية الطبية التركية سنان أديامان، وزارة الصحة التركية، بإخفاء البيانات الحقيقية المتعلقة بضحايا فيروس كورونا المستجد في البلاد، مشيراً إلى "استهتار" في عمليات الفحص للكشف عن الوباء.

ونقل موقع "أحوال" التركي عن أديامان، قوله أخيرا: "يأتي المريض والأشخاص الذين كانوا على اتصال معه. يخضع المريض للفحص، لكن الآخرين لا يخضعون".

وأشار أديامان إلى أن وزارة الصحة التركية تفحص عدداً محدوداً من المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا يومياً، مشيراً إلى أن هذا العدد ينخفض يوماً بعد آخر.

وقال: "مع انخفاض عدد الاختبارات، ينخفض كذلك عدد المرضى الجدد" الذين يتم الكشف عنهم في البلاد.

وذكرت وسائل إعلام تركية محلية، أن المستشفيات التركية تلقت تعليمات من وزارة الصحة، حيث يطلب منها إرسال المرضى الذين يعانون أعراضاً خفيفة بسبب الإصابة بفيروس كورونا، والذين تقل أعمارهم عن 50 عاماً، إلى منازلهم.

وأكد أديامان، أنه بالفعل "يتم إرسال المرضى إلى منازلهم لأنه لا يوجد مكان في المستشفيات في بعض المدن. الآن ترسلهم إلى المنزل، لكن من الممكن أن يعودوا للمستشفى مرة ثانية".

ووفق "سكاي نيوز"، تضررت تركيا بشدة من جائحة كورونا، فيما ارتفعت الإصابات والوفيات منذ تخفيف القيود ابتداءً من أوائل يونيو الماضي.

وحذّر عضو في مجلس علوم الفيروسات التاجية بوزارة الصحة التركية من احتمال حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا في موسم الخريف المقبل، لأن الناس "بدأوا في التصرف، كما كان الوضع قبل انتشار الوباء".

وقال رئيس قسم الأمراض المعدية والأحياء الدقيقة في مستشفى بالكي بجامعة تشوكوروفا، إن عدم اتباع إجراءات التباعد الاجتماعي والاستخدام غير السليم للأقنعة الواقية، أو عدم استخدامها على الإطلاق، كلها مؤشرات على أن أعداد الإصابات بالفيروس سترتفع مستقبلاً.

وسجلت تركيا حتى الآن، بحسب الإحصاءات المعلنة من الحكومة، 233 ألفاً و851 إصابة بفيروس كورونا، في حين بلغ عدد الوفيات 5 آلاف و747 حالة.

فيروس كورونا الجديد تركيا

الرئيسية/ أخبار العالم

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إخفاء والتهديد موجة ثانية.. "أرقام كورونا الحقيقية" وجع في رأس تركيا
سبق

اتهم رئيس الجمعية الطبية التركية سنان أديامان، وزارة الصحة التركية، بإخفاء البيانات الحقيقية المتعلقة بضحايا فيروس كورونا المستجد في البلاد، مشيراً إلى "استهتار" في عمليات الفحص للكشف عن الوباء.

ونقل موقع "أحوال" التركي عن أديامان، قوله أخيرا: "يأتي المريض والأشخاص الذين كانوا على اتصال معه. يخضع المريض للفحص، لكن الآخرين لا يخضعون".

وأشار أديامان إلى أن وزارة الصحة التركية تفحص عدداً محدوداً من المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا يومياً، مشيراً إلى أن هذا العدد ينخفض يوماً بعد آخر.

وقال: "مع انخفاض عدد الاختبارات، ينخفض كذلك عدد المرضى الجدد" الذين يتم الكشف عنهم في البلاد.

وذكرت وسائل إعلام تركية محلية، أن المستشفيات التركية تلقت تعليمات من وزارة الصحة، حيث يطلب منها إرسال المرضى الذين يعانون أعراضاً خفيفة بسبب الإصابة بفيروس كورونا، والذين تقل أعمارهم عن 50 عاماً، إلى منازلهم.

وأكد أديامان، أنه بالفعل "يتم إرسال المرضى إلى منازلهم لأنه لا يوجد مكان في المستشفيات في بعض المدن. الآن ترسلهم إلى المنزل، لكن من الممكن أن يعودوا للمستشفى مرة ثانية".

ووفق "سكاي نيوز"، تضررت تركيا بشدة من جائحة كورونا، فيما ارتفعت الإصابات والوفيات منذ تخفيف القيود ابتداءً من أوائل يونيو الماضي.

وحذّر عضو في مجلس علوم الفيروسات التاجية بوزارة الصحة التركية من احتمال حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا في موسم الخريف المقبل، لأن الناس "بدأوا في التصرف، كما كان الوضع قبل انتشار الوباء".

وقال رئيس قسم الأمراض المعدية والأحياء الدقيقة في مستشفى بالكي بجامعة تشوكوروفا، إن عدم اتباع إجراءات التباعد الاجتماعي والاستخدام غير السليم للأقنعة الواقية، أو عدم استخدامها على الإطلاق، كلها مؤشرات على أن أعداد الإصابات بالفيروس سترتفع مستقبلاً.

وسجلت تركيا حتى الآن، بحسب الإحصاءات المعلنة من الحكومة، 233 ألفاً و851 إصابة بفيروس كورونا، في حين بلغ عدد الوفيات 5 آلاف و747 حالة.

04 أغسطس 2020 - 14 ذو الحجة 1441
09:58 AM

إخفاء والتهديد موجة ثانية.. "أرقام كورونا الحقيقية" وجع في رأس تركيا

استهتار بالأرواح.. اتهامات يطلقها مسؤول طبي: فحص المشتبه فيهم محدود

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اتهم رئيس الجمعية الطبية التركية سنان أديامان، وزارة الصحة التركية، بإخفاء البيانات الحقيقية المتعلقة بضحايا فيروس كورونا المستجد في البلاد، مشيراً إلى "استهتار" في عمليات الفحص للكشف عن الوباء.

ونقل موقع "أحوال" التركي عن أديامان، قوله أخيرا: "يأتي المريض والأشخاص الذين كانوا على اتصال معه. يخضع المريض للفحص، لكن الآخرين لا يخضعون".

وأشار أديامان إلى أن وزارة الصحة التركية تفحص عدداً محدوداً من المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا يومياً، مشيراً إلى أن هذا العدد ينخفض يوماً بعد آخر.

وقال: "مع انخفاض عدد الاختبارات، ينخفض كذلك عدد المرضى الجدد" الذين يتم الكشف عنهم في البلاد.

وذكرت وسائل إعلام تركية محلية، أن المستشفيات التركية تلقت تعليمات من وزارة الصحة، حيث يطلب منها إرسال المرضى الذين يعانون أعراضاً خفيفة بسبب الإصابة بفيروس كورونا، والذين تقل أعمارهم عن 50 عاماً، إلى منازلهم.

وأكد أديامان، أنه بالفعل "يتم إرسال المرضى إلى منازلهم لأنه لا يوجد مكان في المستشفيات في بعض المدن. الآن ترسلهم إلى المنزل، لكن من الممكن أن يعودوا للمستشفى مرة ثانية".

ووفق "سكاي نيوز"، تضررت تركيا بشدة من جائحة كورونا، فيما ارتفعت الإصابات والوفيات منذ تخفيف القيود ابتداءً من أوائل يونيو الماضي.

وحذّر عضو في مجلس علوم الفيروسات التاجية بوزارة الصحة التركية من احتمال حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا في موسم الخريف المقبل، لأن الناس "بدأوا في التصرف، كما كان الوضع قبل انتشار الوباء".

وقال رئيس قسم الأمراض المعدية والأحياء الدقيقة في مستشفى بالكي بجامعة تشوكوروفا، إن عدم اتباع إجراءات التباعد الاجتماعي والاستخدام غير السليم للأقنعة الواقية، أو عدم استخدامها على الإطلاق، كلها مؤشرات على أن أعداد الإصابات بالفيروس سترتفع مستقبلاً.

وسجلت تركيا حتى الآن، بحسب الإحصاءات المعلنة من الحكومة، 233 ألفاً و851 إصابة بفيروس كورونا، في حين بلغ عدد الوفيات 5 آلاف و747 حالة.

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