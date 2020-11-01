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عامل مهم يقلل من خطر الإصابة بفيروس كورونا خمس مرات.. تعرَّف عليه

أكّده عالم روسي عقب أبحاث قادمة من الصين: لا تهملوا معدات الحماية

كشف دكتور في العلوم البيولوجية بروسيا، نقلاً عن أبحاث العلماء الصينيين، أن الأشخاص الذين يرتدون النظارات يصابون بفيروس كورونا بمعدل أقل خمس مرات.

ووفقاً للأستاذ في جامعة ولاية نوفوسيبيرسك سيرغي نيتسوف؛ فإن هذا الاتجاه يتجلى بوضوح في الصين، حيث لا تحظى العدسات اللاصقة بشعبية، وكثير من الناس يرتدون النظارات.

وقال العالم بحسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا": "لذلك، كان هناك عدد قليل جداً من المرضى الذين يرتدون النظارات، ومن بين المرضى كان 10 بالمائة فقط يرتدون النظارات".

وأشار نيتيسوف، وفق ما نقلته "سبوتنيك"، إلى أن القنوات الرئيسة للعدوى، هي: الأنف والأغشية المخاطية للعينين، وأوصى بشدة بعدم إهمال معدات الحماية.

فيروس كورونا الجديد

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عامل مهم يقلل من خطر الإصابة بفيروس كورونا خمس مرات.. تعرَّف عليه
سبق

كشف دكتور في العلوم البيولوجية بروسيا، نقلاً عن أبحاث العلماء الصينيين، أن الأشخاص الذين يرتدون النظارات يصابون بفيروس كورونا بمعدل أقل خمس مرات.

ووفقاً للأستاذ في جامعة ولاية نوفوسيبيرسك سيرغي نيتسوف؛ فإن هذا الاتجاه يتجلى بوضوح في الصين، حيث لا تحظى العدسات اللاصقة بشعبية، وكثير من الناس يرتدون النظارات.

وقال العالم بحسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا": "لذلك، كان هناك عدد قليل جداً من المرضى الذين يرتدون النظارات، ومن بين المرضى كان 10 بالمائة فقط يرتدون النظارات".

وأشار نيتيسوف، وفق ما نقلته "سبوتنيك"، إلى أن القنوات الرئيسة للعدوى، هي: الأنف والأغشية المخاطية للعينين، وأوصى بشدة بعدم إهمال معدات الحماية.

01 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الأول 1442
10:12 AM

عامل مهم يقلل من خطر الإصابة بفيروس كورونا خمس مرات.. تعرَّف عليه

أكّده عالم روسي عقب أبحاث قادمة من الصين: لا تهملوا معدات الحماية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف دكتور في العلوم البيولوجية بروسيا، نقلاً عن أبحاث العلماء الصينيين، أن الأشخاص الذين يرتدون النظارات يصابون بفيروس كورونا بمعدل أقل خمس مرات.

ووفقاً للأستاذ في جامعة ولاية نوفوسيبيرسك سيرغي نيتسوف؛ فإن هذا الاتجاه يتجلى بوضوح في الصين، حيث لا تحظى العدسات اللاصقة بشعبية، وكثير من الناس يرتدون النظارات.

وقال العالم بحسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا": "لذلك، كان هناك عدد قليل جداً من المرضى الذين يرتدون النظارات، ومن بين المرضى كان 10 بالمائة فقط يرتدون النظارات".

وأشار نيتيسوف، وفق ما نقلته "سبوتنيك"، إلى أن القنوات الرئيسة للعدوى، هي: الأنف والأغشية المخاطية للعينين، وأوصى بشدة بعدم إهمال معدات الحماية.

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