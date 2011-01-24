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ورشة عمل تعريفية بأعمال ودور مركز دراسات وأبحاث زمزم بـ "المساحة الجيولوجية"

لبحث آلية تحقيق استدامة مصادر المياه المغذية للبئر المباركة

عقدت هيئة المساحة الجيولوجية، ورشة عمل تعريفية بأعمال ودور مركز دراسات وأبحاث زمزم في المحافظة على مياه زمزم من حيث النوعية والكمية.

تأتي هذه الورشة ضمن الاجتماعات الدورية للجنة المشكّلة من جهات عدة، بأوامر سامية كريمة، لمتابعة التوصيات المتعلقة بالمحافظة على مياه زمزم المباركة.

وقال الناطق باسم هيئة المساحة الجيولوجية طارق أبا الخيل؛ إن الورشة اشتملت على إبراز دور المركز حيال تحقيق استدامة مصادر المياه المغذية للبئر المباركة من خلال محاور عدة؛ تركزت حول دور المركز في متابعة المشاريع التطويرية لضمان توافقها مع النظام الهيدروجيولوجي لحوض وادي ابراهيم، وأيضاً عدم تأثيرها على مسارات مياه زمزم.

وأضاف أبا الخيل؛ تمّ خلال الورشة استعراض الإمكانات المتوافرة لدى المركز من محطات مناخية وشبكات مراقبة للمياه الجوفية، وكذلك توضيح أهم مخرجات نظام الإدارة البيئية لحوض وادي إبراهيم، إضافة إلى نتائج عددٍ من الدراسات والمشاريع التي عمل عليها المركز أخيراً.

هيئة المساحة الجيولوجية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ورشة عمل تعريفية بأعمال ودور مركز دراسات وأبحاث زمزم بـ "المساحة الجيولوجية"
سبق

عقدت هيئة المساحة الجيولوجية، ورشة عمل تعريفية بأعمال ودور مركز دراسات وأبحاث زمزم في المحافظة على مياه زمزم من حيث النوعية والكمية.

تأتي هذه الورشة ضمن الاجتماعات الدورية للجنة المشكّلة من جهات عدة، بأوامر سامية كريمة، لمتابعة التوصيات المتعلقة بالمحافظة على مياه زمزم المباركة.

وقال الناطق باسم هيئة المساحة الجيولوجية طارق أبا الخيل؛ إن الورشة اشتملت على إبراز دور المركز حيال تحقيق استدامة مصادر المياه المغذية للبئر المباركة من خلال محاور عدة؛ تركزت حول دور المركز في متابعة المشاريع التطويرية لضمان توافقها مع النظام الهيدروجيولوجي لحوض وادي ابراهيم، وأيضاً عدم تأثيرها على مسارات مياه زمزم.

وأضاف أبا الخيل؛ تمّ خلال الورشة استعراض الإمكانات المتوافرة لدى المركز من محطات مناخية وشبكات مراقبة للمياه الجوفية، وكذلك توضيح أهم مخرجات نظام الإدارة البيئية لحوض وادي إبراهيم، إضافة إلى نتائج عددٍ من الدراسات والمشاريع التي عمل عليها المركز أخيراً.

24 يناير 2021 - 11 جمادى الآخر 1442
12:25 PM

ورشة عمل تعريفية بأعمال ودور مركز دراسات وأبحاث زمزم بـ "المساحة الجيولوجية"

لبحث آلية تحقيق استدامة مصادر المياه المغذية للبئر المباركة

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عبدالله الراجحي - الرياض
0
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عقدت هيئة المساحة الجيولوجية، ورشة عمل تعريفية بأعمال ودور مركز دراسات وأبحاث زمزم في المحافظة على مياه زمزم من حيث النوعية والكمية.

تأتي هذه الورشة ضمن الاجتماعات الدورية للجنة المشكّلة من جهات عدة، بأوامر سامية كريمة، لمتابعة التوصيات المتعلقة بالمحافظة على مياه زمزم المباركة.

وقال الناطق باسم هيئة المساحة الجيولوجية طارق أبا الخيل؛ إن الورشة اشتملت على إبراز دور المركز حيال تحقيق استدامة مصادر المياه المغذية للبئر المباركة من خلال محاور عدة؛ تركزت حول دور المركز في متابعة المشاريع التطويرية لضمان توافقها مع النظام الهيدروجيولوجي لحوض وادي ابراهيم، وأيضاً عدم تأثيرها على مسارات مياه زمزم.

وأضاف أبا الخيل؛ تمّ خلال الورشة استعراض الإمكانات المتوافرة لدى المركز من محطات مناخية وشبكات مراقبة للمياه الجوفية، وكذلك توضيح أهم مخرجات نظام الإدارة البيئية لحوض وادي إبراهيم، إضافة إلى نتائج عددٍ من الدراسات والمشاريع التي عمل عليها المركز أخيراً.

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