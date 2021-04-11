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"وزارة الحج" و"سدايا" تُتيحان تصاريح العمرة والزيارة والصلاة على "توكلنا"

للأشخاص المحصنين وفق ما يظهره التطبيق

أعلنت وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، إطلاق خدمة إصدار تصاريح العمرة والزيارة والصلاة على تطبيق "توكلنا"، مع حصر عرض التصاريح الممنوحة على التطبيق وفقًا لما يُظهره من فئات المحصنين من فيروس كورونا، حيث تأتي هذه الخطوة بالتوازي مع استمرار تطبيق "اعتمرنا" بنسخته الجديدة في إصدار التصاريح للمحصنين.

وأوضحت الوزارة أنه ابتداءً من تاريخ 1 رمضان 1442 هـ، ستُمنح تصاريح أداء مناسك العمرة والصلوات في المسجد الحرام والزيارة للمسجد النبوي، للأشخاص المحصنين وفق ما يظهره تطبيق (توكلنا) لفئات التحصين (محصن حاصل على جرعتين من لقاح فيروس كورونا أو محصن أمضى 14 يومًا بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح، أو محصن متعافٍ من الإصابة).

ويأتي ذلك التعاون بين وزارة الحج والعمرة وسدايا، تنفيذًا لتوجيهات سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي؛ بهدف تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، وتسخير التقنيات المتطورة لاستضافة الزوار والمعتمرين وتسهيل وصولهم إلى الحرمين الشريفين، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، كما يأتي ذلك في إطار دعم مساعي التحول الرقمي تحقيقًا لمستهدفات رؤية 2030.

ووفقًا لهذا التعاون يتيح تطبيق "توكلنا" إصدار تصريح أداء العمرة والصلاة في المسجد الحرام والصلاة في الروضة الشريفة، وزيارة قبر الرسول -صلى الله عليه وسلم- وصاحبيه -رضوان الله عليهما- بخطوات يسيرة وسهلة، استنادًا إلى ما يحظى به التطبيق من موثوقية عالية بفضل البنية التحتية المتطورة التي يعتمد عليها، ما جعل منه خيارًا وطنيًا موثوقًا وآمنًا في تقديم الخدمات الحكومية.


ودعت وزارة الحج والعمرة عموم مستخدمي تطبيق "توكلنا" إلى المبادرة لتحديث التطبيق عبر متاجر (Google Play) و(App Store) و(AppGallery)؛ للاستفادة من خدمات تصاريح العمرة، والتأكد من عمل التطبيق بكفاءة وفاعلية كما هو مصمم من أجله لضمان أعلى درجات خصوصية وأمان المعلومات والبيانات.

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"وزارة الحج" و"سدايا" تُتيحان تصاريح العمرة والزيارة والصلاة على "توكلنا"
سبق

أعلنت وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، إطلاق خدمة إصدار تصاريح العمرة والزيارة والصلاة على تطبيق "توكلنا"، مع حصر عرض التصاريح الممنوحة على التطبيق وفقًا لما يُظهره من فئات المحصنين من فيروس كورونا، حيث تأتي هذه الخطوة بالتوازي مع استمرار تطبيق "اعتمرنا" بنسخته الجديدة في إصدار التصاريح للمحصنين.

وأوضحت الوزارة أنه ابتداءً من تاريخ 1 رمضان 1442 هـ، ستُمنح تصاريح أداء مناسك العمرة والصلوات في المسجد الحرام والزيارة للمسجد النبوي، للأشخاص المحصنين وفق ما يظهره تطبيق (توكلنا) لفئات التحصين (محصن حاصل على جرعتين من لقاح فيروس كورونا أو محصن أمضى 14 يومًا بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح، أو محصن متعافٍ من الإصابة).

ويأتي ذلك التعاون بين وزارة الحج والعمرة وسدايا، تنفيذًا لتوجيهات سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي؛ بهدف تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، وتسخير التقنيات المتطورة لاستضافة الزوار والمعتمرين وتسهيل وصولهم إلى الحرمين الشريفين، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، كما يأتي ذلك في إطار دعم مساعي التحول الرقمي تحقيقًا لمستهدفات رؤية 2030.

ووفقًا لهذا التعاون يتيح تطبيق "توكلنا" إصدار تصريح أداء العمرة والصلاة في المسجد الحرام والصلاة في الروضة الشريفة، وزيارة قبر الرسول -صلى الله عليه وسلم- وصاحبيه -رضوان الله عليهما- بخطوات يسيرة وسهلة، استنادًا إلى ما يحظى به التطبيق من موثوقية عالية بفضل البنية التحتية المتطورة التي يعتمد عليها، ما جعل منه خيارًا وطنيًا موثوقًا وآمنًا في تقديم الخدمات الحكومية.


ودعت وزارة الحج والعمرة عموم مستخدمي تطبيق "توكلنا" إلى المبادرة لتحديث التطبيق عبر متاجر (Google Play) و(App Store) و(AppGallery)؛ للاستفادة من خدمات تصاريح العمرة، والتأكد من عمل التطبيق بكفاءة وفاعلية كما هو مصمم من أجله لضمان أعلى درجات خصوصية وأمان المعلومات والبيانات.

11 إبريل 2021 - 29 شعبان 1442
10:03 PM

"وزارة الحج" و"سدايا" تُتيحان تصاريح العمرة والزيارة والصلاة على "توكلنا"

للأشخاص المحصنين وفق ما يظهره التطبيق

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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أعلنت وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، إطلاق خدمة إصدار تصاريح العمرة والزيارة والصلاة على تطبيق "توكلنا"، مع حصر عرض التصاريح الممنوحة على التطبيق وفقًا لما يُظهره من فئات المحصنين من فيروس كورونا، حيث تأتي هذه الخطوة بالتوازي مع استمرار تطبيق "اعتمرنا" بنسخته الجديدة في إصدار التصاريح للمحصنين.

وأوضحت الوزارة أنه ابتداءً من تاريخ 1 رمضان 1442 هـ، ستُمنح تصاريح أداء مناسك العمرة والصلوات في المسجد الحرام والزيارة للمسجد النبوي، للأشخاص المحصنين وفق ما يظهره تطبيق (توكلنا) لفئات التحصين (محصن حاصل على جرعتين من لقاح فيروس كورونا أو محصن أمضى 14 يومًا بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح، أو محصن متعافٍ من الإصابة).

ويأتي ذلك التعاون بين وزارة الحج والعمرة وسدايا، تنفيذًا لتوجيهات سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي؛ بهدف تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، وتسخير التقنيات المتطورة لاستضافة الزوار والمعتمرين وتسهيل وصولهم إلى الحرمين الشريفين، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، كما يأتي ذلك في إطار دعم مساعي التحول الرقمي تحقيقًا لمستهدفات رؤية 2030.

ووفقًا لهذا التعاون يتيح تطبيق "توكلنا" إصدار تصريح أداء العمرة والصلاة في المسجد الحرام والصلاة في الروضة الشريفة، وزيارة قبر الرسول -صلى الله عليه وسلم- وصاحبيه -رضوان الله عليهما- بخطوات يسيرة وسهلة، استنادًا إلى ما يحظى به التطبيق من موثوقية عالية بفضل البنية التحتية المتطورة التي يعتمد عليها، ما جعل منه خيارًا وطنيًا موثوقًا وآمنًا في تقديم الخدمات الحكومية.


ودعت وزارة الحج والعمرة عموم مستخدمي تطبيق "توكلنا" إلى المبادرة لتحديث التطبيق عبر متاجر (Google Play) و(App Store) و(AppGallery)؛ للاستفادة من خدمات تصاريح العمرة، والتأكد من عمل التطبيق بكفاءة وفاعلية كما هو مصمم من أجله لضمان أعلى درجات خصوصية وأمان المعلومات والبيانات.

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