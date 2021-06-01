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خلال 24 ساعة.. الأردن تسجل 750 إصابة جديدة و 10 حالات وفاة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 750 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية, ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 737284 إصابة.
وأوضحت في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 716960 حالة شفاء بعد تسجيل 1180 حالة إضافية، كما سجلت 10 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 9472 حالة.

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خلال 24 ساعة.. الأردن تسجل 750 إصابة جديدة و 10 حالات وفاة بكورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 750 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية, ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 737284 إصابة.
وأوضحت في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 716960 حالة شفاء بعد تسجيل 1180 حالة إضافية، كما سجلت 10 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 9472 حالة.

01 يونيو 2021 - 20 شوّال 1442
06:12 PM

خلال 24 ساعة.. الأردن تسجل 750 إصابة جديدة و 10 حالات وفاة بكورونا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 750 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية, ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 737284 إصابة.
وأوضحت في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 716960 حالة شفاء بعد تسجيل 1180 حالة إضافية، كما سجلت 10 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 9472 حالة.

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