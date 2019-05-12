النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

العراق.. أول محافظة ضربها "كورونا" تعلن خلوها منه

لم تسجل منذ أكثر من أسبوع إصابات بالفيروس القاتل

أعلن محافظ النجف- وسط العراق، لؤي الياسري؛ اليوم الثلاثاء، خلو المحافظة من فيروس كورونا.

وقال الياسري؛ في بيان صحفي مقتضب، إن "النجف لم تسجل منذ أكثر من أسبوع إصابات بفيروس كورونا"، مبيناً أن "آخر المصابين خرج من المشفى".

ووفق "روسيا اليوم"، أعلن الياسري؛ أمس، شفاء آخر حالتَي إصابة، ووجّه بإغلاق المحافظة لمدة 14 يوماً لإعلانها خالية من الوباء في حال عدم تسجيل إصابات جديدة، ومن ثم رفع حظر التجوال داخلياً وإعادة الحياة إلى طبيعتها.

وتعد محافظة النجف أول محافظة عراقية تسجل إصابة بفيروس كورونا في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، بعدما أصيب أحد طلبة العلوم الدينية من الجنسية الإيرانية وتُوفي بعد أيام.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
العراق.. أول محافظة ضربها "كورونا" تعلن خلوها منه
سبق

أعلن محافظ النجف- وسط العراق، لؤي الياسري؛ اليوم الثلاثاء، خلو المحافظة من فيروس كورونا.

وقال الياسري؛ في بيان صحفي مقتضب، إن "النجف لم تسجل منذ أكثر من أسبوع إصابات بفيروس كورونا"، مبيناً أن "آخر المصابين خرج من المشفى".

ووفق "روسيا اليوم"، أعلن الياسري؛ أمس، شفاء آخر حالتَي إصابة، ووجّه بإغلاق المحافظة لمدة 14 يوماً لإعلانها خالية من الوباء في حال عدم تسجيل إصابات جديدة، ومن ثم رفع حظر التجوال داخلياً وإعادة الحياة إلى طبيعتها.

وتعد محافظة النجف أول محافظة عراقية تسجل إصابة بفيروس كورونا في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، بعدما أصيب أحد طلبة العلوم الدينية من الجنسية الإيرانية وتُوفي بعد أيام.

12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441
01:56 PM

العراق.. أول محافظة ضربها "كورونا" تعلن خلوها منه

لم تسجل منذ أكثر من أسبوع إصابات بالفيروس القاتل

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
469

أعلن محافظ النجف- وسط العراق، لؤي الياسري؛ اليوم الثلاثاء، خلو المحافظة من فيروس كورونا.

وقال الياسري؛ في بيان صحفي مقتضب، إن "النجف لم تسجل منذ أكثر من أسبوع إصابات بفيروس كورونا"، مبيناً أن "آخر المصابين خرج من المشفى".

ووفق "روسيا اليوم"، أعلن الياسري؛ أمس، شفاء آخر حالتَي إصابة، ووجّه بإغلاق المحافظة لمدة 14 يوماً لإعلانها خالية من الوباء في حال عدم تسجيل إصابات جديدة، ومن ثم رفع حظر التجوال داخلياً وإعادة الحياة إلى طبيعتها.

وتعد محافظة النجف أول محافظة عراقية تسجل إصابة بفيروس كورونا في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، بعدما أصيب أحد طلبة العلوم الدينية من الجنسية الإيرانية وتُوفي بعد أيام.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,162
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,125
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,361
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,256

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة