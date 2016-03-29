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الديوان الأميري الكويتي يعلن وفاة أرملة الشيخ صباح السالم

الشيخة نورية الأحمد توفيت اليوم عن عمر يناهز 96 عامًا

نعى الديوان الأميري الكويتي، اليوم الاثنين، الشيخة نورية الأحمد الجابر المبارك الصباح، أرملة الشيخ صباح السالم المبارك الصباح.

وأفادت وكالة "كونا" الكويتية، بأن الديوان الأميري "نعى المغفور لها الشيخة نورية الأحمد الجابر المبارك الصباح، أرملة الشيخ صباح السالم المبارك الصباح، عن عمر يناهز 96 عامًا".

وذكر الديوان الأميري في بيان، أنه "سيوارى جثمانها الثرى صباح اليوم الاثنين".

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الديوان الأميري الكويتي يعلن وفاة أرملة الشيخ صباح السالم
سبق

نعى الديوان الأميري الكويتي، اليوم الاثنين، الشيخة نورية الأحمد الجابر المبارك الصباح، أرملة الشيخ صباح السالم المبارك الصباح.

وأفادت وكالة "كونا" الكويتية، بأن الديوان الأميري "نعى المغفور لها الشيخة نورية الأحمد الجابر المبارك الصباح، أرملة الشيخ صباح السالم المبارك الصباح، عن عمر يناهز 96 عامًا".

وذكر الديوان الأميري في بيان، أنه "سيوارى جثمانها الثرى صباح اليوم الاثنين".

29 مارس 2021 - 16 شعبان 1442
11:20 AM

الديوان الأميري الكويتي يعلن وفاة أرملة الشيخ صباح السالم

الشيخة نورية الأحمد توفيت اليوم عن عمر يناهز 96 عامًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نعى الديوان الأميري الكويتي، اليوم الاثنين، الشيخة نورية الأحمد الجابر المبارك الصباح، أرملة الشيخ صباح السالم المبارك الصباح.

وأفادت وكالة "كونا" الكويتية، بأن الديوان الأميري "نعى المغفور لها الشيخة نورية الأحمد الجابر المبارك الصباح، أرملة الشيخ صباح السالم المبارك الصباح، عن عمر يناهز 96 عامًا".

وذكر الديوان الأميري في بيان، أنه "سيوارى جثمانها الثرى صباح اليوم الاثنين".

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