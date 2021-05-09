نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوّن أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية تؤدي لتدنٍ في مدى الرؤية، على محافظات الداير بني مالك، والريث، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة. وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 9 مساءً.

تنبيه لـ"الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-05-09 نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوّن أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية تؤدي لتدنٍ في مدى الرؤية، على محافظات الداير بني مالك، والريث، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 9 مساءً.

09 مايو 2021 - 27 رمضان 1442 02:45 PM

تنبيه لـ"الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان يصاحبها رياح سطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية





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نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوّن أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية تؤدي لتدنٍ في مدى الرؤية، على محافظات الداير بني مالك، والريث، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 9 مساءً.