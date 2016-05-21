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الهيئة العامة للشورى تحيل موضوعات عدة إلى جدول أعمال المجلس

بينها التقرير السنوي لهيئة الإذاعة وتعديل المادة 14 من نظام ديوان المظالم

وافقت الهيئة العامة لمجلس الشورى على إدراج عدد من الموضوعات على جدول أعمال المجلس.

جاء ذلك خلال الاجتماع السابع للهيئة العامة من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة لمجلس الشورى الذي عقد أمس في مقر المجلس برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، بحضور نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني، ومساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان، والأمين العام للمجلس محمد بن داخل المطيري ورؤساء اللجان المتخصصة بمجلس الشورى.

ووافقت الهيئة العامة على إحالة تقارير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون للأعوام المالية 1436 / 1437هـ، 1437 / 1438هـ، 1438 / 1439هـ.

ووافقت الهيئة العامة على إحالة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن تعديل المادة (14) من نظام ديوان المظالم، وتقرير اللجنة بشأن مشروع مقترح تعديل الفقرة (ج) من المادة (الثالثة عشرة) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22 / 1 / 1435هـ، وإضافة مادتين جديدتين (الرابعة والسبعين مكرر، والمئة مكرر) إلى ذات النظام، المقدم استناداً إلى المادة (23) من نظام المجلس، من عدد من أعضاء المجلس: الدكتور عبد المحسن آل الشيخ، والدكتور واصل المذن، وجمال المزين.

كما قررت الهيئة العامة، خلال الاجتماع، إحالة تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية مقدونيا، وتقرير اللجنة بشأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أنجولا، وتقرير اللجنة بشأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية نيكاراغوا، وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية ووزارة العدل في جمهورية أذربيجان.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الهيئة العامة للشورى تحيل موضوعات عدة إلى جدول أعمال المجلس
سبق

وافقت الهيئة العامة لمجلس الشورى على إدراج عدد من الموضوعات على جدول أعمال المجلس.

جاء ذلك خلال الاجتماع السابع للهيئة العامة من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة لمجلس الشورى الذي عقد أمس في مقر المجلس برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، بحضور نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني، ومساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان، والأمين العام للمجلس محمد بن داخل المطيري ورؤساء اللجان المتخصصة بمجلس الشورى.

ووافقت الهيئة العامة على إحالة تقارير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون للأعوام المالية 1436 / 1437هـ، 1437 / 1438هـ، 1438 / 1439هـ.

ووافقت الهيئة العامة على إحالة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن تعديل المادة (14) من نظام ديوان المظالم، وتقرير اللجنة بشأن مشروع مقترح تعديل الفقرة (ج) من المادة (الثالثة عشرة) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22 / 1 / 1435هـ، وإضافة مادتين جديدتين (الرابعة والسبعين مكرر، والمئة مكرر) إلى ذات النظام، المقدم استناداً إلى المادة (23) من نظام المجلس، من عدد من أعضاء المجلس: الدكتور عبد المحسن آل الشيخ، والدكتور واصل المذن، وجمال المزين.

كما قررت الهيئة العامة، خلال الاجتماع، إحالة تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية مقدونيا، وتقرير اللجنة بشأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أنجولا، وتقرير اللجنة بشأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية نيكاراغوا، وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية ووزارة العدل في جمهورية أذربيجان.

21 مايو 2019 - 16 رمضان 1440
12:50 PM
اخر تعديل
21 مايو 2019 - 16 رمضان 1440
07:21 PM

الهيئة العامة للشورى تحيل موضوعات عدة إلى جدول أعمال المجلس

بينها التقرير السنوي لهيئة الإذاعة وتعديل المادة 14 من نظام ديوان المظالم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
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وافقت الهيئة العامة لمجلس الشورى على إدراج عدد من الموضوعات على جدول أعمال المجلس.

جاء ذلك خلال الاجتماع السابع للهيئة العامة من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة لمجلس الشورى الذي عقد أمس في مقر المجلس برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، بحضور نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني، ومساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان، والأمين العام للمجلس محمد بن داخل المطيري ورؤساء اللجان المتخصصة بمجلس الشورى.

ووافقت الهيئة العامة على إحالة تقارير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون للأعوام المالية 1436 / 1437هـ، 1437 / 1438هـ، 1438 / 1439هـ.

ووافقت الهيئة العامة على إحالة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن تعديل المادة (14) من نظام ديوان المظالم، وتقرير اللجنة بشأن مشروع مقترح تعديل الفقرة (ج) من المادة (الثالثة عشرة) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22 / 1 / 1435هـ، وإضافة مادتين جديدتين (الرابعة والسبعين مكرر، والمئة مكرر) إلى ذات النظام، المقدم استناداً إلى المادة (23) من نظام المجلس، من عدد من أعضاء المجلس: الدكتور عبد المحسن آل الشيخ، والدكتور واصل المذن، وجمال المزين.

كما قررت الهيئة العامة، خلال الاجتماع، إحالة تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية مقدونيا، وتقرير اللجنة بشأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أنجولا، وتقرير اللجنة بشأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية نيكاراغوا، وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية ووزارة العدل في جمهورية أذربيجان.

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