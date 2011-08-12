صورة "‏يمين تروي ‏ويسار تحوي" تحصد الآلاف من إعجابات المغردين

جسَّدت إنسانية رجال الأمن السعودي في خدمة ضيوف الرحمن

جذبت صورة رجل أمن في الحج، يحمل بيده اليمنى قارورة ماء، بينما احتضن بيسراه حاجًّا مسنًّا، آلاف المتابعين؛ وانهالت العشرات من التعليقات، تثني وتشيد بالأدوار الإنسانية الكبيرة التي يقدمها رجال الأمن، إضافة إلى مهامهم الأمنية في الحفاظ على أمن وسلامة حجاج بيت الله.

وحصدت الصورة التي نشرها حساب وزارة الداخلية الرسمي على "تويتر" معلقًا عليها: "‏يمين تروي ‏ويسار تحوي" حتى ساعة إعداد هذا الخبر أكثر من 11 ألف "ريتويت" وإعجاب.

وقال الكاتب الاقتصادي المستشار محمد نافع: "يالله يالروعة هذه الصورة، صورة عن مليون كتاب، تجسّد إنسانية رجال الأمن السعودي خدمة لضيوف الرحمن".

وأضاف: "جهود جبارة، وعمل أكثر من رائع للقائمين على حساب وزارة الداخلية، يستحق الإشادة والشكر.. وإلى الأمام".

وقال الصحفي سعيد العجل، رئيس مجلس إدارة "صحافيو الوطن": "لا شُلّت يمين مَن التقط هذه الصورة".

وأكدت "أسماء" أن "الصورة عن ألف كلمة"، فيما أكد "عوض المالكي" أن "اللسان يعجز عن حصر ووصف الجهود التي تُبذل من جميع قطاعات الدولة العسكرية والمدنية. حفظ الله بلادنا #السعودية_العظمى".