النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

صورة "‏يمين تروي ‏ويسار تحوي" تحصد الآلاف من إعجابات المغردين

جسَّدت إنسانية رجال الأمن السعودي في خدمة ضيوف الرحمن

جذبت صورة رجل أمن في الحج، يحمل بيده اليمنى قارورة ماء، بينما احتضن بيسراه حاجًّا مسنًّا، آلاف المتابعين؛ وانهالت العشرات من التعليقات، تثني وتشيد بالأدوار الإنسانية الكبيرة التي يقدمها رجال الأمن، إضافة إلى مهامهم الأمنية في الحفاظ على أمن وسلامة حجاج بيت الله.

وحصدت الصورة التي نشرها حساب وزارة الداخلية الرسمي على "تويتر" معلقًا عليها: "‏يمين تروي ‏ويسار تحوي" حتى ساعة إعداد هذا الخبر أكثر من 11 ألف "ريتويت" وإعجاب.

وقال الكاتب الاقتصادي المستشار محمد نافع: "يالله يالروعة هذه الصورة، صورة عن مليون كتاب، تجسّد إنسانية رجال الأمن السعودي خدمة لضيوف الرحمن".

وأضاف: "جهود جبارة، وعمل أكثر من رائع للقائمين على حساب وزارة الداخلية، يستحق الإشادة والشكر.. وإلى الأمام".

وقال الصحفي سعيد العجل، رئيس مجلس إدارة "صحافيو الوطن": "لا شُلّت يمين مَن التقط هذه الصورة".

وأكدت "أسماء" أن "الصورة عن ألف كلمة"، فيما أكد "عوض المالكي" أن "اللسان يعجز عن حصر ووصف الجهود التي تُبذل من جميع قطاعات الدولة العسكرية والمدنية. حفظ الله بلادنا #السعودية_العظمى".

موسم الحج لعام 1440هـ الحج 1440هـ الحج

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
صورة "‏يمين تروي ‏ويسار تحوي" تحصد الآلاف من إعجابات المغردين
سبق

جذبت صورة رجل أمن في الحج، يحمل بيده اليمنى قارورة ماء، بينما احتضن بيسراه حاجًّا مسنًّا، آلاف المتابعين؛ وانهالت العشرات من التعليقات، تثني وتشيد بالأدوار الإنسانية الكبيرة التي يقدمها رجال الأمن، إضافة إلى مهامهم الأمنية في الحفاظ على أمن وسلامة حجاج بيت الله.

وحصدت الصورة التي نشرها حساب وزارة الداخلية الرسمي على "تويتر" معلقًا عليها: "‏يمين تروي ‏ويسار تحوي" حتى ساعة إعداد هذا الخبر أكثر من 11 ألف "ريتويت" وإعجاب.

وقال الكاتب الاقتصادي المستشار محمد نافع: "يالله يالروعة هذه الصورة، صورة عن مليون كتاب، تجسّد إنسانية رجال الأمن السعودي خدمة لضيوف الرحمن".

وأضاف: "جهود جبارة، وعمل أكثر من رائع للقائمين على حساب وزارة الداخلية، يستحق الإشادة والشكر.. وإلى الأمام".

وقال الصحفي سعيد العجل، رئيس مجلس إدارة "صحافيو الوطن": "لا شُلّت يمين مَن التقط هذه الصورة".

وأكدت "أسماء" أن "الصورة عن ألف كلمة"، فيما أكد "عوض المالكي" أن "اللسان يعجز عن حصر ووصف الجهود التي تُبذل من جميع قطاعات الدولة العسكرية والمدنية. حفظ الله بلادنا #السعودية_العظمى".

11 أغسطس 2019 - 10 ذو الحجة 1440
09:07 PM
اخر تعديل
12 أغسطس 2019 - 11 ذو الحجة 1440
01:07 AM

صورة "‏يمين تروي ‏ويسار تحوي" تحصد الآلاف من إعجابات المغردين

جسَّدت إنسانية رجال الأمن السعودي في خدمة ضيوف الرحمن

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
0
10,005

جذبت صورة رجل أمن في الحج، يحمل بيده اليمنى قارورة ماء، بينما احتضن بيسراه حاجًّا مسنًّا، آلاف المتابعين؛ وانهالت العشرات من التعليقات، تثني وتشيد بالأدوار الإنسانية الكبيرة التي يقدمها رجال الأمن، إضافة إلى مهامهم الأمنية في الحفاظ على أمن وسلامة حجاج بيت الله.

وحصدت الصورة التي نشرها حساب وزارة الداخلية الرسمي على "تويتر" معلقًا عليها: "‏يمين تروي ‏ويسار تحوي" حتى ساعة إعداد هذا الخبر أكثر من 11 ألف "ريتويت" وإعجاب.

وقال الكاتب الاقتصادي المستشار محمد نافع: "يالله يالروعة هذه الصورة، صورة عن مليون كتاب، تجسّد إنسانية رجال الأمن السعودي خدمة لضيوف الرحمن".

وأضاف: "جهود جبارة، وعمل أكثر من رائع للقائمين على حساب وزارة الداخلية، يستحق الإشادة والشكر.. وإلى الأمام".

وقال الصحفي سعيد العجل، رئيس مجلس إدارة "صحافيو الوطن": "لا شُلّت يمين مَن التقط هذه الصورة".

وأكدت "أسماء" أن "الصورة عن ألف كلمة"، فيما أكد "عوض المالكي" أن "اللسان يعجز عن حصر ووصف الجهود التي تُبذل من جميع قطاعات الدولة العسكرية والمدنية. حفظ الله بلادنا #السعودية_العظمى".

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,720
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,686
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,677
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,786

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

لا تبرحوا أماكنكم..!!

لا تبرحوا أماكنكم..!!

ساير المنيعي
الحج .. احتضان وكرم ضيافة

الحج .. احتضان وكرم ضيافة

خالد الشبانة
المرأة السعودية والوصاية

المرأة السعودية والوصاية

عبدالغني الشيخ
بـرُّوا أبناءكم..!!

بـرُّوا أبناءكم..!!

محمد الصيـعري
كفاءات سعودية خارج الخدمة

كفاءات سعودية خارج الخدمة

منى الرشيدي
المملكة والحج

المملكة والحج

ماجد البريكان
فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

عبدالغني الشيخ
{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

صالح مطر الغامدي
لا سياحة دون فنون..!

لا سياحة دون فنون..!

عبدالغني الشيخ
قسوة والدي والباب الكبير..

قسوة والدي والباب الكبير..

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة