عواصف عنيفة تزهق أرواح 11 أمريكياً.. وتقطع الكهرباء عن 200 ألف شخص

إطلاق تحذيرات لعدة ولايات.. وكارولينا الشمالية وألاباما الأكثر تضررًا

قُتل 11 شخصاً على الأقل في جنوب الولايات المتحدة، التي تعرّضت لعواصف عنيفة دمرت كذلك عدة منازل وقطعت الكهرباء عن آلاف المنازل، حسبما أوردت "فرانس 24" اليوم (الأحد).

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية الأميركية أن العواصف التي رافقتها رياح قوية ضربت عدة مناطق جنوب البلاد منذ الجمعة، ويتوقع أن تنتقل في اتجاه الشرق والشمال اليوم.

وبينت الهيئة التي أطلقت تحذيرات لعدة ولايات، أن بين القتلى شرطيًا ورجل إطفاء صدمتهما سيارة في ولاية تكساس أثناء استجابتهما لاتصالات بشأن حوادث طرقات.

وعُثر على زوجين متوفين بجانب منزلهما المتنقل الذي دمرته العاصفة في ولاية لويزيانا، كما عُثر على ثلاثة قتلى في ولاية ألاباما السبت، وبث تلفزيون محلي صور منازل مدمرة وخطوط كهرباء مقطوعة.

وحُرم أكثر من 200 ألف شخص من الكهرباء صباح اليوم، وكانت ولايتا كارولينا الشمالية وألاباما الأكثر تضررًا.