"بن فرحان" يجري اتصالاً هاتفياً بوزيرة الخارجية والتنمية البريطانية ويناقشان السلام والأمن بالمنطقة

أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزيرة الخارجية والتنمية البريطانية إليزابيث تروس.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات السعودية البريطانية المتينة والتاريخية، وفرص تعزيزها في المجالات كافة، كما ناقش الجانبان الجهود السعودية البريطانية في إرساء دعائم السلام والأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط والعالم.