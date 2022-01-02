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"العبدالعالي": تسارع عالٍ في إصابات كورونا في 4 أيام.. ونتوقّع زيادة في الارتفاع

قال: معظم الحالات التي تحتاج إلى التنويم والعناية الحرجة لم تستكمل جرعات اللقاح

قال متحدث #وزارة_الصحة الدكتور محمد العبدالعالي: إن موجات فيروس كورونا السابقة مرت بعدة مراحل، والموجة الأخيرة هي الأعلى بلا منازع.

وتابع خلال المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا في المملكة اليوم: المنحنى الوبائي في المملكة يسجل موجة تواكب الموجة العالمية من حولنا، وتسارعًا عاليًا في الارتفاع في غضون 4 أيام، ونتوقع زيادة في الارتفاع.

وأضاف: من المهم أن نشير إلى أن أعداد الحالات التي تحتاج إلى الرعاية الصحية والتنويم والدخول في العناية الحرجة، معظمها حالات لم تستكمل جرعات اللقاحات.

وكشف "العبدالعالي" أن عدد الجرعات المعطاة في المملكة تجاوز 51 مليون جرعة، كما تجاوز عدد من استكمل التحصين 23.1 مليون شخص.

كورونا وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العبدالعالي": تسارع عالٍ في إصابات كورونا في 4 أيام.. ونتوقّع زيادة في الارتفاع
سبق

قال متحدث #وزارة_الصحة الدكتور محمد العبدالعالي: إن موجات فيروس كورونا السابقة مرت بعدة مراحل، والموجة الأخيرة هي الأعلى بلا منازع.

وتابع خلال المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا في المملكة اليوم: المنحنى الوبائي في المملكة يسجل موجة تواكب الموجة العالمية من حولنا، وتسارعًا عاليًا في الارتفاع في غضون 4 أيام، ونتوقع زيادة في الارتفاع.

وأضاف: من المهم أن نشير إلى أن أعداد الحالات التي تحتاج إلى الرعاية الصحية والتنويم والدخول في العناية الحرجة، معظمها حالات لم تستكمل جرعات اللقاحات.

وكشف "العبدالعالي" أن عدد الجرعات المعطاة في المملكة تجاوز 51 مليون جرعة، كما تجاوز عدد من استكمل التحصين 23.1 مليون شخص.

02 يناير 2022 - 29 جمادى الأول 1443
04:02 PM
اخر تعديل
02 يناير 2022 - 29 جمادى الأول 1443
06:19 PM

"العبدالعالي": تسارع عالٍ في إصابات كورونا في 4 أيام.. ونتوقّع زيادة في الارتفاع

قال: معظم الحالات التي تحتاج إلى التنويم والعناية الحرجة لم تستكمل جرعات اللقاح

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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6,555

قال متحدث #وزارة_الصحة الدكتور محمد العبدالعالي: إن موجات فيروس كورونا السابقة مرت بعدة مراحل، والموجة الأخيرة هي الأعلى بلا منازع.

وتابع خلال المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا في المملكة اليوم: المنحنى الوبائي في المملكة يسجل موجة تواكب الموجة العالمية من حولنا، وتسارعًا عاليًا في الارتفاع في غضون 4 أيام، ونتوقع زيادة في الارتفاع.

وأضاف: من المهم أن نشير إلى أن أعداد الحالات التي تحتاج إلى الرعاية الصحية والتنويم والدخول في العناية الحرجة، معظمها حالات لم تستكمل جرعات اللقاحات.

وكشف "العبدالعالي" أن عدد الجرعات المعطاة في المملكة تجاوز 51 مليون جرعة، كما تجاوز عدد من استكمل التحصين 23.1 مليون شخص.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,123
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,150
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,659
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,562

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