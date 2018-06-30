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أخفى وفاة أمه 13 عامًا فماذا جنى؟!

قالت النيابة العامة في إنسبروك غرب النمسا إن قضاءها يلاحق نمساويًا مقيمًا في أستراليا أخفى وفاة والدته ليجني خلال 13 عامًا نحو 250 ألف يورو من معاشها التقاعدي.

ونقلت صحيفة "الإمارات اليوم" عن صحيفة "تيرولر تاغستسايتونغ"، إن الرجل البالغ من العمر 57 عامًا والذي يعيش في أستراليا، لم يفصح عن وفاة والدته في العام 2005، وبقي يستفيد من عدة خدمات توفرها صناديق في ألمانيا وسويسرا والنمسا.

ورفض المشتبه به أن يدلي بأي تصريح بعد توقيفه في أستراليا، وقد تفرض عليه عقوبة السجن خمس سنوات، عملاً بالقانون النمساوي، وفق ما أفادت النيابة العامة.

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أخفى وفاة أمه 13 عامًا فماذا جنى؟!
سبق

قالت النيابة العامة في إنسبروك غرب النمسا إن قضاءها يلاحق نمساويًا مقيمًا في أستراليا أخفى وفاة والدته ليجني خلال 13 عامًا نحو 250 ألف يورو من معاشها التقاعدي.

ونقلت صحيفة "الإمارات اليوم" عن صحيفة "تيرولر تاغستسايتونغ"، إن الرجل البالغ من العمر 57 عامًا والذي يعيش في أستراليا، لم يفصح عن وفاة والدته في العام 2005، وبقي يستفيد من عدة خدمات توفرها صناديق في ألمانيا وسويسرا والنمسا.

ورفض المشتبه به أن يدلي بأي تصريح بعد توقيفه في أستراليا، وقد تفرض عليه عقوبة السجن خمس سنوات، عملاً بالقانون النمساوي، وفق ما أفادت النيابة العامة.

30 يونيو 2018 - 16 شوّال 1439
11:57 PM

أخفى وفاة أمه 13 عامًا فماذا جنى؟!

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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31,089

قالت النيابة العامة في إنسبروك غرب النمسا إن قضاءها يلاحق نمساويًا مقيمًا في أستراليا أخفى وفاة والدته ليجني خلال 13 عامًا نحو 250 ألف يورو من معاشها التقاعدي.

ونقلت صحيفة "الإمارات اليوم" عن صحيفة "تيرولر تاغستسايتونغ"، إن الرجل البالغ من العمر 57 عامًا والذي يعيش في أستراليا، لم يفصح عن وفاة والدته في العام 2005، وبقي يستفيد من عدة خدمات توفرها صناديق في ألمانيا وسويسرا والنمسا.

ورفض المشتبه به أن يدلي بأي تصريح بعد توقيفه في أستراليا، وقد تفرض عليه عقوبة السجن خمس سنوات، عملاً بالقانون النمساوي، وفق ما أفادت النيابة العامة.

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