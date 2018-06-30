أخفى وفاة أمه 13 عامًا فماذا جنى؟!

قالت النيابة العامة في إنسبروك غرب النمسا إن قضاءها يلاحق نمساويًا مقيمًا في أستراليا أخفى وفاة والدته ليجني خلال 13 عامًا نحو 250 ألف يورو من معاشها التقاعدي.

ونقلت صحيفة "الإمارات اليوم" عن صحيفة "تيرولر تاغستسايتونغ"، إن الرجل البالغ من العمر 57 عامًا والذي يعيش في أستراليا، لم يفصح عن وفاة والدته في العام 2005، وبقي يستفيد من عدة خدمات توفرها صناديق في ألمانيا وسويسرا والنمسا.

ورفض المشتبه به أن يدلي بأي تصريح بعد توقيفه في أستراليا، وقد تفرض عليه عقوبة السجن خمس سنوات، عملاً بالقانون النمساوي، وفق ما أفادت النيابة العامة.