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في أبحاث كورونا.. "جامعة سطام" ضمن أفضل 8 جامعات ومراكز بحثية وطنية

أسهمت في الجهود الأكاديمية للتصدي للجائحة والتنبؤ بانتشار الفيروس

كشف التقرير الصادر عن مرصد البحث والتطوير والابتكار بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لشهر أغسطس 2020 عن تحقيق جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز المركز الثامن على مستوى جامعات ومؤسسات بحثية وطنية في مجال الأبحاث العلمية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩).

وصرح وكيل الجامعات للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الخضيري أن جامعة الأمير سطام ساهمت ضمن 21 جامعة و6 مؤسسات بحثية طبية للتصدي للجائحة والتنبؤ بانتشار الفيروس ومراقبة سلوكه وتفشيه والبحث عن علاجه، وتأتي الجامعة في الترتيب الثامن على مستوى الجامعات والمؤسسات البحثية الوطنية في عدد الأبحاث للتصدي لجائحة كورورنا.

وأكد الدكتور الخضيري اهتمام الجامعة بالبحث العلمي بصورة عامة وهو جزء أساس من خطتها الاستراتيجية، مشيراً إلى أن الجامعة حققت مراكز متقدمة في البحث العلمي وحصلت على الترتيب السابع على مستوى الجامعات السعودية في قاعدة البيانات العالمية سكوبس لعام 2020، وهذا الاهتمام نتيجة دعم لا محدود من قبل مدير الجامعة الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الحامد، وبجهود مستمرة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في أبحاث كورونا.. "جامعة سطام" ضمن أفضل 8 جامعات ومراكز بحثية وطنية
سبق

كشف التقرير الصادر عن مرصد البحث والتطوير والابتكار بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لشهر أغسطس 2020 عن تحقيق جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز المركز الثامن على مستوى جامعات ومؤسسات بحثية وطنية في مجال الأبحاث العلمية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩).

وصرح وكيل الجامعات للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الخضيري أن جامعة الأمير سطام ساهمت ضمن 21 جامعة و6 مؤسسات بحثية طبية للتصدي للجائحة والتنبؤ بانتشار الفيروس ومراقبة سلوكه وتفشيه والبحث عن علاجه، وتأتي الجامعة في الترتيب الثامن على مستوى الجامعات والمؤسسات البحثية الوطنية في عدد الأبحاث للتصدي لجائحة كورورنا.

وأكد الدكتور الخضيري اهتمام الجامعة بالبحث العلمي بصورة عامة وهو جزء أساس من خطتها الاستراتيجية، مشيراً إلى أن الجامعة حققت مراكز متقدمة في البحث العلمي وحصلت على الترتيب السابع على مستوى الجامعات السعودية في قاعدة البيانات العالمية سكوبس لعام 2020، وهذا الاهتمام نتيجة دعم لا محدود من قبل مدير الجامعة الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الحامد، وبجهود مستمرة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

13 سبتمبر 2020 - 25 محرّم 1442
11:41 AM

في أبحاث كورونا.. "جامعة سطام" ضمن أفضل 8 جامعات ومراكز بحثية وطنية

أسهمت في الجهود الأكاديمية للتصدي للجائحة والتنبؤ بانتشار الفيروس

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عبدالسلام العنزي - الخرج
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كشف التقرير الصادر عن مرصد البحث والتطوير والابتكار بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لشهر أغسطس 2020 عن تحقيق جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز المركز الثامن على مستوى جامعات ومؤسسات بحثية وطنية في مجال الأبحاث العلمية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩).

وصرح وكيل الجامعات للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الخضيري أن جامعة الأمير سطام ساهمت ضمن 21 جامعة و6 مؤسسات بحثية طبية للتصدي للجائحة والتنبؤ بانتشار الفيروس ومراقبة سلوكه وتفشيه والبحث عن علاجه، وتأتي الجامعة في الترتيب الثامن على مستوى الجامعات والمؤسسات البحثية الوطنية في عدد الأبحاث للتصدي لجائحة كورورنا.

وأكد الدكتور الخضيري اهتمام الجامعة بالبحث العلمي بصورة عامة وهو جزء أساس من خطتها الاستراتيجية، مشيراً إلى أن الجامعة حققت مراكز متقدمة في البحث العلمي وحصلت على الترتيب السابع على مستوى الجامعات السعودية في قاعدة البيانات العالمية سكوبس لعام 2020، وهذا الاهتمام نتيجة دعم لا محدود من قبل مدير الجامعة الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الحامد، وبجهود مستمرة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

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