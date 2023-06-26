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"القعود" لـ "سبق": أطباء ومهندسون ومبتعثون سعوديون في استقبال ولي العهد .. نفاخر بـ "أبو سلمان"

قال إن الصحافة الكورية ستملأ الأصداء عن هذه الزيارة والكوريون يعرفون شعبنا

أكّد رئيس نادي الطلبة السعوديين في كوريا، أن زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لكوريا، ينتظرها جميع السعوديين المقيمين في كوريا الجنوبية، سواء كانوا أطباء أو مهندسين لدى الشركات الكورية أو الطلبة المبتعثين، وأن مثل هذه الزيارات تعد فخراً وتحفيزاً لهم، ولاسيما أن صداها سينتشر في أرجاء كوريا التي تمتلك أحد أقوى أنواع الصحافة في العالم.

وقال رئيس النادي السعودي سابقاً والمتخرج حديثاً محمد القعود؛ لـ "سبق"، إن الابتعاث لجمهورية كوريا بدأ سنة ٢٠٠٧، وكانت الدفعة الأولى لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث تضم آنذاك ٤٠ مبتعثاً، وتم الاحتفاء بهم على نطاق واسع، حيث كان باستقبالهم زوجة الرئيس السابق لكوريا، وتمّت ضيافتهم في القصر الملكي، واستمر العدد في التزايد حتى وصل عام ٢٠١٦ الى ٨٠٠ طالب وطالبة.

وأضاف، أنه يدرس حالياً في كوريا الجنوبية ما يقارب ٤٠٠ طالب وطالبة، في تخصّصات عدة، حيث تعد كوريا الجنوبية رائدة في مجال الهندسة الكهربائية والميكانيكية ومتميزة في الطب التجميلي، وأبدعت في مجالات الإدارة والأعمال الدولية، ومن هذا المنطلق حرصت حكومتنا على ابتعاث الطلبة وكنت أحد الطلبة المبتعثين لدراسة تخصص الأعمال الدولية لثقل حجم التبادل التجاري بين كوريا والدول الأخرى، وأخص المملكة العربية السعودية، الذي بلغ حجم التبادل فيها عام ٢٠١٠ ما ٤٠ مليار دولار.

وأبان "القعود"؛ أنه قد لا يعلم الكثير أن كوريا الجنوبية هي حليف اقتصادي إستراتيجي لرؤية ٢٠٣٠، ومن خلال هذه الزيارة سيتم توقيع عدد كبير من الاتفاقيات سواء في الطاقة أو التعليم أو حتى في المجال العسكري، وإحدى أكبر الشراكات بين البلدين شراكة بين المملكة العربية السعودية وكوريا في شركة S-oil، حيث نمتلك الحصة الأكبر فيها، إضافة للوجود الفعّال لـ "أرامكو" و"معادن" و"سابك" السعودية في كوريا.

واختتم أن الشعب الكوري عندما يتعلق الأمر بالاقتصاد فهم يتذكرون المملكة العربية السعودية؛ لأنهم يرونها عصب الإمداد النفطي لهم، ناهيك عمّا تقوم به سفارة خادم الحرمين الشريفين، في سيئول، من فعاليات ثقافية تُقام؛ حرصت عليها ملحقيتها الثقافية في كوريا بترويج الثقافة والأيام السعودية التي أسهمت في تعريف الشعب الكوري بالمملكة وشعبها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"القعود" لـ "سبق": أطباء ومهندسون ومبتعثون سعوديون في استقبال ولي العهد .. نفاخر بـ "أبو سلمان"
سبق

أكّد رئيس نادي الطلبة السعوديين في كوريا، أن زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لكوريا، ينتظرها جميع السعوديين المقيمين في كوريا الجنوبية، سواء كانوا أطباء أو مهندسين لدى الشركات الكورية أو الطلبة المبتعثين، وأن مثل هذه الزيارات تعد فخراً وتحفيزاً لهم، ولاسيما أن صداها سينتشر في أرجاء كوريا التي تمتلك أحد أقوى أنواع الصحافة في العالم.

وقال رئيس النادي السعودي سابقاً والمتخرج حديثاً محمد القعود؛ لـ "سبق"، إن الابتعاث لجمهورية كوريا بدأ سنة ٢٠٠٧، وكانت الدفعة الأولى لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث تضم آنذاك ٤٠ مبتعثاً، وتم الاحتفاء بهم على نطاق واسع، حيث كان باستقبالهم زوجة الرئيس السابق لكوريا، وتمّت ضيافتهم في القصر الملكي، واستمر العدد في التزايد حتى وصل عام ٢٠١٦ الى ٨٠٠ طالب وطالبة.

وأضاف، أنه يدرس حالياً في كوريا الجنوبية ما يقارب ٤٠٠ طالب وطالبة، في تخصّصات عدة، حيث تعد كوريا الجنوبية رائدة في مجال الهندسة الكهربائية والميكانيكية ومتميزة في الطب التجميلي، وأبدعت في مجالات الإدارة والأعمال الدولية، ومن هذا المنطلق حرصت حكومتنا على ابتعاث الطلبة وكنت أحد الطلبة المبتعثين لدراسة تخصص الأعمال الدولية لثقل حجم التبادل التجاري بين كوريا والدول الأخرى، وأخص المملكة العربية السعودية، الذي بلغ حجم التبادل فيها عام ٢٠١٠ ما ٤٠ مليار دولار.

وأبان "القعود"؛ أنه قد لا يعلم الكثير أن كوريا الجنوبية هي حليف اقتصادي إستراتيجي لرؤية ٢٠٣٠، ومن خلال هذه الزيارة سيتم توقيع عدد كبير من الاتفاقيات سواء في الطاقة أو التعليم أو حتى في المجال العسكري، وإحدى أكبر الشراكات بين البلدين شراكة بين المملكة العربية السعودية وكوريا في شركة S-oil، حيث نمتلك الحصة الأكبر فيها، إضافة للوجود الفعّال لـ "أرامكو" و"معادن" و"سابك" السعودية في كوريا.

واختتم أن الشعب الكوري عندما يتعلق الأمر بالاقتصاد فهم يتذكرون المملكة العربية السعودية؛ لأنهم يرونها عصب الإمداد النفطي لهم، ناهيك عمّا تقوم به سفارة خادم الحرمين الشريفين، في سيئول، من فعاليات ثقافية تُقام؛ حرصت عليها ملحقيتها الثقافية في كوريا بترويج الثقافة والأيام السعودية التي أسهمت في تعريف الشعب الكوري بالمملكة وشعبها.

26 يونيو 2019 - 23 شوّال 1440
09:55 AM

"القعود" لـ "سبق": أطباء ومهندسون ومبتعثون سعوديون في استقبال ولي العهد .. نفاخر بـ "أبو سلمان"

قال إن الصحافة الكورية ستملأ الأصداء عن هذه الزيارة والكوريون يعرفون شعبنا

A A A
زيد الخمشي - الرياض
2
2,458

أكّد رئيس نادي الطلبة السعوديين في كوريا، أن زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لكوريا، ينتظرها جميع السعوديين المقيمين في كوريا الجنوبية، سواء كانوا أطباء أو مهندسين لدى الشركات الكورية أو الطلبة المبتعثين، وأن مثل هذه الزيارات تعد فخراً وتحفيزاً لهم، ولاسيما أن صداها سينتشر في أرجاء كوريا التي تمتلك أحد أقوى أنواع الصحافة في العالم.

وقال رئيس النادي السعودي سابقاً والمتخرج حديثاً محمد القعود؛ لـ "سبق"، إن الابتعاث لجمهورية كوريا بدأ سنة ٢٠٠٧، وكانت الدفعة الأولى لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث تضم آنذاك ٤٠ مبتعثاً، وتم الاحتفاء بهم على نطاق واسع، حيث كان باستقبالهم زوجة الرئيس السابق لكوريا، وتمّت ضيافتهم في القصر الملكي، واستمر العدد في التزايد حتى وصل عام ٢٠١٦ الى ٨٠٠ طالب وطالبة.

وأضاف، أنه يدرس حالياً في كوريا الجنوبية ما يقارب ٤٠٠ طالب وطالبة، في تخصّصات عدة، حيث تعد كوريا الجنوبية رائدة في مجال الهندسة الكهربائية والميكانيكية ومتميزة في الطب التجميلي، وأبدعت في مجالات الإدارة والأعمال الدولية، ومن هذا المنطلق حرصت حكومتنا على ابتعاث الطلبة وكنت أحد الطلبة المبتعثين لدراسة تخصص الأعمال الدولية لثقل حجم التبادل التجاري بين كوريا والدول الأخرى، وأخص المملكة العربية السعودية، الذي بلغ حجم التبادل فيها عام ٢٠١٠ ما ٤٠ مليار دولار.

وأبان "القعود"؛ أنه قد لا يعلم الكثير أن كوريا الجنوبية هي حليف اقتصادي إستراتيجي لرؤية ٢٠٣٠، ومن خلال هذه الزيارة سيتم توقيع عدد كبير من الاتفاقيات سواء في الطاقة أو التعليم أو حتى في المجال العسكري، وإحدى أكبر الشراكات بين البلدين شراكة بين المملكة العربية السعودية وكوريا في شركة S-oil، حيث نمتلك الحصة الأكبر فيها، إضافة للوجود الفعّال لـ "أرامكو" و"معادن" و"سابك" السعودية في كوريا.

واختتم أن الشعب الكوري عندما يتعلق الأمر بالاقتصاد فهم يتذكرون المملكة العربية السعودية؛ لأنهم يرونها عصب الإمداد النفطي لهم، ناهيك عمّا تقوم به سفارة خادم الحرمين الشريفين، في سيئول، من فعاليات ثقافية تُقام؛ حرصت عليها ملحقيتها الثقافية في كوريا بترويج الثقافة والأيام السعودية التي أسهمت في تعريف الشعب الكوري بالمملكة وشعبها.

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