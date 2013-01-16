في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. فقد اجتاحت العواصف الشتوية ومشاهد الجليد والثلوج أنحاء الكرة الأرضية. والمزيد تجدونه في الصور. امرأة تبكي بحرقة داخل سيارة إسعاف في باكستان بعد وفاة أحد أفراد أسرتها خلال عاصفة ثلجية حيتان تبحث عن الأسماك في خليج أمور المتجمد بالقرب من منارة توكاريفسكي في فلاديفوستوك بروسيا الثلوج تغطي سور الصين العظيم شمال العاصمة الصينية بكين مياه الفيضانات تغمر حافلة مدرسية بعد هطول أمطار غزيرة في إدنا بواشنطن قرص جليدي يدور ببطء في نهر بريسومسكوت بولاية مين الأمريكية ريكي برابيك يقود دراجته عبر الكثبان الرملية في المملكة العربية السعودية خلال المرحلة الثامنة من رالي داكار أشخاص يتسلقون جدرانًا صخرية مغطاة بأعمدة جليدية خلال مهرجان تسلق الجليد بالحجر الرملي في ساندستون بولاية مينيسوتا رحلة بالقارب في بحيرة دال بالقرب من الجبال المغطاة بالثلوج في سريناغار بالهند شخصان يحاولان إزالة الثلوج الكثيفة التي ابتلعت إحدى السيارات في كولغام بالهند امرأة تحمل إبريق ماء تمشي في حقل مغطى بالثلوج في ضواحي سريناغار بكشمير طالب يجلس وحيدًا في الفصل في اليوم الأول من الدراسة بعد إغلاق دام نحو عامين للحد من انتشار Covid-19 في كمبالا بأوغندا الضباب الكثيف يغطي برج الحمراء في الكويت

الأسبوع في 12 صورة: مشاهد شتوية للثلوج حول العالم.. لا تشاهدها إذا كنت تشعر بالبرد ياسر نجدي سبق 2022-01-16 في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. فقد اجتاحت العواصف الشتوية ومشاهد الجليد والثلوج أنحاء الكرة الأرضية. والمزيد تجدونه في الصور.





امرأة تبكي بحرقة داخل سيارة إسعاف في باكستان بعد وفاة أحد أفراد أسرتها خلال عاصفة ثلجية







حيتان تبحث عن الأسماك في خليج أمور المتجمد بالقرب من منارة توكاريفسكي في فلاديفوستوك بروسيا







الثلوج تغطي سور الصين العظيم شمال العاصمة الصينية بكين







مياه الفيضانات تغمر حافلة مدرسية بعد هطول أمطار غزيرة في إدنا بواشنطن







قرص جليدي يدور ببطء في نهر بريسومسكوت بولاية مين الأمريكية







ريكي برابيك يقود دراجته عبر الكثبان الرملية في المملكة العربية السعودية خلال المرحلة الثامنة من رالي داكار







أشخاص يتسلقون جدرانًا صخرية مغطاة بأعمدة جليدية خلال مهرجان تسلق الجليد بالحجر الرملي في ساندستون بولاية مينيسوتا







رحلة بالقارب في بحيرة دال بالقرب من الجبال المغطاة بالثلوج في سريناغار بالهند







شخصان يحاولان إزالة الثلوج الكثيفة التي ابتلعت إحدى السيارات في كولغام بالهند







امرأة تحمل إبريق ماء تمشي في حقل مغطى بالثلوج في ضواحي سريناغار بكشمير







طالب يجلس وحيدًا في الفصل في اليوم الأول من الدراسة بعد إغلاق دام نحو عامين للحد من انتشار Covid-19 في كمبالا بأوغندا







الضباب الكثيف يغطي برج الحمراء في الكويت

16 يناير 2022 - 13 جمادى الآخر 1443 01:52 AM

الأسبوع في 12 صورة: مشاهد شتوية للثلوج حول العالم.. لا تشاهدها إذا كنت تشعر بالبرد





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في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. فقد اجتاحت العواصف الشتوية ومشاهد الجليد والثلوج أنحاء الكرة الأرضية. والمزيد تجدونه في الصور.





امرأة تبكي بحرقة داخل سيارة إسعاف في باكستان بعد وفاة أحد أفراد أسرتها خلال عاصفة ثلجية







حيتان تبحث عن الأسماك في خليج أمور المتجمد بالقرب من منارة توكاريفسكي في فلاديفوستوك بروسيا







الثلوج تغطي سور الصين العظيم شمال العاصمة الصينية بكين







مياه الفيضانات تغمر حافلة مدرسية بعد هطول أمطار غزيرة في إدنا بواشنطن







قرص جليدي يدور ببطء في نهر بريسومسكوت بولاية مين الأمريكية







ريكي برابيك يقود دراجته عبر الكثبان الرملية في المملكة العربية السعودية خلال المرحلة الثامنة من رالي داكار







أشخاص يتسلقون جدرانًا صخرية مغطاة بأعمدة جليدية خلال مهرجان تسلق الجليد بالحجر الرملي في ساندستون بولاية مينيسوتا







رحلة بالقارب في بحيرة دال بالقرب من الجبال المغطاة بالثلوج في سريناغار بالهند







شخصان يحاولان إزالة الثلوج الكثيفة التي ابتلعت إحدى السيارات في كولغام بالهند







امرأة تحمل إبريق ماء تمشي في حقل مغطى بالثلوج في ضواحي سريناغار بكشمير







طالب يجلس وحيدًا في الفصل في اليوم الأول من الدراسة بعد إغلاق دام نحو عامين للحد من انتشار Covid-19 في كمبالا بأوغندا







الضباب الكثيف يغطي برج الحمراء في الكويت