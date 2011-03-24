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على مستوى المملكة.. تعليم الشرقية يحقق مراكز متقدمة في اختبارات القدرات والتحصيلي

تتويج فاعل للجهود المضاعفة في عملية تقييم وتطوير الخطط.. أسهمت في تحسين نواتج التعلم

حقق تعليم الشرقية مراكز متقدمة في نتائج اختبار القدرات العامة والتحصيلي على مستوى المملكة للعام الدراسي الحالي.
وأضاف المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص: يأتي هذا المستوى من التميز والإنجاز لتعليم المنطقة متتابعًا لجملة الإنجازات والعطاءات المتواصلة في الميدان، وهي تتويج فاعل لتلك الجهود المضاعفة في عملية تقييم وتطوير الخطط الموضوعة التي أسهمت وبكل جدارة في تحسين نواتج التعلم والرفع من مستوى تحصيل وأداء الطلاب والطالبات في اختبارالقدرات، إلى جانب تنفيذ المعايير المناسبة لعملية التحسين في مستوى التحصيل.
إلى ذلك هنأ مدير عام تعليم المنطقة الشرقية الدكتور سامي العتيبي الطلاب والطالبات ومدارسهم على هذا الإنجاز النوعي والمتميز في اختبارات القدرات العامة، مقدماً في الوقت نفسه هذا الإنجاز للأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، ولنائبه الأمير احمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز "حفظهما الله"، واللذان لا يدخران جهداً في دعم تعليم المنطقة فضلاً عن تحفيزهم الطلاب والطالبات على التميز والتفوق في سبيل الارتقاء بالعملية التعليمية بالمنطقة والتي تتسق مع رؤية المملكة الطموحة 2030، والشكر موصول لوزيرالتعليم على مساهمته القيمة في الدفع برسالة وقيم التعليم وخططه الاستراتيجية.
كما لفت الباحص، إلى دعوة مدير عام التعليم الدكتور العتيبي، كافة منسوبي الميدان التعليمي إلى بذل المزيد من الجهد في تطبيق معايير جودة العملية التربوية والتعليمية وتنمية قدرات الطلاب والطالبات ورفع مستوياتهم التحصيلية، مع التركيز على تفعيل استراتيجيات التعلم الفعال التي تلقي بظلالها في نهاية المطاف على جودة أداء أبنائنا الطلبة.

تعليم الشرقية اختبار القدرات العامة والتحصيلي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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على مستوى المملكة.. تعليم الشرقية يحقق مراكز متقدمة في اختبارات القدرات والتحصيلي
سبق

حقق تعليم الشرقية مراكز متقدمة في نتائج اختبار القدرات العامة والتحصيلي على مستوى المملكة للعام الدراسي الحالي.
وأضاف المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص: يأتي هذا المستوى من التميز والإنجاز لتعليم المنطقة متتابعًا لجملة الإنجازات والعطاءات المتواصلة في الميدان، وهي تتويج فاعل لتلك الجهود المضاعفة في عملية تقييم وتطوير الخطط الموضوعة التي أسهمت وبكل جدارة في تحسين نواتج التعلم والرفع من مستوى تحصيل وأداء الطلاب والطالبات في اختبارالقدرات، إلى جانب تنفيذ المعايير المناسبة لعملية التحسين في مستوى التحصيل.
إلى ذلك هنأ مدير عام تعليم المنطقة الشرقية الدكتور سامي العتيبي الطلاب والطالبات ومدارسهم على هذا الإنجاز النوعي والمتميز في اختبارات القدرات العامة، مقدماً في الوقت نفسه هذا الإنجاز للأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، ولنائبه الأمير احمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز "حفظهما الله"، واللذان لا يدخران جهداً في دعم تعليم المنطقة فضلاً عن تحفيزهم الطلاب والطالبات على التميز والتفوق في سبيل الارتقاء بالعملية التعليمية بالمنطقة والتي تتسق مع رؤية المملكة الطموحة 2030، والشكر موصول لوزيرالتعليم على مساهمته القيمة في الدفع برسالة وقيم التعليم وخططه الاستراتيجية.
كما لفت الباحص، إلى دعوة مدير عام التعليم الدكتور العتيبي، كافة منسوبي الميدان التعليمي إلى بذل المزيد من الجهد في تطبيق معايير جودة العملية التربوية والتعليمية وتنمية قدرات الطلاب والطالبات ورفع مستوياتهم التحصيلية، مع التركيز على تفعيل استراتيجيات التعلم الفعال التي تلقي بظلالها في نهاية المطاف على جودة أداء أبنائنا الطلبة.

23 مارس 2021 - 10 شعبان 1442
02:57 PM

على مستوى المملكة.. تعليم الشرقية يحقق مراكز متقدمة في اختبارات القدرات والتحصيلي

تتويج فاعل للجهود المضاعفة في عملية تقييم وتطوير الخطط.. أسهمت في تحسين نواتج التعلم

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عبدالله السالم - الدمام
1
961

حقق تعليم الشرقية مراكز متقدمة في نتائج اختبار القدرات العامة والتحصيلي على مستوى المملكة للعام الدراسي الحالي.
وأضاف المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص: يأتي هذا المستوى من التميز والإنجاز لتعليم المنطقة متتابعًا لجملة الإنجازات والعطاءات المتواصلة في الميدان، وهي تتويج فاعل لتلك الجهود المضاعفة في عملية تقييم وتطوير الخطط الموضوعة التي أسهمت وبكل جدارة في تحسين نواتج التعلم والرفع من مستوى تحصيل وأداء الطلاب والطالبات في اختبارالقدرات، إلى جانب تنفيذ المعايير المناسبة لعملية التحسين في مستوى التحصيل.
إلى ذلك هنأ مدير عام تعليم المنطقة الشرقية الدكتور سامي العتيبي الطلاب والطالبات ومدارسهم على هذا الإنجاز النوعي والمتميز في اختبارات القدرات العامة، مقدماً في الوقت نفسه هذا الإنجاز للأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، ولنائبه الأمير احمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز "حفظهما الله"، واللذان لا يدخران جهداً في دعم تعليم المنطقة فضلاً عن تحفيزهم الطلاب والطالبات على التميز والتفوق في سبيل الارتقاء بالعملية التعليمية بالمنطقة والتي تتسق مع رؤية المملكة الطموحة 2030، والشكر موصول لوزيرالتعليم على مساهمته القيمة في الدفع برسالة وقيم التعليم وخططه الاستراتيجية.
كما لفت الباحص، إلى دعوة مدير عام التعليم الدكتور العتيبي، كافة منسوبي الميدان التعليمي إلى بذل المزيد من الجهد في تطبيق معايير جودة العملية التربوية والتعليمية وتنمية قدرات الطلاب والطالبات ورفع مستوياتهم التحصيلية، مع التركيز على تفعيل استراتيجيات التعلم الفعال التي تلقي بظلالها في نهاية المطاف على جودة أداء أبنائنا الطلبة.

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