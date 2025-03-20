النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

السديس: كلمة خادم الحرمين دليل حرص وعين رعاية منه في الحفاظ على أفراد الشعب السعودي والمقيمين على أرضها

ثمّن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بما تضمنته كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - .

وقال: إن الكلمة الموجهة لأبناء وبنات المملكة العربية السعودية والمقيمين على أرضها، رسالة واضحة من خادم الحرمين الشريفين على أهمية هذه المرحلة الحرجة من تاريخ العالم في هذا العصر، وكلمة صادقة في الحث على التوكل على الله والإيمان به - عز وجل -.

وأضاف: إن هذه الكلمة المباركة والموجهة لأبنائه وبناته دليل حرص وعين رعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في الحفاظ على أفراد شعب المملكة العربية السعودية والمقيمين على أرضها، وتأكيده اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية التي تحفظ الجميع بإذن الله تعالى.

ودعا الشيخ الدكتور السديس الله تعالى أن يحفظ القيادة الحكيمة لما فيه خير هذه البلاد وصلاح أمرها وشأنها، سائلاً الله أن يحفظ المملكة العربية السعودية والأمة الإسلامية من كل شر وأن يعافيهم من كل وباء.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
السديس: كلمة خادم الحرمين دليل حرص وعين رعاية منه في الحفاظ على أفراد الشعب السعودي والمقيمين على أرضها
سبق

ثمّن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بما تضمنته كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - .

وقال: إن الكلمة الموجهة لأبناء وبنات المملكة العربية السعودية والمقيمين على أرضها، رسالة واضحة من خادم الحرمين الشريفين على أهمية هذه المرحلة الحرجة من تاريخ العالم في هذا العصر، وكلمة صادقة في الحث على التوكل على الله والإيمان به - عز وجل -.

وأضاف: إن هذه الكلمة المباركة والموجهة لأبنائه وبناته دليل حرص وعين رعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في الحفاظ على أفراد شعب المملكة العربية السعودية والمقيمين على أرضها، وتأكيده اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية التي تحفظ الجميع بإذن الله تعالى.

ودعا الشيخ الدكتور السديس الله تعالى أن يحفظ القيادة الحكيمة لما فيه خير هذه البلاد وصلاح أمرها وشأنها، سائلاً الله أن يحفظ المملكة العربية السعودية والأمة الإسلامية من كل شر وأن يعافيهم من كل وباء.

19 مارس 2020 - 24 رجب 1441
11:55 PM

السديس: كلمة خادم الحرمين دليل حرص وعين رعاية منه في الحفاظ على أفراد الشعب السعودي والمقيمين على أرضها

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
0
1,147

ثمّن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بما تضمنته كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - .

وقال: إن الكلمة الموجهة لأبناء وبنات المملكة العربية السعودية والمقيمين على أرضها، رسالة واضحة من خادم الحرمين الشريفين على أهمية هذه المرحلة الحرجة من تاريخ العالم في هذا العصر، وكلمة صادقة في الحث على التوكل على الله والإيمان به - عز وجل -.

وأضاف: إن هذه الكلمة المباركة والموجهة لأبنائه وبناته دليل حرص وعين رعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في الحفاظ على أفراد شعب المملكة العربية السعودية والمقيمين على أرضها، وتأكيده اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية التي تحفظ الجميع بإذن الله تعالى.

ودعا الشيخ الدكتور السديس الله تعالى أن يحفظ القيادة الحكيمة لما فيه خير هذه البلاد وصلاح أمرها وشأنها، سائلاً الله أن يحفظ المملكة العربية السعودية والأمة الإسلامية من كل شر وأن يعافيهم من كل وباء.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,402
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,936
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,815
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,039

المقالات

ولكورونا فوائد!!

ولكورونا فوائد!!

علي آل شرمة
وصفة القضاء على "كورونا"

وصفة القضاء على "كورونا"

حواء القرني
"كورونا" حتى في المنام!

"كورونا" حتى في المنام!

لؤي المطبقاني
ندعمهم ويطعنون ظهورنا!

ندعمهم ويطعنون ظهورنا!

صالح مطر الغامدي
الحب في زمن الكورونا.. ولاء وانتماء

الحب في زمن الكورونا.. ولاء وانتماء

عبدالغني الشيخ
كورونا ومعادن التجار..!

كورونا ومعادن التجار..!

سعيد آل جندب
بين طيَّات المِحَن تأتي المِنَح

بين طيَّات المِحَن تأتي المِنَح

مها عبدالله الحقباني
"كورونا" وتعامُل الدول المتباين

"كورونا" وتعامُل الدول المتباين

ماجد البريكان
كورونا الإيرانية.. (القدر المحتوم) بين العمد والخطأ

كورونا الإيرانية.. (القدر المحتوم) بين العمد والخطأ

أحمد الهرماس
تعليق العمرة يحقق مقاصد الشريعة

تعليق العمرة يحقق مقاصد الشريعة

علي آل شرمة
القادمون من إيران..!!

القادمون من إيران..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة