النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

محاكم التنفيذ تستقبل 15 ألف عقد إيجار موحد كسندات تنفيذ إلكترونياً

يمنح صاحب الحق التقدم للمحكمة مباشرة

كشفت وزارة العدل عن استقبال محاكم ودوائر التنفيذ، أكثر من 15 ألف عقد إيجار موحد، كسندات تنفيذ، خلال العام الهجري الجاري 1441هـ، وذلك عبر الخدمات الإلكترونية، في إجراءات سهلة وميسرة، وفرت على المستفيدين الوقت والجهد.

وأكدت وزارة العدل أنه بإمكان أصحاب العقارات، ومن خلال "عقد إيجار الموحد" والمسجل في شبكة إيجار الإلكترونية التقدم لمحاكم ودوائر التنفيذ مباشرةً -عبر البوابة الإلكترونية للوزارة- في حال عدم وفاء المستأجر بقيمة الأجرة عند استحقاقها، حيث سيعامل عقد الإيجار الموحد كسند تنفيذي يصدر استناداً عليه أمر تنفيذي ينفذ فوراً وفق إجراءات نظام التنفيذ ولائحته.


وأوضحت وزارة العدل أن "عقد الإيجار السكني"، يمنح صاحب الحق التقدم لمحكمة التنفيذ مباشرة في إجراءات إلكترونية سلسة وواضحة.

ويمكن لطالب التنفيذ (صاحب العقد الموثق في برنامج إيجار) الذي لديه حقوق ومطالب من المستأجر الدخول على البوابة الإلكترونية لوزارة العدل والتقدم بطلب تنفيذ إلكتروني ومن ثم اختيار (حقوق مالية) في حال الرغبة في استعادة أموال من المستأجر، أو اختيار (تنفيذ مباشر) في حال الرغبة في إخلاء العقار ومن ثم الانتقال إلى صفحة السندات التنفيذية واختيار سند (عقد إيجار موحد) وتعبئة البيانات ومن ثم إرسال الطلب.

وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد وجه بالبدء رسمياً في استقبال طلبات تنفيذ عقد الإيجار السكني الموحد في محاكم التنفيذ باعتباره سنداً تنفيذياً من خلال "عقد إيجار الموحد" بعد الربط الإلكتروني مع وزارة الإسكان.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
محاكم التنفيذ تستقبل 15 ألف عقد إيجار موحد كسندات تنفيذ إلكترونياً
سبق

كشفت وزارة العدل عن استقبال محاكم ودوائر التنفيذ، أكثر من 15 ألف عقد إيجار موحد، كسندات تنفيذ، خلال العام الهجري الجاري 1441هـ، وذلك عبر الخدمات الإلكترونية، في إجراءات سهلة وميسرة، وفرت على المستفيدين الوقت والجهد.

وأكدت وزارة العدل أنه بإمكان أصحاب العقارات، ومن خلال "عقد إيجار الموحد" والمسجل في شبكة إيجار الإلكترونية التقدم لمحاكم ودوائر التنفيذ مباشرةً -عبر البوابة الإلكترونية للوزارة- في حال عدم وفاء المستأجر بقيمة الأجرة عند استحقاقها، حيث سيعامل عقد الإيجار الموحد كسند تنفيذي يصدر استناداً عليه أمر تنفيذي ينفذ فوراً وفق إجراءات نظام التنفيذ ولائحته.


وأوضحت وزارة العدل أن "عقد الإيجار السكني"، يمنح صاحب الحق التقدم لمحكمة التنفيذ مباشرة في إجراءات إلكترونية سلسة وواضحة.

ويمكن لطالب التنفيذ (صاحب العقد الموثق في برنامج إيجار) الذي لديه حقوق ومطالب من المستأجر الدخول على البوابة الإلكترونية لوزارة العدل والتقدم بطلب تنفيذ إلكتروني ومن ثم اختيار (حقوق مالية) في حال الرغبة في استعادة أموال من المستأجر، أو اختيار (تنفيذ مباشر) في حال الرغبة في إخلاء العقار ومن ثم الانتقال إلى صفحة السندات التنفيذية واختيار سند (عقد إيجار موحد) وتعبئة البيانات ومن ثم إرسال الطلب.

وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد وجه بالبدء رسمياً في استقبال طلبات تنفيذ عقد الإيجار السكني الموحد في محاكم التنفيذ باعتباره سنداً تنفيذياً من خلال "عقد إيجار الموحد" بعد الربط الإلكتروني مع وزارة الإسكان.

25 يناير 2020 - 30 جمادى الأول 1441
05:09 PM

محاكم التنفيذ تستقبل 15 ألف عقد إيجار موحد كسندات تنفيذ إلكترونياً

يمنح صاحب الحق التقدم للمحكمة مباشرة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
407

كشفت وزارة العدل عن استقبال محاكم ودوائر التنفيذ، أكثر من 15 ألف عقد إيجار موحد، كسندات تنفيذ، خلال العام الهجري الجاري 1441هـ، وذلك عبر الخدمات الإلكترونية، في إجراءات سهلة وميسرة، وفرت على المستفيدين الوقت والجهد.

وأكدت وزارة العدل أنه بإمكان أصحاب العقارات، ومن خلال "عقد إيجار الموحد" والمسجل في شبكة إيجار الإلكترونية التقدم لمحاكم ودوائر التنفيذ مباشرةً -عبر البوابة الإلكترونية للوزارة- في حال عدم وفاء المستأجر بقيمة الأجرة عند استحقاقها، حيث سيعامل عقد الإيجار الموحد كسند تنفيذي يصدر استناداً عليه أمر تنفيذي ينفذ فوراً وفق إجراءات نظام التنفيذ ولائحته.


وأوضحت وزارة العدل أن "عقد الإيجار السكني"، يمنح صاحب الحق التقدم لمحكمة التنفيذ مباشرة في إجراءات إلكترونية سلسة وواضحة.

ويمكن لطالب التنفيذ (صاحب العقد الموثق في برنامج إيجار) الذي لديه حقوق ومطالب من المستأجر الدخول على البوابة الإلكترونية لوزارة العدل والتقدم بطلب تنفيذ إلكتروني ومن ثم اختيار (حقوق مالية) في حال الرغبة في استعادة أموال من المستأجر، أو اختيار (تنفيذ مباشر) في حال الرغبة في إخلاء العقار ومن ثم الانتقال إلى صفحة السندات التنفيذية واختيار سند (عقد إيجار موحد) وتعبئة البيانات ومن ثم إرسال الطلب.

وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد وجه بالبدء رسمياً في استقبال طلبات تنفيذ عقد الإيجار السكني الموحد في محاكم التنفيذ باعتباره سنداً تنفيذياً من خلال "عقد إيجار الموحد" بعد الربط الإلكتروني مع وزارة الإسكان.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,339
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,169
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,604
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
31,269

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

خشم الريال أم سلطة القانون

خشم الريال أم سلطة القانون

زايد الزيادي
طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

صالح مطر الغامدي
(ودنا) بخدمة ممتازة..!

(ودنا) بخدمة ممتازة..!

عبدالله بن خميس العمري
"نصف السعودية".. رؤية سيكتبها التاريخ

"نصف السعودية".. رؤية سيكتبها التاريخ

سارة عفتان
رحلة الشتاء والصيف

رحلة الشتاء والصيف

بدر الغامدي
هذا هو صاحب السعادة..

هذا هو صاحب السعادة..

عبدالغني الشيخ
الإبل والعالمية!

الإبل والعالمية!

ماجد البريكان
خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

عبدالرحمن المرشد
عبث الرئيس التركي!

عبث الرئيس التركي!

ماجد البريكان
ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة