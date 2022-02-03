"الداخلية" تُذكر بعقوبة عدم ارتداء الكمامة: تصل إلى 100 ألف ريال
أكدت مجددًا ضرورة لبسها للوقاية من العدوى والحد من انتشار الوباء
جددت وزارة الداخلية التأكيد على أن عقوبة عدم ارتداء الكمامة تصل إلى مائة ألف ريال.
وقالت "الداخلية": حفاظًا على صحتك وسلامة الآخرين، الْبس الكمامة باستمرار، للوقاية من العدوى والحد من انتشار الوباء.
وأضافت: عدم استخدام الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم مخالفٌ للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا، وعقوبة الفرد ألف ريال.
وأردفت "الداخلية": تتضاعف العقوبة المُوَقّعة في المرة السابقة عند التكرار وتصل إلى مائة ألف ريال.
فيروس كورونا الجديد
وزارة الداخلية
"الداخلية" تُذكر بعقوبة عدم ارتداء الكمامة: تصل إلى 100 ألف ريال
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2022-02-03
جددت وزارة الداخلية التأكيد على أن عقوبة عدم ارتداء الكمامة تصل إلى مائة ألف ريال.
وقالت "الداخلية": حفاظًا على صحتك وسلامة الآخرين، الْبس الكمامة باستمرار، للوقاية من العدوى والحد من انتشار الوباء.
وأضافت: عدم استخدام الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم مخالفٌ للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا، وعقوبة الفرد ألف ريال.
وأردفت "الداخلية": تتضاعف العقوبة المُوَقّعة في المرة السابقة عند التكرار وتصل إلى مائة ألف ريال.
03 فبراير 2022 - 2 رجب 1443
12:28 PM
"الداخلية" تُذكر بعقوبة عدم ارتداء الكمامة: تصل إلى 100 ألف ريال
أكدت مجددًا ضرورة لبسها للوقاية من العدوى والحد من انتشار الوباء
جددت وزارة الداخلية التأكيد على أن عقوبة عدم ارتداء الكمامة تصل إلى مائة ألف ريال.
وقالت "الداخلية": حفاظًا على صحتك وسلامة الآخرين، الْبس الكمامة باستمرار، للوقاية من العدوى والحد من انتشار الوباء.
وأضافت: عدم استخدام الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم مخالفٌ للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا، وعقوبة الفرد ألف ريال.
وأردفت "الداخلية": تتضاعف العقوبة المُوَقّعة في المرة السابقة عند التكرار وتصل إلى مائة ألف ريال.