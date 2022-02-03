"الداخلية" تُذكر بعقوبة عدم ارتداء الكمامة: تصل إلى 100 ألف ريال

أكدت مجددًا ضرورة لبسها للوقاية من العدوى والحد من انتشار الوباء

جددت وزارة الداخلية التأكيد على أن عقوبة عدم ارتداء الكمامة تصل إلى مائة ألف ريال.

وقالت "الداخلية": حفاظًا على صحتك وسلامة الآخرين، الْبس الكمامة باستمرار، للوقاية من العدوى والحد من انتشار الوباء.

وأضافت: عدم استخدام الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم مخالفٌ للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا، وعقوبة الفرد ألف ريال.

وأردفت "الداخلية": تتضاعف العقوبة المُوَقّعة في المرة السابقة عند التكرار وتصل إلى مائة ألف ريال.