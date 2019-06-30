النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مطار خليج نيوم أول مطار في المنطقة يوفر شبكة الجيل الخامس

بدعم من "زين السعودية"... و"الدغيثر" يؤكد: نشعر بالفخر

أصبح مطار خليج نيوم، المطار الأول في المنطقة الذي يوفر شبكة الجيل الخامس، التي توفرها "زين السعودية" في هذا المطار الحيوي والجديد، الأمر الذي يبرهن مدى حرص الشركة على مواكبة التطورات التي تشهدها المشاريع السعودية العملاقة، وهي المشاريع التي تترجم بشكل واضح رؤية المملكة 2030.

ويأتي توفير تقنية الجيل الخامس في مطار (خليج نيوم)، في وقت أعلنت فيه "زين" قبل وقت قريب عن إجراء أول مكالمة هاتفية عبر شبكة الجيل الخامس في منطقة الشرق الأوسط، والتي نجحت من خلالها الشركة في تحقيق معدلات سرعة غير مسبوقة على شبكتها الخاصة بالجيل الخامس، حيث حققت معدلات سرعة تتخطى حاجز الـ 1000 ميجا بت في الثانية.

وأشارت "زين" إلى أن توفير تقنية الجيل الخامس في مطار (خليج نيوم)، يأتي ضمن تطلعات الشركة نحو المساهمة الفعالة في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، مبينةً أن مشروع مدينة (نيوم)... يمثّل الاستثمار الحقيقي في التكنولوجيا، والتقنية، والابتكار.

ولفتت إلى أنها نجحت أيضًا في توفير تقنية (الواي فاي) في مطار (خليج نيوم)، مشيرةً إلى أن هذه الخدمة تبرهن حجم الحيوية التي تتمتع بها الشركة، وحرصها الدائم على الاستثمار في تقنيات المستقبل، بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030.

وفي هذا الخصوص، أكد الرئيس التنفيذي لشركة "زين السعودية"، المهندس سلطان بن عبدالعزيز الدغيثر أن توفير تقنية الجيل الخامس في مطار (خليج نيوم) محل فخر واعتزاز لدى "زين السعودية" والعاملين فيها، قائلاً: "نفخر بأن نكون جزءًا مساهمًا في مشروع نيوم... هذا المشروع الحلم... الذي بات ولله الحمد اليوم واقعًا ملموسًا".

وأكد المهندس الدغيثر أن "زين السعودية" تستهدف نقل المزيد من التقنية إلى السوق المحلية، يأتي ذلك عبر استثمار الشركة لكافة كوادرها البشرية والتقنية، بما يلبي رغبات عملائها من جهة، وبما يساهم في تحقيق قيمة حقيقية مضافة لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من جهة أخرى.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مطار خليج نيوم أول مطار في المنطقة يوفر شبكة الجيل الخامس
سبق

أصبح مطار خليج نيوم، المطار الأول في المنطقة الذي يوفر شبكة الجيل الخامس، التي توفرها "زين السعودية" في هذا المطار الحيوي والجديد، الأمر الذي يبرهن مدى حرص الشركة على مواكبة التطورات التي تشهدها المشاريع السعودية العملاقة، وهي المشاريع التي تترجم بشكل واضح رؤية المملكة 2030.

ويأتي توفير تقنية الجيل الخامس في مطار (خليج نيوم)، في وقت أعلنت فيه "زين" قبل وقت قريب عن إجراء أول مكالمة هاتفية عبر شبكة الجيل الخامس في منطقة الشرق الأوسط، والتي نجحت من خلالها الشركة في تحقيق معدلات سرعة غير مسبوقة على شبكتها الخاصة بالجيل الخامس، حيث حققت معدلات سرعة تتخطى حاجز الـ 1000 ميجا بت في الثانية.

وأشارت "زين" إلى أن توفير تقنية الجيل الخامس في مطار (خليج نيوم)، يأتي ضمن تطلعات الشركة نحو المساهمة الفعالة في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، مبينةً أن مشروع مدينة (نيوم)... يمثّل الاستثمار الحقيقي في التكنولوجيا، والتقنية، والابتكار.

ولفتت إلى أنها نجحت أيضًا في توفير تقنية (الواي فاي) في مطار (خليج نيوم)، مشيرةً إلى أن هذه الخدمة تبرهن حجم الحيوية التي تتمتع بها الشركة، وحرصها الدائم على الاستثمار في تقنيات المستقبل، بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030.

وفي هذا الخصوص، أكد الرئيس التنفيذي لشركة "زين السعودية"، المهندس سلطان بن عبدالعزيز الدغيثر أن توفير تقنية الجيل الخامس في مطار (خليج نيوم) محل فخر واعتزاز لدى "زين السعودية" والعاملين فيها، قائلاً: "نفخر بأن نكون جزءًا مساهمًا في مشروع نيوم... هذا المشروع الحلم... الذي بات ولله الحمد اليوم واقعًا ملموسًا".

وأكد المهندس الدغيثر أن "زين السعودية" تستهدف نقل المزيد من التقنية إلى السوق المحلية، يأتي ذلك عبر استثمار الشركة لكافة كوادرها البشرية والتقنية، بما يلبي رغبات عملائها من جهة، وبما يساهم في تحقيق قيمة حقيقية مضافة لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من جهة أخرى.

30 يونيو 2019 - 27 شوّال 1440
04:30 PM

مطار خليج نيوم أول مطار في المنطقة يوفر شبكة الجيل الخامس

بدعم من "زين السعودية"... و"الدغيثر" يؤكد: نشعر بالفخر

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
3,367

أصبح مطار خليج نيوم، المطار الأول في المنطقة الذي يوفر شبكة الجيل الخامس، التي توفرها "زين السعودية" في هذا المطار الحيوي والجديد، الأمر الذي يبرهن مدى حرص الشركة على مواكبة التطورات التي تشهدها المشاريع السعودية العملاقة، وهي المشاريع التي تترجم بشكل واضح رؤية المملكة 2030.

ويأتي توفير تقنية الجيل الخامس في مطار (خليج نيوم)، في وقت أعلنت فيه "زين" قبل وقت قريب عن إجراء أول مكالمة هاتفية عبر شبكة الجيل الخامس في منطقة الشرق الأوسط، والتي نجحت من خلالها الشركة في تحقيق معدلات سرعة غير مسبوقة على شبكتها الخاصة بالجيل الخامس، حيث حققت معدلات سرعة تتخطى حاجز الـ 1000 ميجا بت في الثانية.

وأشارت "زين" إلى أن توفير تقنية الجيل الخامس في مطار (خليج نيوم)، يأتي ضمن تطلعات الشركة نحو المساهمة الفعالة في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، مبينةً أن مشروع مدينة (نيوم)... يمثّل الاستثمار الحقيقي في التكنولوجيا، والتقنية، والابتكار.

ولفتت إلى أنها نجحت أيضًا في توفير تقنية (الواي فاي) في مطار (خليج نيوم)، مشيرةً إلى أن هذه الخدمة تبرهن حجم الحيوية التي تتمتع بها الشركة، وحرصها الدائم على الاستثمار في تقنيات المستقبل، بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030.

وفي هذا الخصوص، أكد الرئيس التنفيذي لشركة "زين السعودية"، المهندس سلطان بن عبدالعزيز الدغيثر أن توفير تقنية الجيل الخامس في مطار (خليج نيوم) محل فخر واعتزاز لدى "زين السعودية" والعاملين فيها، قائلاً: "نفخر بأن نكون جزءًا مساهمًا في مشروع نيوم... هذا المشروع الحلم... الذي بات ولله الحمد اليوم واقعًا ملموسًا".

وأكد المهندس الدغيثر أن "زين السعودية" تستهدف نقل المزيد من التقنية إلى السوق المحلية، يأتي ذلك عبر استثمار الشركة لكافة كوادرها البشرية والتقنية، بما يلبي رغبات عملائها من جهة، وبما يساهم في تحقيق قيمة حقيقية مضافة لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من جهة أخرى.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,407
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,242
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,746
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,160

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

صالح المسلّم
نجحنا ولكن!

نجحنا ولكن!

سلطان رديف
الطلاق.. حقائق مخيفة

الطلاق.. حقائق مخيفة

ساير المنيعي
استاند آب كوميدي..؟!

استاند آب كوميدي..؟!

ماجد الحربي
النظام الصحي الذي ننشده

النظام الصحي الذي ننشده

ماجد البريكان
لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

صالح مطر الغامدي
"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

عبدالغني الشيخ
بين القلم والكراسي

بين القلم والكراسي

بدر الغامدي
المملكة تتحدث لغة جديدة

المملكة تتحدث لغة جديدة

ماجد البريكان
نطمئن هنا ويلطمون هناك!

نطمئن هنا ويلطمون هناك!

سلطان رديف

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة