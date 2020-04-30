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رابطة الدوري الفرنسي تعلن التوقف النهائي للبطولة وتتوج باريس سان جرمان

قالت: سيهبط تولوز وأميان إلى الدرجة الثانية فيما يصعد لوريان ولنس إلى الأولى

أعلنت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم، اليوم، أنها اتبعت الأوامر الصحية للحكومة الفرنسية بتفعيل الإيقاف النهائي لموسم الدرجة الأولى، مؤكدة أن مجلس إدارتها اعتمد ترتيبًا توج من خلاله باريس سان جرمان باللقب، ويحرم ليون من التأهل إلى المسابقات القارية.

وكشفت الرابطة في مؤتمر صحافي عبر الفيديو، عن "الترتيب النهائي" الذي ضمن من خلاله مرسيليا ورين تأهلهما إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، فيما كان ليون السابع أبرز الخاسرين؛ كونه جاء خارج المراكز المؤهلة للمسابقتين القاريتين لأول مرة منذ أكثر من 20 عامًا.


وسيهبط تولوز وأميان إلى الدرجة الثانية، فيما يصعد لوريان ولنس إلى الدرجة الأولى؛ ما سيؤدي إلى موجة من النزاعات أمام المحاكم الرياضية والإدارية.

رابطة الدوري الفرنسي الإيقاف النهائي لموسم الدرجة الأولى

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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رابطة الدوري الفرنسي تعلن التوقف النهائي للبطولة وتتوج باريس سان جرمان
سبق

أعلنت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم، اليوم، أنها اتبعت الأوامر الصحية للحكومة الفرنسية بتفعيل الإيقاف النهائي لموسم الدرجة الأولى، مؤكدة أن مجلس إدارتها اعتمد ترتيبًا توج من خلاله باريس سان جرمان باللقب، ويحرم ليون من التأهل إلى المسابقات القارية.

وكشفت الرابطة في مؤتمر صحافي عبر الفيديو، عن "الترتيب النهائي" الذي ضمن من خلاله مرسيليا ورين تأهلهما إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، فيما كان ليون السابع أبرز الخاسرين؛ كونه جاء خارج المراكز المؤهلة للمسابقتين القاريتين لأول مرة منذ أكثر من 20 عامًا.


وسيهبط تولوز وأميان إلى الدرجة الثانية، فيما يصعد لوريان ولنس إلى الدرجة الأولى؛ ما سيؤدي إلى موجة من النزاعات أمام المحاكم الرياضية والإدارية.

30 إبريل 2020 - 7 رمضان 1441
07:40 PM

رابطة الدوري الفرنسي تعلن التوقف النهائي للبطولة وتتوج باريس سان جرمان

قالت: سيهبط تولوز وأميان إلى الدرجة الثانية فيما يصعد لوريان ولنس إلى الأولى

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم، اليوم، أنها اتبعت الأوامر الصحية للحكومة الفرنسية بتفعيل الإيقاف النهائي لموسم الدرجة الأولى، مؤكدة أن مجلس إدارتها اعتمد ترتيبًا توج من خلاله باريس سان جرمان باللقب، ويحرم ليون من التأهل إلى المسابقات القارية.

وكشفت الرابطة في مؤتمر صحافي عبر الفيديو، عن "الترتيب النهائي" الذي ضمن من خلاله مرسيليا ورين تأهلهما إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، فيما كان ليون السابع أبرز الخاسرين؛ كونه جاء خارج المراكز المؤهلة للمسابقتين القاريتين لأول مرة منذ أكثر من 20 عامًا.


وسيهبط تولوز وأميان إلى الدرجة الثانية، فيما يصعد لوريان ولنس إلى الدرجة الأولى؛ ما سيؤدي إلى موجة من النزاعات أمام المحاكم الرياضية والإدارية.

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