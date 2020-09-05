النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"بائعة العطور".. مواطنة سعودية تمارس بكل حرية التجارة وتزاحم الرجال في بناء الوطن والرقي والتقدم

﻿"التميمي" لـ"سبق": رؤية ولي العهد مكَّنت المرأة من المشاركة في التنمية

أكدت المواطنة "بدور التميمي" أن رؤية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان أكبر محفز للمرأة السعودية في بلوغ القمة، والمشاركة في دفع عجلة التنمية بالسعودية، مشيرة إلى أن التاريخ سيكتب بمداد من ذهب ما شهدته السعودية من تطور في المستويات كافة، منها بتمكين المرأة.

جاء ذلك في تصريح خاص لـ"سبق"، نوهت فيه بالنقلة النوعية التي شهدتها السعودية في تمكين المرأة من المشاركة في التجارة بكل حرية، وتوفير كل السبل لها.. مبينة أن التجارة والعمل فيها من قِبل النساء كانت فكرة مستحيلة، وفي زمن الرؤية أصبحت محفزة، وممارستها من أسهل الأشياء.

وقالت "بدور": "أمارس تجارة العطور بالأحساء، وكانت هذه فكرة، والآن أمتلك محلاً بسوق القيصيرية التاريخي الذي يقصده زوار الأحساء من مختلف مناطق السعودية والسياح من الخارج". منوهة بالدعم اللامحدود الذي تجده مدينة الأحساء، التي أضحت عاصمة السياحة العربية بما تمتلكه من مقومات طبيعية وجغرافية، ودعم من القيادة الرشيدة.

وتوجهت "بدور التميمي" في ختام تصريحها لـ"سبق" بالشكر والامتنان لسمو ولي العهد على جهوده الحثيثة في تمكين المرأة السعودية من المشاركة الفاعلة في المجالات كافة التي تُسهم في بناء الوطن، والرقي به.. سائلة الله التوفيق والسداد.

الأحساء

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"بائعة العطور".. مواطنة سعودية تمارس بكل حرية التجارة وتزاحم الرجال في بناء الوطن والرقي والتقدم
سبق

أكدت المواطنة "بدور التميمي" أن رؤية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان أكبر محفز للمرأة السعودية في بلوغ القمة، والمشاركة في دفع عجلة التنمية بالسعودية، مشيرة إلى أن التاريخ سيكتب بمداد من ذهب ما شهدته السعودية من تطور في المستويات كافة، منها بتمكين المرأة.

جاء ذلك في تصريح خاص لـ"سبق"، نوهت فيه بالنقلة النوعية التي شهدتها السعودية في تمكين المرأة من المشاركة في التجارة بكل حرية، وتوفير كل السبل لها.. مبينة أن التجارة والعمل فيها من قِبل النساء كانت فكرة مستحيلة، وفي زمن الرؤية أصبحت محفزة، وممارستها من أسهل الأشياء.

وقالت "بدور": "أمارس تجارة العطور بالأحساء، وكانت هذه فكرة، والآن أمتلك محلاً بسوق القيصيرية التاريخي الذي يقصده زوار الأحساء من مختلف مناطق السعودية والسياح من الخارج". منوهة بالدعم اللامحدود الذي تجده مدينة الأحساء، التي أضحت عاصمة السياحة العربية بما تمتلكه من مقومات طبيعية وجغرافية، ودعم من القيادة الرشيدة.

وتوجهت "بدور التميمي" في ختام تصريحها لـ"سبق" بالشكر والامتنان لسمو ولي العهد على جهوده الحثيثة في تمكين المرأة السعودية من المشاركة الفاعلة في المجالات كافة التي تُسهم في بناء الوطن، والرقي به.. سائلة الله التوفيق والسداد.

05 سبتمبر 2020 - 17 محرّم 1442
08:56 PM

"بائعة العطور".. مواطنة سعودية تمارس بكل حرية التجارة وتزاحم الرجال في بناء الوطن والرقي والتقدم

﻿"التميمي" لـ"سبق": رؤية ولي العهد مكَّنت المرأة من المشاركة في التنمية

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
2
1,484

أكدت المواطنة "بدور التميمي" أن رؤية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان أكبر محفز للمرأة السعودية في بلوغ القمة، والمشاركة في دفع عجلة التنمية بالسعودية، مشيرة إلى أن التاريخ سيكتب بمداد من ذهب ما شهدته السعودية من تطور في المستويات كافة، منها بتمكين المرأة.

جاء ذلك في تصريح خاص لـ"سبق"، نوهت فيه بالنقلة النوعية التي شهدتها السعودية في تمكين المرأة من المشاركة في التجارة بكل حرية، وتوفير كل السبل لها.. مبينة أن التجارة والعمل فيها من قِبل النساء كانت فكرة مستحيلة، وفي زمن الرؤية أصبحت محفزة، وممارستها من أسهل الأشياء.

وقالت "بدور": "أمارس تجارة العطور بالأحساء، وكانت هذه فكرة، والآن أمتلك محلاً بسوق القيصيرية التاريخي الذي يقصده زوار الأحساء من مختلف مناطق السعودية والسياح من الخارج". منوهة بالدعم اللامحدود الذي تجده مدينة الأحساء، التي أضحت عاصمة السياحة العربية بما تمتلكه من مقومات طبيعية وجغرافية، ودعم من القيادة الرشيدة.

وتوجهت "بدور التميمي" في ختام تصريحها لـ"سبق" بالشكر والامتنان لسمو ولي العهد على جهوده الحثيثة في تمكين المرأة السعودية من المشاركة الفاعلة في المجالات كافة التي تُسهم في بناء الوطن، والرقي به.. سائلة الله التوفيق والسداد.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,594
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,709
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,120
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,255

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

جمعية ألزهايمر.. جهود إنسانية ومتعددة واستثنائية

جمعية ألزهايمر.. جهود إنسانية ومتعددة واستثنائية

حواء القرني
الوسطية وأساليب الإخوان

الوسطية وأساليب الإخوان

علي آل شرمة
صرِّح بمرضك وأصلك قبل زواجك

صرِّح بمرضك وأصلك قبل زواجك

حسن آل عمير
الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!

الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!

عبدالغني الشيخ
"ناس ما عندها ذوق"..!

"ناس ما عندها ذوق"..!

أحمد عجب
باب ما جاء في "تمكین المرأة" بين الواقع والمفهوم

باب ما جاء في "تمكین المرأة" بين الواقع والمفهوم

ابتسام منصور القحطاني
وبدأ العام الدراسي الجديد!!

وبدأ العام الدراسي الجديد!!

غسان محمد عسيلان
التعليم الإلكتروني وجامعات المستقبل

التعليم الإلكتروني وجامعات المستقبل

حامد الشراري
هيئة تنظيم الكهرباء.. وتعويضك مضمون..!

هيئة تنظيم الكهرباء.. وتعويضك مضمون..!

ماجد الحربي
"مسك الخيرية" تعزِّز التنمية المستدامة

"مسك الخيرية" تعزِّز التنمية المستدامة

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة