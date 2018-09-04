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"تعليم الرياض" عن إعفاء 6 قادة مدارس: لا تهاون مع الانضباط المدرسي

"الغامدي": صدرت بناءً على ما رفعته لجنة الانضباط.. لضمان بداية جادة

أوضح المتحدث الرسمي لـ"تعليم الرياض" علي الغامدي أن قرارات إعفاء 6 قادة وقائدات مدارس أهلية وأجنبية صدرت بناء على ما رفعته لجنة الانضباط المدرسي للمدارس الأهلية والأجنبية حيال الانضباط في المدارس المعفى قادتها.
وأشار إلى أن الإدارة قد أكدت التزامها وجديتها في التعامل مع حالات التهاون مع الانضباط المدرسي؛ وذلك لضمان بداية جادة للعام الدراسي.
وكان مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي قد أصدر أمس قراراً بإعفاء 6 قادة وقائدات مدارس أهلية وأجنبية؛ لضعف تطبيقهم لإجراءات الانضباط المدرسي وتوجيه 9 تنبيهات لمدارس أهلية وأجنبية في متابعة الانضباط المدرسي.

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"تعليم الرياض" عن إعفاء 6 قادة مدارس: لا تهاون مع الانضباط المدرسي
سبق

أوضح المتحدث الرسمي لـ"تعليم الرياض" علي الغامدي أن قرارات إعفاء 6 قادة وقائدات مدارس أهلية وأجنبية صدرت بناء على ما رفعته لجنة الانضباط المدرسي للمدارس الأهلية والأجنبية حيال الانضباط في المدارس المعفى قادتها.
وأشار إلى أن الإدارة قد أكدت التزامها وجديتها في التعامل مع حالات التهاون مع الانضباط المدرسي؛ وذلك لضمان بداية جادة للعام الدراسي.
وكان مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي قد أصدر أمس قراراً بإعفاء 6 قادة وقائدات مدارس أهلية وأجنبية؛ لضعف تطبيقهم لإجراءات الانضباط المدرسي وتوجيه 9 تنبيهات لمدارس أهلية وأجنبية في متابعة الانضباط المدرسي.

04 سبتمبر 2018 - 24 ذو الحجة 1439
10:28 AM

"تعليم الرياض" عن إعفاء 6 قادة مدارس: لا تهاون مع الانضباط المدرسي

"الغامدي": صدرت بناءً على ما رفعته لجنة الانضباط.. لضمان بداية جادة

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
11
20,993

أوضح المتحدث الرسمي لـ"تعليم الرياض" علي الغامدي أن قرارات إعفاء 6 قادة وقائدات مدارس أهلية وأجنبية صدرت بناء على ما رفعته لجنة الانضباط المدرسي للمدارس الأهلية والأجنبية حيال الانضباط في المدارس المعفى قادتها.
وأشار إلى أن الإدارة قد أكدت التزامها وجديتها في التعامل مع حالات التهاون مع الانضباط المدرسي؛ وذلك لضمان بداية جادة للعام الدراسي.
وكان مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي قد أصدر أمس قراراً بإعفاء 6 قادة وقائدات مدارس أهلية وأجنبية؛ لضعف تطبيقهم لإجراءات الانضباط المدرسي وتوجيه 9 تنبيهات لمدارس أهلية وأجنبية في متابعة الانضباط المدرسي.

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