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بأحدث التجهيزات.. عيادتان طبيتان في ساحات الحرم لعلاج الحجاج

وفرتهما الرئاسة العامة لشؤون الحرمين وتقدم أرقى الخدمات

وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة بإدارة تنسيق العمل التطوعي التابعة للإدارة العامة للخدمات الاجتماعية، عيادتين طبيتين متكاملتين مجهزتين بأحدث التجهيزات الطبية والتمويل الصحي التابعة لجمعية زمزم التطوعية في ساحات المسجد الحرام، حيث استقبلت الجمعية ما يزيد على 2708 حالة صحية, خلال شهر ذي القعدة حتى اليوم.

كما قدم مدير إدارة تنسيق العمل التطوعي ريان المسعودي، شكره لجمعية زمزم التطوعية الطبية على ما تقوم به من أعمال تطوعية جليلة لخدمة الحجاج والمعتمرين خلال موسمي رمضان والحج.

يأتي ذلك ضمن توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، في تقديم أرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين، تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة –حفظها الله-.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بأحدث التجهيزات.. عيادتان طبيتان في ساحات الحرم لعلاج الحجاج
سبق

وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة بإدارة تنسيق العمل التطوعي التابعة للإدارة العامة للخدمات الاجتماعية، عيادتين طبيتين متكاملتين مجهزتين بأحدث التجهيزات الطبية والتمويل الصحي التابعة لجمعية زمزم التطوعية في ساحات المسجد الحرام، حيث استقبلت الجمعية ما يزيد على 2708 حالة صحية, خلال شهر ذي القعدة حتى اليوم.

كما قدم مدير إدارة تنسيق العمل التطوعي ريان المسعودي، شكره لجمعية زمزم التطوعية الطبية على ما تقوم به من أعمال تطوعية جليلة لخدمة الحجاج والمعتمرين خلال موسمي رمضان والحج.

يأتي ذلك ضمن توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، في تقديم أرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين، تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة –حفظها الله-.

04 أغسطس 2019 - 3 ذو الحجة 1440
10:37 PM

بأحدث التجهيزات.. عيادتان طبيتان في ساحات الحرم لعلاج الحجاج

وفرتهما الرئاسة العامة لشؤون الحرمين وتقدم أرقى الخدمات

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غزوان الحسن - مكة المكرمة
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وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة بإدارة تنسيق العمل التطوعي التابعة للإدارة العامة للخدمات الاجتماعية، عيادتين طبيتين متكاملتين مجهزتين بأحدث التجهيزات الطبية والتمويل الصحي التابعة لجمعية زمزم التطوعية في ساحات المسجد الحرام، حيث استقبلت الجمعية ما يزيد على 2708 حالة صحية, خلال شهر ذي القعدة حتى اليوم.

كما قدم مدير إدارة تنسيق العمل التطوعي ريان المسعودي، شكره لجمعية زمزم التطوعية الطبية على ما تقوم به من أعمال تطوعية جليلة لخدمة الحجاج والمعتمرين خلال موسمي رمضان والحج.

يأتي ذلك ضمن توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، في تقديم أرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين، تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة –حفظها الله-.

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