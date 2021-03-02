"ابن فرحان" يلتقي وزيرة خارجية النرويج ويستعرض أبرز المستجدات
بحث العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المشترك عبر الاتصال المرئي
التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، وزيرة خارجية مملكة النرويج إيني إريكسون، وذلك عبر الاتصال المرئي.
وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، إضافة للمسـتجدات والتطورات الإقليمية الراهنة، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
"ابن فرحان" يلتقي وزيرة خارجية النرويج ويستعرض أبرز المستجدات
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2021-03-02
التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، وزيرة خارجية مملكة النرويج إيني إريكسون، وذلك عبر الاتصال المرئي.
وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، إضافة للمسـتجدات والتطورات الإقليمية الراهنة، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
02 مارس 2021 - 18 رجب 1442
07:13 PM
"ابن فرحان" يلتقي وزيرة خارجية النرويج ويستعرض أبرز المستجدات
بحث العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المشترك عبر الاتصال المرئي
التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، وزيرة خارجية مملكة النرويج إيني إريكسون، وذلك عبر الاتصال المرئي.
وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، إضافة للمسـتجدات والتطورات الإقليمية الراهنة، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.