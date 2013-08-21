النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

دفاعات الجيش اليمني تُسقط طائرة مسيّرة في صحراء البقع بصعدة

أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً

أسقطت دفاعات الجو التابعة للجيش اليمني، أمس، طائرة مسيّرة في صحراء البقع بمحافظة صعدة- شمالي اليمن، أطلقتها الميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً.

وأوضح قائد القطاع الرابع الرائد عزام عباد؛ في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، أن دفاعات الجيش الوطني اليمني (أرض جو) تمكنت من إسقاط طائرة مسيّرة بالقرب من "سوق البقع" كانت محمّلة بعبوات متفجّرة، مؤكّداً أن ضربات الجيش كانت دقيقة وسريعة نحو الطائرة المسيّرة، التي أفقدتها القدرة على الوصول إلى هدفها.

وأشار الرائد عباد؛ إلى أن إطلاق الطائرة المسيّرة، يأتي تزامناً مع تكبُّد ميليشيا الحوثي خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد في سلسلة (جبال رشاحة) بالمحافظة.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
دفاعات الجيش اليمني تُسقط طائرة مسيّرة في صحراء البقع بصعدة
سبق

أسقطت دفاعات الجو التابعة للجيش اليمني، أمس، طائرة مسيّرة في صحراء البقع بمحافظة صعدة- شمالي اليمن، أطلقتها الميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً.

وأوضح قائد القطاع الرابع الرائد عزام عباد؛ في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، أن دفاعات الجيش الوطني اليمني (أرض جو) تمكنت من إسقاط طائرة مسيّرة بالقرب من "سوق البقع" كانت محمّلة بعبوات متفجّرة، مؤكّداً أن ضربات الجيش كانت دقيقة وسريعة نحو الطائرة المسيّرة، التي أفقدتها القدرة على الوصول إلى هدفها.

وأشار الرائد عباد؛ إلى أن إطلاق الطائرة المسيّرة، يأتي تزامناً مع تكبُّد ميليشيا الحوثي خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد في سلسلة (جبال رشاحة) بالمحافظة.

21 أغسطس 2021 - 13 محرّم 1443
10:15 AM

دفاعات الجيش اليمني تُسقط طائرة مسيّرة في صحراء البقع بصعدة

أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,070

أسقطت دفاعات الجو التابعة للجيش اليمني، أمس، طائرة مسيّرة في صحراء البقع بمحافظة صعدة- شمالي اليمن، أطلقتها الميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً.

وأوضح قائد القطاع الرابع الرائد عزام عباد؛ في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، أن دفاعات الجيش الوطني اليمني (أرض جو) تمكنت من إسقاط طائرة مسيّرة بالقرب من "سوق البقع" كانت محمّلة بعبوات متفجّرة، مؤكّداً أن ضربات الجيش كانت دقيقة وسريعة نحو الطائرة المسيّرة، التي أفقدتها القدرة على الوصول إلى هدفها.

وأشار الرائد عباد؛ إلى أن إطلاق الطائرة المسيّرة، يأتي تزامناً مع تكبُّد ميليشيا الحوثي خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد في سلسلة (جبال رشاحة) بالمحافظة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,927
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,413
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,680
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,480

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة