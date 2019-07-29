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"مزايا ومعايير" تقسيم سوق نقل الركاب .. 5 مناطق والعقود منافسة عامة

"الرميح": قرار "الوزراء" تعزيز للقطاع الخاص .. و"الخلف": مراعاة للمستقبل

أوضح رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح بن محمد الرميح؛ أن قرار مجلس الوزراء الموقّر بتاريخ 20 ذو القعدة 1440هـ، القاضي بالموافقة على تقسيم سوق نقل الركاب بالحافلات بين المدن السعودية إلى (خمس) مناطق امتياز، جاء مُعززاً لمشاركة القطاع الخاص، وفقاً لرؤية المملكة 2030، ومستشرفاً الحاجة الأكيدة إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص في تقديم جميع الخدمات ومن بينها خدمات النقل، كما جاء القرار مؤكداً حرص القيادة الرشيدة على تعزيز جانب التنافسية بما يتناسب مع قيمة صناعة النقل وأدوارها في رفد اقتصاد المملكة، عبر توفير خدمات حديثة وقادرة على رفع كفاءة التشغيل وجودته قياساً على الاحتياج المتزايد للخدمة في جميع مناطق المملكة.

وأشار إلى أن قرار مجلس الوزراء، إلى جانب ما يحققه من انتقال بمستوى الخدمة عبر التنافسية، جاء مراعياً لمصالح الشركة السعودية للنقل الجماعي "سابتكو"، وحماية حقوق مساهميها من خلال تكوين لجنة برئاسة الهيئة العامة للنقل، وعضوية عدد من الجهات الحكومية المعنية، وذلك لمعالجة وضع الأصول الخاصة بالشركة، وفقاً لعقد الامتياز الحالي والاتفاق مع الشركة على المرحلة الانتقالية بما يضمن استمرار خدمة نقل الركاب بالحافلات بين المدن.

من جانبه، بيّن نائب رئيس الهيئة العامة للنقل للتخطيط والتطوير المهندس عبدالرحمن الخلف؛ ‎أن مناطق الامتياز للنقل بالحافلات بين المدن السعودية جاءت على النحو التالي:

أولاً: منطقة امتياز الشمال الشرقي، ثانياً: منطقة امتياز الشمال المتوسط، ثالثا: منطقة امتياز الشمال الغربي، رابعاً: منطقة امتياز الجنوب الغربي، خامساً: منطقة امتياز الجنوب المتوسط.

وأفاد "الخلف"؛ بأن هذا التقسيم جاء وفقاً لمعايير محددة وبشكل يراعي حجم المنطقة من الناحيتين العملية والتشغيلية ومستوى الطلب الحالي والمستقبلي على الخدمة، كما تعد موازنة الربحية بين مناطق الامتياز المختلفة وتحقيق الجدوى المالية للمستثمرين والمشغلين أحد المعايير التي أُخذت بعين الاعتبار في التصميم.

‏‎وبيّن أن الهيئة ستعمل على تحديد المواصفات الفنية لشبكات النقل بالحافلات، وتحديد مؤشرات الأداء الرئيسة، وتأهيل المتنافسين الأكفاء، والإشراف على مراحل الطرح والترسية بعد تهيئة الأرضية القانونية والتشريعية الكفيلة بقيام الخدمة ضمن أعلى مقاييس الجودة والكفاءة، موضحاً أن الهيئة العامة للنقل ستقوم بطرح عقود امتياز المناطق في منافسة عامة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مزايا ومعايير" تقسيم سوق نقل الركاب .. 5 مناطق والعقود منافسة عامة
سبق

أوضح رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح بن محمد الرميح؛ أن قرار مجلس الوزراء الموقّر بتاريخ 20 ذو القعدة 1440هـ، القاضي بالموافقة على تقسيم سوق نقل الركاب بالحافلات بين المدن السعودية إلى (خمس) مناطق امتياز، جاء مُعززاً لمشاركة القطاع الخاص، وفقاً لرؤية المملكة 2030، ومستشرفاً الحاجة الأكيدة إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص في تقديم جميع الخدمات ومن بينها خدمات النقل، كما جاء القرار مؤكداً حرص القيادة الرشيدة على تعزيز جانب التنافسية بما يتناسب مع قيمة صناعة النقل وأدوارها في رفد اقتصاد المملكة، عبر توفير خدمات حديثة وقادرة على رفع كفاءة التشغيل وجودته قياساً على الاحتياج المتزايد للخدمة في جميع مناطق المملكة.

وأشار إلى أن قرار مجلس الوزراء، إلى جانب ما يحققه من انتقال بمستوى الخدمة عبر التنافسية، جاء مراعياً لمصالح الشركة السعودية للنقل الجماعي "سابتكو"، وحماية حقوق مساهميها من خلال تكوين لجنة برئاسة الهيئة العامة للنقل، وعضوية عدد من الجهات الحكومية المعنية، وذلك لمعالجة وضع الأصول الخاصة بالشركة، وفقاً لعقد الامتياز الحالي والاتفاق مع الشركة على المرحلة الانتقالية بما يضمن استمرار خدمة نقل الركاب بالحافلات بين المدن.

من جانبه، بيّن نائب رئيس الهيئة العامة للنقل للتخطيط والتطوير المهندس عبدالرحمن الخلف؛ ‎أن مناطق الامتياز للنقل بالحافلات بين المدن السعودية جاءت على النحو التالي:

أولاً: منطقة امتياز الشمال الشرقي، ثانياً: منطقة امتياز الشمال المتوسط، ثالثا: منطقة امتياز الشمال الغربي، رابعاً: منطقة امتياز الجنوب الغربي، خامساً: منطقة امتياز الجنوب المتوسط.

وأفاد "الخلف"؛ بأن هذا التقسيم جاء وفقاً لمعايير محددة وبشكل يراعي حجم المنطقة من الناحيتين العملية والتشغيلية ومستوى الطلب الحالي والمستقبلي على الخدمة، كما تعد موازنة الربحية بين مناطق الامتياز المختلفة وتحقيق الجدوى المالية للمستثمرين والمشغلين أحد المعايير التي أُخذت بعين الاعتبار في التصميم.

‏‎وبيّن أن الهيئة ستعمل على تحديد المواصفات الفنية لشبكات النقل بالحافلات، وتحديد مؤشرات الأداء الرئيسة، وتأهيل المتنافسين الأكفاء، والإشراف على مراحل الطرح والترسية بعد تهيئة الأرضية القانونية والتشريعية الكفيلة بقيام الخدمة ضمن أعلى مقاييس الجودة والكفاءة، موضحاً أن الهيئة العامة للنقل ستقوم بطرح عقود امتياز المناطق في منافسة عامة.

29 يوليو 2019 - 26 ذو القعدة 1440
09:52 AM

"مزايا ومعايير" تقسيم سوق نقل الركاب .. 5 مناطق والعقود منافسة عامة

"الرميح": قرار "الوزراء" تعزيز للقطاع الخاص .. و"الخلف": مراعاة للمستقبل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أوضح رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح بن محمد الرميح؛ أن قرار مجلس الوزراء الموقّر بتاريخ 20 ذو القعدة 1440هـ، القاضي بالموافقة على تقسيم سوق نقل الركاب بالحافلات بين المدن السعودية إلى (خمس) مناطق امتياز، جاء مُعززاً لمشاركة القطاع الخاص، وفقاً لرؤية المملكة 2030، ومستشرفاً الحاجة الأكيدة إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص في تقديم جميع الخدمات ومن بينها خدمات النقل، كما جاء القرار مؤكداً حرص القيادة الرشيدة على تعزيز جانب التنافسية بما يتناسب مع قيمة صناعة النقل وأدوارها في رفد اقتصاد المملكة، عبر توفير خدمات حديثة وقادرة على رفع كفاءة التشغيل وجودته قياساً على الاحتياج المتزايد للخدمة في جميع مناطق المملكة.

وأشار إلى أن قرار مجلس الوزراء، إلى جانب ما يحققه من انتقال بمستوى الخدمة عبر التنافسية، جاء مراعياً لمصالح الشركة السعودية للنقل الجماعي "سابتكو"، وحماية حقوق مساهميها من خلال تكوين لجنة برئاسة الهيئة العامة للنقل، وعضوية عدد من الجهات الحكومية المعنية، وذلك لمعالجة وضع الأصول الخاصة بالشركة، وفقاً لعقد الامتياز الحالي والاتفاق مع الشركة على المرحلة الانتقالية بما يضمن استمرار خدمة نقل الركاب بالحافلات بين المدن.

من جانبه، بيّن نائب رئيس الهيئة العامة للنقل للتخطيط والتطوير المهندس عبدالرحمن الخلف؛ ‎أن مناطق الامتياز للنقل بالحافلات بين المدن السعودية جاءت على النحو التالي:

أولاً: منطقة امتياز الشمال الشرقي، ثانياً: منطقة امتياز الشمال المتوسط، ثالثا: منطقة امتياز الشمال الغربي، رابعاً: منطقة امتياز الجنوب الغربي، خامساً: منطقة امتياز الجنوب المتوسط.

وأفاد "الخلف"؛ بأن هذا التقسيم جاء وفقاً لمعايير محددة وبشكل يراعي حجم المنطقة من الناحيتين العملية والتشغيلية ومستوى الطلب الحالي والمستقبلي على الخدمة، كما تعد موازنة الربحية بين مناطق الامتياز المختلفة وتحقيق الجدوى المالية للمستثمرين والمشغلين أحد المعايير التي أُخذت بعين الاعتبار في التصميم.

‏‎وبيّن أن الهيئة ستعمل على تحديد المواصفات الفنية لشبكات النقل بالحافلات، وتحديد مؤشرات الأداء الرئيسة، وتأهيل المتنافسين الأكفاء، والإشراف على مراحل الطرح والترسية بعد تهيئة الأرضية القانونية والتشريعية الكفيلة بقيام الخدمة ضمن أعلى مقاييس الجودة والكفاءة، موضحاً أن الهيئة العامة للنقل ستقوم بطرح عقود امتياز المناطق في منافسة عامة.

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