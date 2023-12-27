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49 ألف طلب و60 ألف جلسة بمحاكم الاستئناف الإدارية خلال 2021

ضمن إحصاءات ديوان المظالم لقياس مؤشرات الأداء والاستفادة منها

أنجزت محاكم الاستئناف الإدارية بديوان المظالم خلال العام 2021م في مختلف مناطق المملكة، 49.488 طلب استئناف، وبلغ عدد الجلسات التي عُقدت خلال العام ذاته 60.322 جلسة كانت جميعها عبر الاتصال المرئي في منصة "معين" الرقمية؛ فيما قيدت محاكم الاستئناف التابعة لديوان المظالم 47.017 طلب استئناف جديدًا خلال العام ذاته.

وتشكل محاكم الاستئناف الإدارية الدرجة الثانية للتقاضي أمام ديوان المظالم، وتختص بنظر طلبات الاستئناف التي يُستأنف فيها على أحكام المحاكم الإدارية.. ومحاكم الاستئناف الإدارية يبلغ عددها 7 محاكم بمختلف مناطق المملكة؛ حيث تتشكل كل محكمة استئناف من مجموعة من الدوائر، قِوام كل دائرة ثلاثة قضاة أو أكثر لا تقل درجاتهم القضائية عن قاضي استئناف.

تأتي هذه الإحصاءات عن إنجاز الأعمال في محاكم ديوان المظالم على اختلاف مراحل التقاضي فيها، والمقيد لديها من دعاوى وطلبات استئناف؛ بهدف قياس مؤشرات الأداء والاستفادة منها في رسم القادم من استراتيجيتها.

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49 ألف طلب و60 ألف جلسة بمحاكم الاستئناف الإدارية خلال 2021
سبق

أنجزت محاكم الاستئناف الإدارية بديوان المظالم خلال العام 2021م في مختلف مناطق المملكة، 49.488 طلب استئناف، وبلغ عدد الجلسات التي عُقدت خلال العام ذاته 60.322 جلسة كانت جميعها عبر الاتصال المرئي في منصة "معين" الرقمية؛ فيما قيدت محاكم الاستئناف التابعة لديوان المظالم 47.017 طلب استئناف جديدًا خلال العام ذاته.

وتشكل محاكم الاستئناف الإدارية الدرجة الثانية للتقاضي أمام ديوان المظالم، وتختص بنظر طلبات الاستئناف التي يُستأنف فيها على أحكام المحاكم الإدارية.. ومحاكم الاستئناف الإدارية يبلغ عددها 7 محاكم بمختلف مناطق المملكة؛ حيث تتشكل كل محكمة استئناف من مجموعة من الدوائر، قِوام كل دائرة ثلاثة قضاة أو أكثر لا تقل درجاتهم القضائية عن قاضي استئناف.

تأتي هذه الإحصاءات عن إنجاز الأعمال في محاكم ديوان المظالم على اختلاف مراحل التقاضي فيها، والمقيد لديها من دعاوى وطلبات استئناف؛ بهدف قياس مؤشرات الأداء والاستفادة منها في رسم القادم من استراتيجيتها.

27 ديسمبر 2021 - 23 جمادى الأول 1443
11:01 AM

49 ألف طلب و60 ألف جلسة بمحاكم الاستئناف الإدارية خلال 2021

ضمن إحصاءات ديوان المظالم لقياس مؤشرات الأداء والاستفادة منها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أنجزت محاكم الاستئناف الإدارية بديوان المظالم خلال العام 2021م في مختلف مناطق المملكة، 49.488 طلب استئناف، وبلغ عدد الجلسات التي عُقدت خلال العام ذاته 60.322 جلسة كانت جميعها عبر الاتصال المرئي في منصة "معين" الرقمية؛ فيما قيدت محاكم الاستئناف التابعة لديوان المظالم 47.017 طلب استئناف جديدًا خلال العام ذاته.

وتشكل محاكم الاستئناف الإدارية الدرجة الثانية للتقاضي أمام ديوان المظالم، وتختص بنظر طلبات الاستئناف التي يُستأنف فيها على أحكام المحاكم الإدارية.. ومحاكم الاستئناف الإدارية يبلغ عددها 7 محاكم بمختلف مناطق المملكة؛ حيث تتشكل كل محكمة استئناف من مجموعة من الدوائر، قِوام كل دائرة ثلاثة قضاة أو أكثر لا تقل درجاتهم القضائية عن قاضي استئناف.

تأتي هذه الإحصاءات عن إنجاز الأعمال في محاكم ديوان المظالم على اختلاف مراحل التقاضي فيها، والمقيد لديها من دعاوى وطلبات استئناف؛ بهدف قياس مؤشرات الأداء والاستفادة منها في رسم القادم من استراتيجيتها.

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